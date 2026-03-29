Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorldઓસ્ટ્રેલિયામાં દેખાયું કયામતનું મંજર! બપોરે અચાનક લાલચોળ થયું આકાશ; જાણો શું છે કારણ...??

ઓસ્ટ્રેલિયામાં દેખાયું 'કયામત'નું મંજર! બપોરે અચાનક લાલચોળ થયું આકાશ; જાણો શું છે કારણ...??

Why Australia Sky Turn Red: ઓસ્ટ્રેલિયાના આકાશમાંથી એક એવી તસવીર સામે આવી છે જેણે સમગ્ર વિશ્વને ચોંકાવી દીધું છે. અહીં ધોળા દિવસે અચાનક આકાશ લોહી જેવું લાલ (Blood Red) થઈ ગયું અને એવું લાગ્યું જાણે બપોરે જ સાંજ પડી ગઈ હોય. સોશિયલ મીડિયા પર આ 'કયામત' જેવા દ્રશ્યોના વીડિયો વાયરલ થવા લાગ્યા છે. પરંતુ શું આ ખરેખર કુદરતનો પ્રકોપ હતો કે તેની પાછળ કોઈ વૈજ્ઞાનિક કારણ? ચાલો જાણીએ.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 29, 2026, 02:59 PM IST

Trending Photos

ઓસ્ટ્રેલિયામાં દેખાયું 'કયામત'નું મંજર! બપોરે અચાનક લાલચોળ થયું આકાશ; જાણો શું છે કારણ...??

Why Australia Sky Turn Red: ઓસ્ટ્રેલિયાના કેટલાક ભાગોમાં લોકો એ સમયે ફફડી ગયા જ્યારે વાદળી આકાશને બદલે ઘેરો લાલ રંગ છવાઈ ગયો. બપોરના સમયે એવું લાગતું હતું જાણે સૂરજ આથમી ગયો હોય અને ચારે બાજુ એક વિચિત્ર લાલ ધુમ્મસ ફેલાયેલું હોય. લોકોમાં ગભરાટ ફેલાયો છે કે શું આ કોઈ 'એલિયન' હુમલો છે કે દુનિયાના અંતનો સંકેત? ઘણા લોકો તેને કયામત (Doomsday) માનીને સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરવા લાગ્યા. પરંતુ હવે વૈજ્ઞાનિકોએ આ રહસ્યમય ઘટના પાછળનું અસલી કારણ શોધી કાઢ્યું છે.

Add Zee News as a Preferred Source

કેમ થયું આકાશ 'લોહી જેવું લાલ'?
વૈજ્ઞાનિકોના મતે, આ કોઈ ચમત્કાર કે એલિયન્સનો હુમલો નહોતો. તેની પાછળ રેલે સ્કેટરિંગ (Rayleigh Scattering)નો એ જ સિદ્ધાંત છે, જેના કારણે આપણને સૂર્યાસ્ત સમયે આકાશ લાલ દેખાય છે. પરંતુ આ વખતે તેની અસર ખૂબ જ વધારે હતી. ઓસ્ટ્રેલિયાના રણ વિસ્તારોમાંથી ઉઠેલા ભીષણ ધૂળના વાવાઝોડાએ હવામાં લાખો ટન બારીક રજકણો (Dust Particles) ભરી દીધા હતા. જ્યારે સૂર્યપ્રકાશ આ ગીચ રજકણો સાથે અથડાયો, ત્યારે વાદળી અને જાંબલી પ્રકાશ સંપૂર્ણપણે વિખેરાઈ ગયો અને માત્ર લાંબી તરંગલંબાઇ (Wavelength) ધરાવતો 'લાલ પ્રકાશ' જ જમીન સુધી પહોંચી શક્યો.

— AccuWeather (@accuweather) March 28, 2026

'બ્લડ રેડ' રંગ જ કેમ?
હવામાં રહેલા ધૂળના કણો એટલા ગીચ અને મોટા હતા કે તેમણે સૂર્યના કિરણો માટે એક 'ફિલ્ટર' તરીકે કામ કર્યું. આટલી જાડી ધૂળએ સૂર્યપ્રકાશને નીચે આવતા રોક્યો, જેના કારણે બપોરે જ સાંજ જેવો અંધકાર છવાઈ ગયો. સૂર્યપ્રકાશ સાત રંગોનો બનેલો હોય છે. જ્યારે આ પ્રકાશ હવામાં હાજર ગીચ ધુમાડા કે ધૂળના કણો સાથે અથડાય છે, ત્યારે વાદળી અને જાંબલી જેવા ટૂંકી તરંગલંબાઇવાળા રંગો વિખેરાઈ જાય છે. માત્ર લાલ અને નારંગી રંગ જ આ કણોને પસાર કરી શકે છે, જેના કારણે ઓસ્ટ્રેલિયાના કેટલાક વિસ્તારો લાલ દેખાવા લાગ્યા.

ક્લાઇમેટ ચેન્જનું એલર્ટ!
ઓસ્ટ્રેલિયામાં આવી ઘટનાઓ હવે વધુ બનવા લાગી છે. વૈજ્ઞાનિકોનું માનવું છે કે અતિશય ગરમી અને દુષ્કાળ (Drought) ને કારણે માટી ઢીલી થઈ જાય છે, જે પવન ફૂંકાતા જ મોટા ધૂળના તોફાનનું સ્વરૂપ લઈ લે છે. આ એ વાતનો પુરાવો છે કે આપણી પૃથ્વીનું તાપમાન કેટલી ઝડપથી વધી રહ્યું છે.

શું આ ખતરાની ઘંટડી છે?
આ લાલ આકાશ જોવામાં ભલે સુંદર કે રોમાંચક લાગે, પરંતુ તે હવાની અત્યંત ખરાબ ગુણવત્તા (AQI) નો સંકેત છે. ફેફસાં અને આંખો માટે આ ધૂળ અને ધુમાડો ખૂબ જ ખતરનાક હોય છે. વૈજ્ઞાનિકો માને છે કે ઓસ્ટ્રેલિયામાં વારંવાર બનતી આવી ઘટનાઓ ગ્લોબલ વોર્મિંગનું સીધું પરિણામ છે, જે જંગલની આગને વધુ ભયાનક બનાવી રહી છે. ઘણીવાર ધૂળને કારણે રસ્તાઓ પર જોવું મુશ્કેલ બની જાય છે, જેનાથી ટ્રાફિક જામ અને અકસ્માતો પણ સર્જાય છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Trending news