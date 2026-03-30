Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorldનર્કમાં તમારૂ સ્વાગત છે, ઈરાનનું મિશન જાનફદા : અમેરિકાને રોકવા જાણો ઈરાને કેવી કરી તૈયારીઓ

નર્કમાં તમારૂ સ્વાગત છે, ઈરાનનું મિશન જાનફદા : અમેરિકાને રોકવા જાણો ઈરાને કેવી કરી તૈયારીઓ

US Iran Final War: અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે યુદ્ધના 31 દિવસ બાદ ઈરાનનો નવા પ્લાન વિશ્વ મીડિયામાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે, આ પ્લાનનું નામ છે જાનફદા, ગુજરાતીમાં તેનો અર્થ થાય છે જીવની કુરબાની આપનાર, તો આખરે શું છે ઈરાનની આ જાનફદા ફોર્સ અને અમેરિકા સામે તેનું મિશન શું છે. આ રિપોર્ટ દ્વારા સમજીએ ઈરાનનો આ સૌથી ઘાતક અને ખતરનાક પ્લાન.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 30, 2026, 07:13 PM IST
  • અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે યુદ્ધના 31 દિવસ બાદ ઈરાનનો નવા પ્લાન વિશ્વ મીડિયામાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે
  • આ પ્લાનનું નામ છે જાનફદા, ગુજરાતીમાં તેનો અર્થ થાય છે જીવની કુરબાની આપનાર,
  • તો આખરે શું છે ઈરાનની આ જાનફદા ફોર્સ અને અમેરિકા સામે તેનું મિશન શું છે.

Trending Photos

નર્કમાં તમારૂ સ્વાગત છે, ઈરાનનું મિશન જાનફદા : અમેરિકાને રોકવા જાણો ઈરાને કેવી કરી તૈયારીઓ

US Iran Final War: અમેરિકાન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની બેવડી ચાલ બહુ જુની છે. બહારથી વાતચીત અને ડીલની વાતો તો બીજી તરફ અંદરખાને ઈરાન પર ઘાતક હુમલાની તૈયારી. ટ્રમ્પે આવું જાન્યુઆરી મહિનામાં વેનેઝુએલામાં કરી બતાવ્યું હતુ કેમ કે એક તરફ વાતચીત વચ્ચે હુમલાની મંજૂરી આપી હતી. અમેરિકાની સ્પેશ્યિલ ડેલ્ટા ફોર્સે પ્રેસિડેન્ટ હાઉસ પર પેરાશૂટ લેન્ડિંગ કરીને માત્ર અડધા કલાકમાં નિકોલસ માદુરોનો કબજો કરી લીધો હતો.

Add Zee News as a Preferred Source

હાલમાં ટ્રમ્પે ઈરાન પર ગ્રાઉન્ડ એટેકની મંજૂરી આપી નથી પરંતુ ઈરાની કામાન્ડર્સને અમેરિકાની તૈયારીનો અંદાજ આવી ગયો છે. અમેરિકન સેનાના નિવેદનો અને ખાસ ઓપરેશનની જાહેરાતોએ તરફ ઈશારો કરે છે...

અમેરિકાના ગ્રાઉન્ડ અટેકનો જવાબ ઈરાનનું મિશન જાનફદા

ઈરાની કમાન્ડર્સે જાહેર કરેલું મિશન જાનફદા એટલે કે જીવની કુરબાની આપનાર સૈનિક. આ ફિદાયીન દળો સમગ્ર ઈરાનમાં તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. તહેરાન ટાઈમ્સ મુજબ જો અમેરિકન સૈનિકો ઈરાનની જમીન પર મુકશે તો તેઓ જીવતા પાછા નહી ફરે. નર્કમાં તમારૂ સ્વાગત છે એવી ચેતવણીવાળું નિવેદન આપ્યું છે.

ઈરાને સીઝફાયરનો ઈન્કાર કરીને મિશન જાનફદા માટે તૈયારી તેજ કરી છે. લગભગ 10 લાખ વોલન્ટિયર સૈનિકોની ભરતી શરૂ કરી છે. 15–16 વર્ષના યુવાનોને પણ સામેલ કરવામાં આવી રહ્યા છે. ગુરિલ્લા વોર અને ફિદાયીન હુમલાની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે.

IRGC અને બાસિજ ફોર્સ હેઠળ ભરતી શરૂ કરવામાં આવી છે. દરેક શહેર અને દરેક ગામમાં ભરતી માટેની તૈયારી શરી થઈ છે. હોર્મુઝ પાસેના દ્રીપોમાં ખાસ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે.

ઈરાનને ભય છે કે,.અમેરિકા સીધુ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને બદલે દક્ષિણ કિનારીથી હુમલો કરી શકે છે. ખાસ કરીને ખારગ અને બુશેહર તરફ હુમલો કરી શકે છે. આ માટે અમેરિકા ફાઈટર્સ જેટ દસ હજાર સ્પેશ્યલ ફોર્સ પેરાશૂટ લેન્ડિંગ દ્વારા હુમલો કરી શકે છે. આ માટે ઈરાની કમાન્ડ દક્ષિણ વિસ્તારમાં તૈયારી કરી રહ્યા છે.

ઈરાન પર કેવી રીતે થશે હુમલો    

મિડલ ઈસ્ટમાં 40,000થી વધુ સૈનિકો છે. 10,000 સ્પેશ્યલ ફોર્સની તૈયારી છે. 3500 સૈનિક ત્રિપોલી યુદ્ધથી મિડલ ઈસ્ટ પહોંચ્યા છે. અમેરિકા ટ્રૂપની પેરાશૂટ લેન્ડિંગ ફાઈટર જેટ્સથી કરી શકે છે. સૌથી વધારે સંભાવના ખાર્ગ અને કેશમ દ્રીપ પેરાશૂટ એટેકની છે. આ બન્ને દ્રીપો પર હુમલો કરીને અમેરિકા હોર્મુઝ પર કંટ્રોલ કરી શકે છે. ઈરાની કમાન્ડરો સમયાંતરે અંડરગ્રાઉન્ડ સિટીના વીડિયો જાહેર કરતા રહ્યા છે. જેમાં મિસાઈલ સાથે ડ્રોન, જેટ્સ અને ગોળા બારુદનો મોટો જથ્થો દેખાય છે...આ ઉપરાંત સમગ્ર હોર્મુઝ વિસ્તારમાં બારૂદી સુરંગોની જાળ નાખવામાં આવી છે. જેની પૃષ્ટી ખુદ અમેરિકાએ કરી છે. 

ઈરાનની આ તૈયારીઓ વચ્ચે અમેરિકી સેનાને જમીન પરથી હુમલો કરવો સહેલો નહીં રહે. અગાઉ અમેરિકાએ ઈરાક પર જમીન પર હુમલો કર્યો હતો. જેમાં દોઢ લાખથી વધુ સૈનિકો ઉતારવા પડ્યા હતા. જો કે ઈરાન તો તોના કરતા ચાર ગણું મોટુ છે. એટલે કે જો ઈરાન પર જમીની હુમલો કરવો હોય તો અમેરિકાને ઓછામાં ઓછા પાંચ લાખ સૈનિકો ઉતારવા પડશે.

ટ્રમ્પ એક તરફ ઈરાનમાં ગ્રાઉન્ડ ઓપરેશન માટેની તૈયારી કરી રહ્યા છે. 3500 સેલર્સ USS ટ્રિપોલી પર પહોંચી ગયા છે. 2200 મરીન્સની યુનિટ પહોંચી ગઈ છે. 3000 પેરાટ્રૂપર્સ તહેનાત થઈ ચૂક્યા છે. લગભગ 50000 સૈનિકો પહોંચી ગયા છે અને 10000 આવવાના છે. પરંતુ બીજી તરફ આ જ ગ્રાઉન્ડ ઓપરેશન હવે તેમના માટે માથાનો દુઃખાવો બની રહ્યું છે. એક તરફ અમેરિકામાં જ તેમનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે...પ્રદર્શન થઈ રહ્યા છે...અને હવે તો ટ્રમ્પના સૌથી મોટા સાથીએ પણ તેમનો સાથ આપવાનો ઈન્કાર કર્યો છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Welcome to HellIran Missionjanfada MissionIran preparedstop AmericaGujarati NewsWorld newsIran Us WarWar News

Trending news