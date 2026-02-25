ઈઝરાયેલમાં તમારું સ્વાગત છે... તેલ અવીવ પહોંચ્યા PM મોદી, એરપોર્ટ પર નેતન્યાહુએ ગળે મળીને કર્યું વેલકમ
PM Modi Israel Visit: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બે દિવસીય ઈઝરાયલ પ્રવાસે બુધવારે તેલ અવીવના બેન ગુરિયન એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા છે, જ્યાં વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહુએ તેમના પત્ની સારા નેતન્યાહુ સાથે તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું હતું.
- વડાપ્રધાન મોદીની ઐતિહાસિક મુલાકાતથી વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી વધુ મજબૂત બનશે
- ભારત અને ઇઝરાયલના ધ્વજથી સજ્જ રસ્તાઓ અને 'નેસેટ' પર તિરંગાની રોશની
- કૃષિ, સંરક્ષણ અને ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે ભારત-ઇઝરાયલના સંબંધો હવે નવી ઊંચાઈ પર પહોંચશે
Trending Photos
PM Modi Israel Visit: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બે દિવસીય ઈઝરાયલ પ્રવાસે બુધવારે તેલ અવીવના બેન ગુરિયન એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા છે, જ્યાં વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહુએ ગળે મળીને તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું. એરપોર્ટ પર પીએમ મોદીનું પરંપરાગત સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. તેમના આગમન પર નેતન્યાહુએ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું કે, "ઈઝરાયલમાં તમારું સ્વાગત છે, મારા પ્રિય મિત્ર નરેન્દ્ર મોદી." ઉલ્લેખનીય છે કે, મોદીની આ બીજી ઈઝરાયેલ મુલાકાત છે, આ પહેલા તેઓ 2017માં ઈઝરાયલ ગયા હતા.
વડાપ્રધાનનો બે દિવસની યાત્રા દરમિયાન નેતન્યાહુ સાથે દ્વિપક્ષીય વાતચીત ઉપરાંત ઈઝરાયલી સંસદ 'નેસેટ'ને પણ સંબોધિત કરવાનો કાર્યક્રમ છે. તેઓ ભારતીય સમુદાયના લોકો સાથે પણ વાતચીત કરશે. તેઓ ઈઝરાયલના રાષ્ટ્રપતિ આઈઝેક હર્ઝોગ સાથે પણ શિષ્ટાચાર મુલાકાત કરશે. મોદીએ સવારે રવાના થતા પહેલા કહ્યું હતું કે, તેમની ઈઝરાયલ યાત્રાથી બન્ને દેશો વચ્ચેના સંબંધો વધુ મજબૂત બનશે અને સહિયારા વિઝનથી બન્ને દેશોનું ભવિષ્ય ખુશહાલ થશે.
נחתתי בישראל.
לכבוד הוא לי להתקבל על ידי ראש הממשלה נתניהו וגברת נתניהו בשדה התעופה. אני מצפה לקיים דיונים בילטרליים ולתוצאות פוריות שיחזקו את הידידות בין הודו לישראל.@netanyahu pic.twitter.com/E5BOXRWfti
— Narendra Modi (@narendramodi) February 25, 2026
ભારત અને ઇઝરાયલ વચ્ચે મજબૂત ભાગીદારી
તેમણે કહ્યું કે, ભારત અને ઇઝરાયલ વચ્ચે મજબૂત અને અનેક પ્રકારની વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી છે, જેમાં તાજેતરના વર્ષોમાં જબરદસ્ત વધારો અને તેજી જોવા મળી છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, હું વડાપ્રધાન નેતન્યાહુ સાથેની મારી વાતચીતની રાહ જોઈ રહ્યો છું, જેનો હેતુ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, ઇનોવેશન, કૃષિ, જળ વ્યવસ્થાપન, રક્ષા અને સુરક્ષા, વેપાર તથા રોકાણની સાથે લોકો વચ્ચેના સંબંધો સહિતના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં આપણા સહયોગને વધુ મજબૂત બનાવવાનો છે. અમે પરસ્પર હિતના પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર પણ પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરીશું.
આ મુલાકાત વિશે ઇઝરાયલી મીડિયા શું કર્યું?
નોંધનીય છે કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ઇઝરાયલના બે દિવસીય પ્રવાસને ઇઝરાયલી મીડિયાએ દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં એક ઐતિહાસિક ક્ષણ અને "વ્યૂહાત્મક સંબંધોને પુનઃવ્યવસ્થિત કરવા" સમાન ગણાવ્યો છે. ઇઝરાયલી અખબારોએ મોદીની મુલાકાત સાથે જોડાયેલા સમાચારને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે અને તેને દેશ માટે એક મહત્વપૂર્ણ વળાંક પર એક મિત્રની મહત્વપૂર્ણ મુલાકાત તરીકે વર્ણવી છે. સરકારી અધિકારીઓથી લઈને સામાન્ય નાગરિકો સુધી, જેરૂસલેમમાં આ મુલાકાતને લઈને ઉત્સાહ સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે. રસ્તાઓ પર ભારતીય સમુદાયના લોકોને 'નમસ્તે' કહીને અભિવાદન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
સંસદ ભવન તરફ જવાના રસ્તાઓની બન્ને બાજુએ ભારત અને ઇઝરાયલના ધ્વજ લગાવવામાં આવ્યા છે અને 'નેસેટ'ને ભારતના રાષ્ટ્રીય ધ્વજના રંગોથી રોશન કરવામાં આવી છે. તૈયારીઓમાં જોડાયેલા લોકો આસપાસ હાજર તમામ ભારતીયોનું ઉમળકાભેર અભિવાદન કરતા અને બધું બરાબર છે ને? તેવું પૂછતા જોવા મળ્યા હતા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે