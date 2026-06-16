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8 એન્જિનનો પાવર, 950 કરોડની કિંમત! અમેરિકાનું શક્તિશાળી B-52 બોમ્બર વિમાન ક્રેશ, 8ના મોત

B52 Bomber Crash: ઈરાન સાથે ઐતિહાસિક શાંતિ સમજૂતિ પર ડિજિટલ હસ્તાક્ષર થયા બાદ તરત અમેરિકાને એક ખરાબ સમાચાર મળ્યા છે. અમેરિકાની વાયુસેનાની કરોડ ગણાતું અને લગભગ 950 કરોડ રૂપિયાની ભારે  ભરખમ કિમતવાળું B-52 સ્ટ્રેટોફોર્ટ્રેસ રણનીતિક બોમ્બર વિમાન ક્રેશ થઈ ગયું જેમાં 8 લોકોના જીવ ગયા. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 16, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:37 AM IST
8 એન્જિનનો પાવર, 950 કરોડની કિંમત! અમેરિકાનું શક્તિશાળી B-52 બોમ્બર વિમાન ક્રેશ, 8ના મોત
Image Credit: તસવીર-ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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