ઇરાનમાં ફસાયેલા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓએ વીડિયો શેર કર્યો; કહ્યું- 'અમને નથી ખબર અમારું શું થશે'

israel america attack on iran: ઇરાન પર ઇઝરાયલ અને અમેરિકાએ સંયુક્ત રીતે મળીને હુમલો કર્યો છે, જેનાથી ત્યાં ફસાયેલા ભારતીયોની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે. ઇરાનમાં ભારતીય વિદ્યાર્થીઓએ મદદ માટે અપીલ કરી છે.

Last Updated: Feb 28, 2026, 05:45 PM IST
તેહરાન: અઠવાડિયાથી ઈરાન પર હુમલાની અપેક્ષા હતી, અને શનિવારે આખરે તે થયું. અમેરિકા અને ઈઝરાયલે સંયુક્ત રીતે મળીને ઈરાન પર હુમલો કર્યો. રાજધાની તેહરાન સહિત ઈરાનના અનેક વિસ્તારોમાં સતત વિસ્ફોટો થઈ રહ્યા છે. હવાઈ હુમલા માટે સાયરન વાગી રહ્યા હતા. યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ ઈરાન પર હુમલાઓની પુષ્ટિ કરી છે.

ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે તેમનો ધ્યેય અમેરિકનોને ઈરાની સરકાર દ્વારા ઉભા કરાયેલા ખતરાથી બચાવવાનો હતો. નેતન્યાહૂએ જણાવ્યું કે ઈઝરાયલ અને અમેરિકાએ ઈરાનના આતંકવાદી શાસન દ્વારા ઉભા થયેલા અસ્તિત્વના ખતરાનો નાશ કરવા માટે એક કાર્યવાહી શરૂ કરી.

ઈરાન પર ઈઝરાયલ અને અમેરિકાના હુમલા બાદ સમગ્ર મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ વધ્યો છે. ઈરાને મધ્ય પૂર્વમાં અમેરિકાના લશ્કરી અડ્ડાઓ પર હુમલો કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. આ દરમિયાન ભારતીય દૂતાવાસે ઈરાનમાં ફસાયેલા ભારતીયો માટે એક એડવાઈઝરી જાહેર કરી છે. જોકે, કેટલાક ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ હજુ પણ ઈરાનમાં ફસાયેલા છે. તેમણે મદદ માટે વિનંતી કરતો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે.

"ખબર નથી કે આગળ શું થવાનું છે?"
ઈરાન પર હુમલાઓ વચ્ચે ત્યાં ફસાયેલા ઘણા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓએ મદદ માટે વિનંતી કરતો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે. એક વિદ્યાર્થીએ વીડિયોમાં કહ્યું, "અમને ખબર નથી કે આગળ શું થવાનું છે." તેમણે ભારત સરકાર અને વિદેશ મંત્રાલયને શક્ય વહેલી તકે તેમને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવાની અપીલ કરી છે. વિદ્યાર્થીઓનું કહેવું છે કે સતત હવાઈ હુમલાઓને કારણે તેઓ અહીં શું થઈ રહ્યું છે તે પણ કહી શકતા નથી.

ભારતીય દૂતાવાસે જાહેર કરી એડવાઈઝરી
ઈરાન પરના હુમલાઓ વચ્ચે તેહરાનમાં ભારતીય દૂતાવાસે પોતાના નાગરિકો માટે એક એડવાઈઝરી જાહેર કરી છે. ભારતીય દૂતાવાસે ભારતીય નાગરિકોને ઘરની અંદર રહેવાની સલાહ આપી છે અને તમામ ભારતીય નાગરિકોને સતર્ક રહેવા વિનંતી કરી છે.

ભારતીય દૂતાવાસે ઈરાનમાં રહેતા ભારતીયો માટે હેલ્પલાઇન નંબર પણ જાહેર કર્યો છે. જરૂર પડ્યે, તમે +989128109115, +989128109109, +989128109102, અને +989932179359 પર કૉલ કરી શકો છો.

ઇઝરાયલમાં રહેતા ભારતીયો માટે તેલ અવીવ સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસે પણ એક એડવાઈઝરી જાહેર કરી છે. તમામ ભારતીયોને સતર્ક રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. એવી સલાહ આપવામાં આવી છે કે બધા ભારતીયોએ શેલ્ટર નજીક રહેવું જોઈએ અને તેમની નજીકના સલામત સ્થળોથી વાકેફ રહેવું જોઈએ.

In view of the prevailing security situation in the region, all Indian nationals in Israel are advised to exercise utmost caution and remain vigilant at all times.
2. Indian nationals are strongly advised to strictly adhere to the safety guidelines and instructions… pic.twitter.com/SOvzAdLMwn

ભારતીય દૂતાવાસે ઇઝરાયલમાં રહેતા ભારતીયો માટે હેલ્પલાઇન નંબર પણ જાહેર કર્યા છે. જો જરૂર પડે તો ભારતીય નાગરિકો +972-54-7520711 અને +972-54-2428378 પર કૉલ કરી શકે છે અથવા cons1.telaviv@mea.gov.in પર ઇમેઇલ કરી શકે છે.

