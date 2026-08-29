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કાળું થઈ રહ્યું છે પાણી, ગમે ત્યારે તૂટી શકે છે તળાવ…ચીને નેપાળને ફરી ચેતવ્યું; એક વધુ જળપ્રલયનો મંડરાયો ખતરો

China Warning Nepal: ચીનના મતે કાટમાળથી બનેલા આ તળાવમાં શુક્રવાર સુધીમાં લગભગ 25 લાખ ઘન મીટર પાણી એકઠું થયું છે અને પાણીનું સ્તર સતત વધી રહ્યું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 29, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:36 PM IST
કાળું થઈ રહ્યું છે પાણી, ગમે ત્યારે તૂટી શકે છે તળાવ…ચીને નેપાળને ફરી ચેતવ્યું; એક વધુ જળપ્રલયનો મંડરાયો ખતરો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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