/કાળું થઈ રહ્યું છે પાણી, ગમે ત્યારે તૂટી શકે છે તળાવ…ચીને નેપાળને ફરી ચેતવ્યું; એક વધુ જળપ્રલયનો મંડરાયો ખતરો

China Warning Nepal: નેપાળમાં ગ્લેશિયર તૂટવાથી આવેલી અચાનક પૂર બાદ હવે એક વધુ મોટા ખતરાની ઘંટડી વાગી ગઈ છે. ચીને નેપાળ સરકારને તાજી ચેતવણી જારી કરતા કહ્યું છે કે લ્હેંડે નદીના ઉપરી હિસ્સામાં કાટમાળથી બનેલું નેચરલ તળાવ (સરોવર) ગમે તે સમયે તૂટી શકે છે. ચીની અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, તળાવના પાણીનો રંગ સતત ઘેરો થઈ રહ્યો છે, જે તેના ગમે ત્યારે પણ ફાટવાનો સ્પષ્ટ સંકેત હોઈ શકે છે. નેપાળના વિદેશ મંત્રાલય સાથે શેર કરવામાં આવેલા મેસેજમાં ચીને નીચલા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકો અને પ્રશાસનને સતર્ક રહેવાની સલાહ આપી છે.
ડ્રોન્સ અને સેટેલાઇટ્સથી સતત નજર
ચીનના જણાવ્યા અનુસાર, કાટમાળથી બનેલા આ તળાવમાં શુક્રવાર સુધી લગભગ 25 લાખ ક્યુબિક મીટર પાણી જમા થઈ ચૂક્યું છે અને જળસ્તર સતત વધી રહ્યું છે. તળાવ ચીન તરફ છોચેન નદી અને નેપાળ તરફ પુરેપુ નદીના સંગમ પાસે કાટમાળના ભેગા થવાથી બન્યું છે. શુક્રવારે આ તળાવનું પાણી લ્હેંડે ખોલા અને ત્રિશૂલી નદીઓમાં ઓવરફ્લો થવાનું શરૂ થઈ ગયું હતું. જોકે, તેને નિયંત્રણ લાયક બતાવવામાં આવ્યું હતું. ચીની અધિકારી સમગ્ર વિસ્તાર પર સેટેલાઇટ અને ડ્રોન્સ દ્વારા 24 કલાક નજર રાખેલી છે.
320 ભારતીય હજુ પણ લાપતા
ભારતના વિદેશ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, પૂર બાદ ઓછામાં ઓછા 320 ભારતીય હજુ પણ લાપતા છે અને 400 અન્ય ભારતીય ચીની વિસ્તારમાં ફસાયેલા છે. મંત્રાલયે કહ્યું કે ભારત પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે કાઠમંડુને તમામ શક્ય મદદ આપવા માટે તૈયાર છે. ચીની વિસ્તારમાં ફસાયેલા 96 ભારતીય નાગરિક સુરક્ષિત રીતે સડક માર્ગે નેપાળ પહોંચી ગયા છે. ત્રિશૂલી-વન જળવિદ્યુત પરિયોજનામાં કામ કરતા 63 ભારતીય નાગરિકોને પણ બચાવી લેવામાં આવ્યા છે.
Third flight with assistance from India reaches Kathmandu.
Relief supplies and an 11-member medical and tunnel rescue team are now on the ground.
🇮🇳🇳🇵 pic.twitter.com/7VAGVLKvdg
— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 28, 2026
ભારતે મોકલી રાહત સામગ્રી
બુધવાર રાતથી ભારતે ત્રણ સૈન્ય પરિવહન વિમાનો દ્વારા નેપાળને કુલ 57.5 ટન આપાતકાલીન (ઈમરજન્સી) રાહત સામગ્રી મોકલી છે. શુક્રવારે 10 ટન રાહત સામગ્રી મોકલવામાં આવી. રાહત સામગ્રી સાથે ભારતે 11 તબીબી અને પેરામેડિકલ કર્મચારીઓની ટીમ તથા સુરંગમાં બચાવ અભિયાનની સમીક્ષા કરતી એક ટીમ પણ મોકલી છે.
મૃત્યુ પામનારાઓની સંખ્યા થઈ 579
પૂરથી મૃત્યુ પામનારાઓની સંખ્યા શુક્રવારે વધીને 579 થઈ ગઈ. નેપાળ પોલીસે શુક્રવારે જણાવ્યું કે આ હિમાલયી દેશના આઠ જિલ્લાઓમાંથી 579 મૂર્તદેહો (શવ) રિકવર કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે હજારો લોકો હજુ પણ લાપતા છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ચિતવન જિલ્લામાંથી 233, નવલપરાસી પૂર્વમાંથી 154, ગોરખામાંથી 46 અને ધાદિંગમાંથી 40 શવ રિકવર કરાયા છે. એવી જ રીતે, નુવાકોટમાંથી 37, તનાહૂમાંથી 30, નવલપરાસી પશ્ચિમમાંથી 27 અને રસુવામાંથી 12 શવ રિકવર કરવામાં આવ્યા છે. ચીનના જણાવ્યા અનુસાર, તિબ્બત સ્વાયત્ત ક્ષેત્રની ગ્યિરોંગ કાઉન્ટીમાં પાંચ લોકોના મોત થયા છે.