/8 એન્જિનનો પાવર, 950 કરોડની કિંમત! અમેરિકાનું શક્તિશાળી B-52 બોમ્બર વિમાન ક્રેશ, 8ના મોત

અમેરિકાના કેલિફોર્નિયામાં મંગળવારે સવારે ભીષણ વિમાન દુર્ઘટનાના સમાચાર સામે આવ્યા છે. અમેરિકાની વાયુસેનાનું સૌથી ભરોસાપાત્ર વિમાનમાંથી એક એવું B-52 સ્ટ્રેટોફોર્ટ્રેસ બોમ્બર વિમાન ક્રેશ થઈ ગયું. મળતી માહિતી મુજબ આ અકસ્માત દક્ષિણી કેલિફોર્નિયામાં આવેલા એક એરફોર્સ બેસ પાસે ઘટી. વિમાન બેસથી ઉડાણ ભરતાની સાથે જ ક્રેશ થઈ ગયું જેમાં 8 લોકો માર્યા ગયા.
વાયુસેનાના જણાવ્યા મુજબ આ દુર્ઘટના સોમવારે સવારે લગભગ 11.20 કલાકે (સ્થાનિક સમય) લોસ એન્જિલસના ઉત્તરમાં આવેલા એડવર્ડ્સ એરફોર્સ બેસ પાસે ઘટી. ત્યારે વિમાન એક રેગ્યુલર ટેસ્ટ મિશન પર હતું. ભીષણ અકસ્માતમાં વિમાનના ફૂરચા ઉડી ગયા અને કાટમાળમાં આગ લાગી ગઈ. વાયુસેનાના અધિકારીઓએ પુષ્ટિ કરી છે કે વિમાનમાં સવાર તમામ 8 લોકોના ઘટનાસ્થળે જ દર્દનાક મોત થઈ ગયા. મૃતકોમાં અમેરિકી સેનાના જવાન સહિત એન્જિનિયર અને ટેક્નિશિયન સામેલ હતા.
ટેકઓફ કરતા જ આગનો ગોળો બની ગયું
ઘટનાના જે ફૂટેજ સામે આવ્યા છે જે જોઈએ તો અકસ્માત બાદ વિમાનનો કોઈ હિસ્સો બચી શક્યો નથી. રણમાં વિમાનનો કાટમાળ બળતો જોવા મળી રહ્યો છે. એડવર્ડ્સ બેસ પર 412માં ટેસ્ટ વિંગ ડેપ્યુટી કમાન્ડર કર્નલ જેમ્સ હેસે પોતાની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ભાવુક થતા કહ્યું કે અમે 8 સારા અમેરિકનોને ગુમાવ્યા છે. ક્રેશનું ફૂટેજ જોયા બાદ એ નક્કી થઈ ગયું હતું કે આ અકસ્માતમાં કોઈનું પણ બચવું મુશ્કેલ હતું. હાલ અકસ્માતના કારણોની જાણ થઈ શકી નથી.
કેમ ખાસ છે આ વિમાન? ગણાય છે અમેરિકાનું બાહુબલી
બોઈંગનું B-52 સ્ટ્રેટોફોર્ટેસ એક લાંબા અંતરનું બોમ્બર વિમાન છે. તે કોઈ સામાન્ય વિમાન થી, પરંતુ અમેરકી સૈન્ય તાકાતનું સૌથી મોટું પ્રતિક છે. બોઈંગ કંપની દ્વારા વિક્સિત આ ભારે બોમ્બવર્ષક વિમાનમાં 8 શક્તિશાળી એન્જિન લાગેલા હોય છે. આ વિમાને પહેલીવાર 1952માં ઉડાણ ભરી હતી. ત્યારબાદ અદભૂત સફળતા જોતા તેને 1955માં અમેરિકી વાયુસેનામાં અધિકૃત રીતે સામેલ કરાયું હતું. આ વિમાન 50000 ફૂટની ઊંચાઈ પર ઉડીને પરમાણુ અને પરંપરાગત હથિયારો તથા ક્રૂઝ મિસાઈલો, પ્રિસિજન ગાઈડેડ મ્યૂનિશન્સ લઈ જવા માટે સક્ષમ છે. હવામાં જ ઈંધણ ભરવાની ક્ષમતા ધરાવનારા આ વિમાનના વર્તમાન 76 મોડલ અમેરિકી સેના પાસે છે, જેને વર્ષ 2050ના દાયકા સુધી સર્વિસમાં રાખવાનો પ્લાન છે. વિયેતનામથી લઈને ઈરાન સુધી અનેક સંઘર્ષોમાં ઉપયોગી થઈ ચૂક્યું છે. 2025માં આ વિમાનમાં નવી એડવાન્સ્ડ AESA રડાર સિસ્ટમ લગાવવામાં આવી તી જે જૂની રડાર સિસ્ટમની જગ્યાએ વધુ આધુનિક અને પ્રભાવી છે. જો કે હજુ એ સ્પષ્ટ નથી થયું કે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત વિમાનમાં આ સિસ્ટમ હતી કે નહીં. આ વિમાન સામાન્ય રીતે 5 ક્રૂ મેમ્બર્સ ( 2 પાયલોટ, 3 કોમ્બેટ સિસ્ટમ ઓફિસર) મળીને ઉડાવે છે.
જે એડવર્ડ્સ એર ફોર્સ બેસ પર આ અકસ્માત થયો તે દુનિયાના સૌથી પ્રમુખ ફ્લાઈટ ટેસ્ટિંગ સેન્ટર્સમાં ગણાય છે. બેસ તરફથી બહાર પડેલા અધિકૃત નિવેદન મુજબ અકસ્માત રનવેની ખુબ નજીક થયો. જેના કારણે આખું એરપોર્ટ કાટમાળમાં ફેરવાઈ ગયું. દુર્ઘટનાના સમાચાર મળતા જ મિલેટ્રીની ઈમરજન્સી અને ફાયરની ટીમો તરત ત્યાં પહોંચી. વિમાન અમેરિકી સેનાનું બાહુબલી ગણાય છે.
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કઈ રીતે થયો અકસ્માત
એવિએશન સેફ્ટી એક્સપર્ટ જેફ ગજેટ્ટીના જણાવ્યાં મુજબ વિમાન ટેકઓફ બાદ તરત વધુ ઊંચાઈ પકડી શક્યું નહીં જેનાથી એ સંકેત મળે છે કે કોઈ ફ્લાઈ કંટ્રોલ સિસ્ટમમાં ગડબડી હોઈ શકે છે. તેમણે કહ્યું કે શક્ય છે કે મેન્ટેનન્સ બાદ કંટ્રોલ સિસ્ટમમાં ભૂલ થઈ હોય, કે એન્જિન ફેલ થયું હોય, કે ટેસ્ટ થઈ રહેલા કોઈ ઉપકરણમાં ખરાબી આવી હોય. તેમણે એ પણ જણાવ્યું કે ટેસ્ટ ફ્લાઈટ સામાન્ય ઉડાણો કરતા વધુ જોખમવાળી હોય છે, આથી તેના માટે વિશેષ રીતે તાલિમબદ્ધ પાયલોટઅને સુરક્ષા પ્રોટોકોલ જરૂરી હોય છે.