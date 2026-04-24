હોમWorldકાળા જાદુના કારણે મોજતબા ખામેનેઈ છૂપાઈ ગયા છે? ચોંકાવનારી માહિતી સામે આવી

'કાળા જાદુ'ના કારણે મોજતબા ખામેનેઈ છૂપાઈ ગયા છે? ચોંકાવનારી માહિતી સામે આવી

Mojtaba Khamenei: એવો દાવો થઈ રહ્યો છે કે ઈરાનના નવા સુપ્રીમ લીડર મોજતબા ખામેનેઈ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. જાહેરમાં ન દેખાવા પાછળ કાળા જાદુનું કનેક્શન છે. આખરે આ શું છે મામલો તે ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 24, 2026, 01:12 PM IST
  • દાવો છે કે મોજતબા ખામેનેઈ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા છે અને ચહેરો બળી ગયો છે. 
  • ચહેરા સાથે હોઠ પણ બળી ગયા હોવાથી વાતચીતમાં મુશ્કેલી પડે છે. 
  • એવો પણ દાવો છે કે કાળા જાદુના ડરના કારણે તેઓ જાહેરમાં જોવા મળતા નથી. જાણો શું છે મામલો. 

'કાળા જાદુ'ના કારણે મોજતબા ખામેનેઈ છૂપાઈ ગયા છે? ચોંકાવનારી માહિતી સામે આવી

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે હાલ ભલે યુદ્ધની સ્થિતિ જોવા નથી મળી રહી પરંતુ એક સમયે એવી ભીષણ તબાહી મચી હતી કે ઈરાનના અનેક ટોપ લીડર્સનો ખાતમો બોલાઈ ગયો. સુપ્રીમ લીડર અયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈ પણ મૃત્યુ પામ્યા. હવે એવો દાવો થઈ રહ્યો છે કે અમેરિકી હુમલામાં ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર મોજતબા ખામેનેઈ પણ ખુબ જ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. તેમનો ચહેરો મહંદઅંશે બળી ચૂક્યો છે. તેમને બોલવામાં તકલીફ પણ થઈ રહી છે અને એટલું જ નહીં તેઓ જાહેરમાં નથી દેખાતા કારણ કે કાળા જાદુનો ડર છે. 

એવો ડર છે કે તેમની નવી તસવીરોનો ઉપયોગ ઈઝારાયેલ જાદુ ટોણા માટે કરી શકે છે અને તેમના સ્વાસ્થ્ય અને દિમાગ ઉપર પણ હુમલો થઈ શકે છે. 

રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો દાવો
ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સના રિપોર્ટ મુજબ મોજતબા ખામેનેઈએ વાતચીતમાં પડતી મુશ્કેલીઓને કારણે નિર્ણય લેવાનો હક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડના જનરલોને આપ્યો છે. મોજતબા ખામેનેઈ સુધી મેસેજ લખીને ભરોસાપાત્ર હ્યુમન ચેન દવારા પહોંચાડવામાં આવે છે. તેમને કોસ્મેટિક સર્જરીની જરૂર પડશે, ઈજા બાદ તેમને બોલવામાં મુશ્કેલી પડે છે. ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાના હુમલામાં ખામેનેઈનો ચહેરો અને હોથ ખરાબ રીતે બળી ગયા હતા અને તેમના એક હાથની પણ સર્જરી થઈ હતી. જો કે ધીરે ધીરે તેઓ ઠીક થઈ રહ્યા છે. હુમલામાં મોજતબાનો એક પગ પણ ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો અને તેઓ નકલી અંગ લગાવવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. જો કે આટલી ઈજા છતાં તેમનું માનસિક સ્થિતિ સારી છે. 

કાળા જાદુનો ડર? 
ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેજેશ્કિયાન પોતે એક હાર્ટ સર્જન છે અને તેઓ મોજતબા ખામેનેઈની સારવારમાં મદદ કરી રહ્યા છે. તેમના સુધી બહું ઓછા લોકોની પહોંચ છે. કારણ કે તેઓ સંપૂર્ણ રીતે ડોક્ટરોની એક ટીમથી ઘેરાયેલા છે. આ ઉપરાંત ઈરાનને કાળા જાદુનો પણ ડર છે. એવો દાવો થઈ રહ્યો છે કે કાળા જાદુના ડરના કારણે મોજતબા ખામેનેઈ સંતાઈને રહે છે. ઈરાનની નેશનલ સિક્યુરિટી કમિશનના સભ્ય સાલાર વિલાયતમાદારે કહ્યું કે મોજતબા ખામેનમેઈની સુરક્ષા અંગે સુરક્ષા અધિકારીઓની સાથે સાથે ધાર્મિક વિદ્વાનો, કોમ અને મહશાદના ઉલેમાએ પણ ખુબ મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. આ નિર્ણયમાં કહેવાયું છે કે મોજતબાનો કોઈ પણ નવો ફોટો કે વીડિયો સાર્વજનિક કરવામાં નહીં આવે. 

ઈઝરાયેલનું જાદુ ટોણા પર રિસર્ચ
તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો કે ઈઝરાયેલના તેલ અવીવ જેવા શહેરોમાં એવી સંસ્થાન છે જ્યાં 'ગુપ્ત વિદ્યાઓ' અને 'જાદુ ટોણા' પર રિસર્ચ થાય છે. ઈરાનને એવો ડર છે કે મોજતબાની નવી તસવીરો દ્વારા જાદુ ટોણા કરીને તેમના સ્વાસ્થ્ય અને દિમાગ પર હુમલો થઈ શકે છે. આવામાં ઈરાનની સરકાર અને રેવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સ (IRGC) કોઈ પણ જોખમ ઉઠાવવા નથી માંગતા. પછી ભલે તે જોખમ મિસાઈલનું હોય કે કાળા જાદુનું. ઈરાની મીડિયા અને કેટલાક ધાર્મિક નેતાઓએ દાવો કર્યો છે કે ઈઝરાયેલની ગુપ્તચર એજન્સી મોસાદ સૈન્ય શક્તિની સાથે સાથે 'અદ્રશ્ય શક્તિઓ' અને 'જિન્નો'નો પણ સહારો લઈ રહી છે. ઈરાને આવા દાવા કોઈ પહેલીવાર નથી કર્યા. આ અગાઉ પણ ઈરાને ઈઝરાયેલ પર પોતાની સરહદો પર તંત્ર મંત્રનો ઉપયોગ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. 
 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

