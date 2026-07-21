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'દરેક સૈનિકના મોતનો બદલો લઈશું!' ઈરાન પર ટ્રમ્પનો પ્રહાર, અમેરિકી હુમલામાં શિરાઝનું એર ડિફેન્સ અને ખોમેન પર સ્ટ્રાઈક

US Iran War: જોર્ડન અને ઇરાકમાં પોતાના સૈનિકોના મોતથી અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ગુસ્સે ભરાયા છે. તેમણે કહ્યું કે ઈરાન માર્યા ગયેલા દરેક અમેરિકન સૈનિકનો બદલો લેશે. 
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 21, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:37 AM IST
'દરેક સૈનિકના મોતનો બદલો લઈશું!' ઈરાન પર ટ્રમ્પનો પ્રહાર, અમેરિકી હુમલામાં શિરાઝનું એર ડિફેન્સ અને ખોમેન પર સ્ટ્રાઈક

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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