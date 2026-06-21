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ઈરાન પર ફરીથી હુમલો કરીશું, ટ્રમ્પે તેહરાનને આપી ધમકી, તાત્કાલિક રોકવા કહ્યું આ કામ

Trump Threatens Iran: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર ઈરાન પર હુમલો કરવાની ધમકી આપી છે. તેમણે ઈરાનને ચેતવણી આપી છે કે તે તરત જ તેના પ્રોક્સીઓને લેબનોનમાં મુશ્કેલી ઉભી કરતા અટકાવે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 21, 2026, 10:31 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:32 PM IST
ઈરાન પર ફરીથી હુમલો કરીશું, ટ્રમ્પે તેહરાનને આપી ધમકી, તાત્કાલિક રોકવા કહ્યું આ કામ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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