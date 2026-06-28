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'આપણે અજાણ્યા નથી, જૂના મિત્રો છીએ...', PM મોદીએ 1770 સાથે જોડ્યો ભારત-સેશેલ્સનો સંબંધ

PM Modi Seychelles Visit: પીએમ મોદીએ પોતાની સેશેલ્સ યાત્રાના બીજા દિવસે પોતાના 'મહાસાગર વિઝન' પર વાતચીત કરી. જેનો ઉદ્દેશ્ય વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સુરક્ષા અને વિકાસ માટે પરસ્પર અને ઓવરઓલ પ્રોગ્રેસ મેળવવાનો છે. આ ઉપરાંત પીએમએ સેશેલ્સની નેશનલ એસેમ્બલીને સંબોધિત કરતી વખતે બન્ને દેશોના ઐતિહાસિક સંબંધો અંગે પણ વાત કરી.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 28, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 05:36 PM IST
'આપણે અજાણ્યા નથી, જૂના મિત્રો છીએ...', PM મોદીએ 1770 સાથે જોડ્યો ભારત-સેશેલ્સનો સંબંધ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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