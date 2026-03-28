'નરકમાં તમારું સ્વાગત છે...' ઈરાનમાં સેના ઉતારવાની તૈયારીમાં અમેરિકા! તેહરાન ટાઈમ્સે ટ્રમ્પને આપી ચેતવણી
US-Iran War: ઈરાનના એક અધિકારીએ એવું પણ કહ્યું છે કે, જો અમેરિકા ઈરાન પર જમીની હુમલો કરશે, તો તેહરાન યમનમાં તેના હુતી સાથીઓને સક્રિય કરશે અને તેમને લાલ સમુદ્રમાં જહાજો પર હુમલો કરવાના નિર્દેશ આપશે.
- ટ્રમ્પના સૈન્ય અભિયાન સામે તેહરાનનો લલકાર
- અમેરિકા સેના મોકલશે તો ઈરાન તેમના માટે કબરસ્તાન બની જશે
- અમેરિકાના ઈરાનમાં જમીની હુમલા કરવાનો કરી રહ્યું છે તૈયારી
US-Iran War: ઈરાનમાં જીતવાની જીદ પકડીને બેઠેલું અમેરિકા પોતાની સેના પણ ઉતારી શકે છે. આ અંગે જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને સવાલ પૂછવામાં આવ્યો ત્યારે તેમણે કંઈ પણ સ્પષ્ટ કહ્યું નહોતું. આ દરમિયાન ઈરાનના અંગ્રેજી ન્યૂઝ પેપર 'તેહરાન ટાઈમ્સ'એ ટ્રમ્પને ચેતવણી આપી છે કે જો તેઓ સેના મોકલશે તો ઈરાન તેમના માટે કબરસ્તાન બની જશે.
તેહરાન ટાઈમ્સે પ્રથમ પાના પર અમેરિકાના સૈનિકોના ફોટા સાથે કેપ્શનમાં લખ્યું છે, 'નરકમાં તમારું સ્વાગત છે.' તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, અમેરિકાની સેનાનો કોઈપણ સૈનિક જે ઈરાની ધરતી પર પગ મૂકશે, તે 'માત્ર તાબૂતમાં જ પાછો ફરશે.'
10,000 વધારાના સૈનિકો તૈનાત કરવાની વિચારણા
આ ચેતવણી એવા સમયે આવી છે જ્યારે અમેરિકી મીડિયાએ શુક્રવારે (27 માર્ચ, 2026) જણાવ્યું કે, અમેરિકા મિડલ ઈસ્ટમાં 10,000 વધારાના સૈનિકો તૈનાત કરવા પર વિચાર કરી રહ્યું છે. આ પગલાથી એવી અટકળો તેજ થઈ છે કે વોશિંગ્ટન ઈરાનની અંદર જમીની અભિયાનની શક્યતા માટે તૈયારી કરી રહ્યું છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વારંવાર દાવો કરી રહ્યા છે કે, ઈરાન તેમની સાથે સમજૂતી કરવા માટે ભીખ માંગી રહ્યું છે, તેમ છતાં અમેરિકા આવા નિર્ણય પર વિચાર કરી રહ્યું છે.
— Tehran Times (@TehranTimes79) March 27, 2026
US-ઈઝરાયેલ સાથે ઈરાનનું યુદ્ધ સતત ચાલુ
અમેરિકાના ન્યૂઝ પેપર 'ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ'ના રિપોર્ટ અનુસાર, ઈરાનમાં વધારાના સૈનિકોની હાજરીનો હેતુ ટ્રમ્પને વધુ 'મિલિટરી ઓપ્શન્સ' આપવાનો છે. આ એવા સમયે થઈ રહ્યું છે જ્યારે 28 ફેબ્રુઆરીથી અમેરિકા-ઈઝરાયેલના ઈરાન પરના હુમલા બાદ મિડલ ઈસ્ટમાં સંઘર્ષ સતત ચાલુ છે. અમેરિકા દ્વારા મોકલવામાં આવી રહેલી સેનાની નવી ટુકડી મિડલ ઈસ્ટમાં પહેલેથી તૈનાત હજારો પેરાટ્રૂપર્સ અને મરીન સૈનિકો સાથે જોડાશે.
ઈરાને હુતી વિદ્રોહીઓને સક્રિય કરવાની ધમકી આપી
ઈરાનના એક અધિકારીએ બુધવારે (25 માર્ચ, 2026) કહ્યું હતું કે, જો અમેરિકા ઈરાન પર જમીની હુમલો કરશે, તો તેહરાન યમનમાં તેના હુતી સહયોગીઓને સક્રિય કરશે. હુતીઓને લાલ સમુદ્રમાં જહાજો પર ફરીથી હુમલા શરૂ કરવાના નિર્દેશ આપવામાં આવશે, જેનાથી યુદ્ધનો એક નવો મોરચો ખુલી જશે.
