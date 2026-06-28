Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /World
  • /અમેરિકાનો 24 કલાકમાં ઈરાન પર બીજો મોટો હુમલો, ટ્રમ્પે આપી ધમકી, કહ્યું અસ્તિત્વ ખતમ

અમેરિકાનો 24 કલાકમાં ઈરાન પર બીજો મોટો હુમલો, ટ્રમ્પે આપી ધમકી, કહ્યું 'અસ્તિત્વ ખતમ'

US Iran Conflict: અમેરિકાએ 24 કલાકની અંદર બીજીવાર ઈરાન પર સૈન્ય હુમલો કર્યો, જેનાથી પશ્ચિમ એશિયામાં એકવાર ફરી તણાવ વધી ગયો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 28, 2026, 08:20 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:20 AM IST
અમેરિકાનો 24 કલાકમાં ઈરાન પર બીજો મોટો હુમલો, ટ્રમ્પે આપી ધમકી, કહ્યું 'અસ્તિત્વ ખતમ'
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
આ 5 ગંભીર બીમારીઓ વધતી હોય તો સૌથી પહેલા ઘટવા લાગે વજન, અચાનક વજન ઘટે તો ચેતી જવું
Weight loss11 min ago
2
us-iran conflict15 min ago
3
Gujarat Monsoon 202616 min ago
4
Health TIPS34 min ago
5
Akanksha Chamola1 hr ago