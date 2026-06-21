/ઈરાન પર ફરીથી હુમલો કરીશું, ટ્રમ્પે તેહરાનને આપી ધમકી, તાત્કાલિક રોકવા કહ્યું આ કામ

Trump Threatens Iran: જ્યારે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં ઈરાની અને અમેરિકન નેતાઓ વચ્ચે શાંતિ બેઠક ચાલી રહી છે, ત્યારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાન અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન બહાર પાડ્યું છે. પોતાના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ, ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં તેમણે ઈરાન પર ફરીથી હુમલો કરવાની ધમકી આપી છે.
ટ્રુથ સોશિયલ પરની તેમની પોસ્ટમાં, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે, ઈરાને લેબનોનમાં તેના ભારે ભંડોળ મેળવતા પ્રોક્સીઓને મુશ્કેલી ઉભી કરતા તાત્કાલિક બંધ કરવા જોઈએ. જો તેઓ આમ નહીં કરે, તો અમે ગયા અઠવાડિયે જેમ ઈરાન પર બીજો ખૂબ જ શક્તિશાળી હુમલો કરીશું, જે તેનાથી પણ વધુ શક્તિશાળી હશે.
ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરવાની આપી ધમકી
શનિવારે અગાઉ, ઈરાનના સંયુક્ત લશ્કરી કમાન્ડે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરવાની હાકલ કરી હતી. ઈરાને જણાવ્યું હતું કે આ લેબનોનમાં ઇઝરાયલી હુમલાઓને કારણે થયું છે. ઈરાને અમેરિકા પર દુર્વ્યવહાર અને યુદ્ધ સમાપ્ત કરવાના પોતાના વચનો પૂરા કરવામાં નિષ્ફળતાનો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો. ઈરાને તેના નિવેદનમાં સ્પષ્ટપણે ચેતવણી આપી હતી કે જો આક્રમણ ચાલુ રહેશે, તો વધુ પગલાં લેવાની યોજના છે.
સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં વાતચીત ચાલુ
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ વાટાઘાટો અંગે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં બેઠકો ચાલી રહી છે. યુએસ ઉપરાષ્ટ્રપતિ જે.ડી. વેન્સ પણ બેઠકમાં હાજરી આપી રહ્યા છે. બેઠક દરમિયાન, જે.ડી. વેન્સે ઈરાનના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે પણ મુલાકાત કરી હતી. વેન્સે તેહરાન વાટાઘાટકારો સાથે મુલાકાત કરવાના હતા, જેમાં સંસદના અધ્યક્ષ મોહમ્મદ બાકર કાલિબાફ અને વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચીનો સમાવેશ થાય છે. આ બેઠક સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના લેક લ્યુસર્ન નજીક એક પર્વતીય રિસોર્ટમાં યોજાવાની હતી. સીધી વાતચીત દરમિયાન પાકિસ્તાન અને કતારના મધ્યસ્થી પણ હાજર હતા.
ઈઝરાયલ અને લેબનોન પર ચર્ચા
ઈઝરાયલ અને લેબનોનમાં ઈરાન સમર્થિત હિઝબુલ્લાહ લડવૈયાઓ વચ્ચે ક્યારેક ક્યારેક થતો સંઘર્ષ તેહરાન પાસેથી તેના પરમાણુ કાર્યક્રમ પર છૂટ મેળવવા અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ખુલ્લો રાખવાના યુએસ પ્રયાસોને પાટા પરથી ઉતારવાનો ભય રાખે છે.
વેન્સ સાથેની મુલાકાત પહેલાં, ઈરાની વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઈસ્માઈલ બાઘાઈએ ઈરાનની રાજ્ય સમાચાર એજન્સીને જણાવ્યું હતું કે રવિવારની વાતચીત દરમિયાન ઈરાનનું મુખ્ય ધ્યાન ઈઝરાયલ અને લેબનોન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધ પર રહેશે.