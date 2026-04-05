અમે બધું જ નષ્ટ કરી દઈશું અને તેલ પર કબજો કરીશું, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું ઈરાન સાથે ક્યારે ડીલ થશે ફાઈનલ
Donald Trump Warn Iran: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે હાલમાં વાટાઘાટો ચાલી રહી છે અને આ તારીખે ડીલ થવાની સારી શક્યતા છે. તેમણે ઈરાનને ચેતવણી આપી હતી કે જો કોઈ સોદો નહીં થાય તો હુમલો થશે.
- ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે હાલમાં વાટાઘાટો ચાલી રહી છે
- આ તારીખે ડીલ થવાની સારી શક્યતા છે.
- તેમણે ઈરાનને ચેતવણી આપી હતી કે જો કોઈ સોદો નહીં થાય તો હુમલો થશે.
Donald Trump Warn Iran: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રવિવારે (5 એપ્રિલ, 2026) ફરી એકવાર ઈરાનને ધમકી આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે જો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવામાં નહીં આવે તો અમેરિકા ઈરાની પાવર પ્લાન્ટ પર હુમલો કરશે. આ માર્ગ વિશ્વના 20% તેલનું વહન કરે છે.
ટ્રમ્પે ઈરાનને આ માર્ગને સંપૂર્ણપણે ખોલવા માટે 10 દિવસનો અલ્ટીમેટમ આપ્યો હતો, જે હવે સમાપ્ત થવાનો છે. યુએસ પ્રમુખે ઈરાનને સોમવાર (6 એપ્રિલ, 2026) સુધીમાં કરારને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા ચેતવણી આપી હતી, નહીં તો તેને 7 એપ્રિલથી વિનાશનો સામનો કરવો પડશે.
ટ્રમ્પે ઈરાનમાં વિનાશની ચેતવણી આપી હતી
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે, તેમની સામાન્ય શૈલીમાં, સોશિયલ ટ્રુથ પર જણાવ્યું હતું કે મંગળવાર (7 એપ્રિલ, 2026) ઈરાનમાં પાવર પ્લાન્ટ દિવસ અને બ્રિજ દિવસ હશે. આ સ્પષ્ટપણે ઈરાની પાવર પ્લાન્ટ અને પુલો પર હુમલો કરવાની ધમકી છે.
યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ જણાવ્યું હતું કે વાટાઘાટોમાં સામેલ ઈરાની વાટાઘાટકારોને મર્યાદિત માફી આપવામાં આવી છે. તેમણે એક ચોંકાવનારો દાવો પણ કર્યો હતો કે અમેરિકાએ અગાઉ કુર્દો દ્વારા ઈરાની વિરોધીઓને શસ્ત્રો મોકલ્યા હતા. ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે તેમનું માનવું છે કે કુર્દિશ જૂથોએ શસ્ત્રો જાળવી રાખ્યા હશે.
તેલ જપ્ત કરશે: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
ટ્રમ્પે કહ્યું કે, મને લાગે છે કે 6 એપ્રિલે ડીલની સારી તક છે, તેઓ હજુ પણ વાતચીત કરી રહ્યા છે. જો તેઓ ટૂંક સમયમાં કોઈ કરાર પર પહોંચશે નહીં, તો હું બધું ઉડાવી દેવાનું અને તેલ જપ્ત કરવાનું વિચારી રહ્યો છું.
ટ્રમ્પે ફરી એકવાર ઈરાનમાંથી બચાવાયેલા યુએસ વાયુસેનાના અધિકારી વિશે વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે અધિકારી એક સુશોભિત કર્નલ હતો અને તેને એવા સમયે બચાવી લેવામાં આવ્યો હતો જ્યારે મોટી સંખ્યામાં ઈરાની દળો તેને શોધી રહ્યા હતા અને નજીક આવી રહ્યા હતા. ટ્રમ્પના મતે, આવા ઓપરેશન અત્યંત જોખમી છે અને ભાગ્યે જ હાથ ધરવામાં આવે છે. તેમણે સમજાવ્યું કે બચાવ ટીમે ખતરનાક પ્રદેશમાં સાત કલાક વિતાવ્યા.
ટ્રમ્પે કહ્યું કે, બીજું બચાવ મિશન પહેલા પછી આવ્યું, જેમાં પાઇલટને દિવસે બચાવી લેવામાં આવ્યો, અને ઓપરેશન ઈરાન પર સાત કલાક ચાલ્યું. ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ સોમવારે (6 એપ્રિલ, 2026) ઓવલ ઓફિસમાં સૈન્ય સાથે આ મુદ્દા પર એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરશે. આ દરમિયાન, ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ પણ તેમની હિંમત અને ભાવનાની પ્રશંસા કરી.
