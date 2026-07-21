'દરેક સૈનિકના મોતનો બદલો લઈશું!' ઈરાન પર ટ્રમ્પનો પ્રહાર, અમેરિકી હુમલામાં શિરાઝનું એર ડિફેન્સ અને ખોમેન પર સ્ટ્રાઈક

US Iran War: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિના આદેશનું પાલન કરીને, અમેરિકન સૈન્યએ સોમવારે રાત્રે, સતત દસમા દિવસે ઈરાનના શિરાઝ હવાઈ સંરક્ષણ પર હુમલો કર્યો છે. જેમાં ભારે નુકસાન થયું હોવાના સુત્રો પાસેથી માહિતી મળી રહી છે.
ટ્રમ્પ માર્યા ગયેલા દરેક અમેરિકન સૈનિકનો બદલો લેશે
યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જોર્ડન અને ઇરાકમાં પોતાના સૈનિકોના મોત પર ઊંડો ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે કડક વલણ અપનાવ્યું અને ઈરાન સામે અમેરિકન સૈન્યને સ્પષ્ટ સૂચનાઓ આપી. ટ્રમ્પે કહ્યું કે, જ્યારે પણ ઈરાન કોઈ અમેરિકન સૈનિકને મારી નાખે છે, ત્યારે તેને ઘણી વાર કિંમત ચૂકવવી પડશે.
વધુમાં, ટ્રમ્પે ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ પ્રત્યે પોતાનો અડગ ટેકો ફરીથી વ્યક્ત કર્યો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે યુએન કોન્ફરન્સ દરમિયાન અમેરિકાની મુલાકાત દરમિયાન નેતન્યાહૂની ધરપકડ કરવાનો પ્રશ્ન જ નથી. ટ્રમ્પના મતે, નેતન્યાહૂ ઈરાન સામે લડી રહ્યા છે, જેણે તાજેતરમાં 52,000 નિર્દોષ વિરોધીઓ માર્યા ગયા હતા. ઈરાન છેલ્લા 47 વર્ષથી અમેરિકન સૈનિકોને નિશાન બનાવી રહ્યું છે.
આખી રાત ઈરાન પર બોમ્બનો વરસાદ થયો
યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (સેન્ટકોમ)એ જણાવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના આદેશ બાદ ઈરાન સામે યુએસ હુમલાઓનો એક નવો દોર શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. ફોર્સે ઈરાની લશ્કરી થાણાઓ પર નવા હુમલા શરૂ કર્યા. આ હુમલાઓનો ઉદ્દેશ્ય હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં વાણિજ્યિક જહાજો પર હુમલો કરવાની ઈરાનની લશ્કરી ક્ષમતાનો નાશ કરવાનો છે.
Today at 4 p.m. ET, U.S. forces began a new round of strikes against Iran at the Commander in Chief's direction. The strikes are designed to further degrade Iranian military capabilities used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz.
— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 20, 2026
ઈરાનના 'ડેરાક પર્વતો' પર હુમલો
સોમવાર રાત્રે સૌથી મોટો હુમલો દક્ષિણ ઈરાની શહેર શિરાઝ પર થયો હતો અને પર્વત નજીક થયો હતો. દરિયાકાંઠેથી લગભગ 200 કિલોમીટર દૂર સ્થિત, શિરાઝ ઈરાનના મુખ્ય એરબેઝ અને લશ્કરી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉદ્યોગનું ઘર છે.
યુએસ હવાઈ હુમલામાં પર્વત પર સ્થિત ઈરાની રડાર અને હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓનો નાશ થયો હોવાનું માનવામાં આવે છે. વધુમાં, ઈરાનના ખોમેનની બહાર એક ઔદ્યોગિક સુવિધા પર પણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.
કુવૈતમાં યુએસ HIMARS પર હુમલો
ઈરાને કુવૈતમાં સ્થિત યુએસ હાઇ મોબિલિટી આર્ટિલરી રોકેટ સિસ્ટમ (HIMARS) સિસ્ટમ પર મિસાઇલ હુમલો કરીને બદલો લીધો. ઈરાની સૈન્યએ હુમલાના ફૂટેજ જાહેર કર્યા, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો કે તેણે કુવૈતમાં કેમ્પ આરિફજાન ખાતે સ્થિત HIMARS સિસ્ટમ પર સપાટીથી સપાટી પર પ્રહાર કરતી મિસાઇલોથી હુમલો કર્યો. ઈરાનનો આરોપ છે કે અમેરિકા ઈરાની ભૂમિ પર હુમલો કરવા માટે સમાન HIMARS સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી માઈન્સ દૂર કરવાની યોજના
આ ભીષણ યુદ્ધ વચ્ચે વૈશ્વિક રાજદ્વારી પણ તીવ્ર બની છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે બ્રિટનના નવા વડા પ્રધાન એન્ડી બર્નહામ સાથે મહત્વપૂર્ણ ફોન વાતચીત કરી હતી. બંને નેતાઓ બંને દેશોએ વૈશ્વિક ઇંધણ પુરવઠો જાળવવા માટે ઉત્તર સમુદ્રના તેલ વેપાર, લશ્કરી જોડાણ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ખાણ-નિવારણ કામગીરી પર સંમતિ દર્શાવી છે.