હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની આસપાસ કયા-ક્યા દેશો આવેલા છે? તેઓ ઈરાનની જેમ આ ઓઈલ રૂટ પર કેમ કબજો નથી કરતા?

ગુજરાતી ન્યૂઝWorldહોર્મુઝ સ્ટ્રેટની આસપાસ કયા-ક્યા દેશો આવેલા છે? તેઓ ઈરાનની જેમ આ ઓઈલ રૂટ પર કેમ કબજો નથી કરતા?

Hormuz Strait: ઈરાને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પર ટોલ ટેક્સ વસૂલવાનું શરૂ કરી દીધું છે. સાથે જ અમેરિકા પણ આ માર્ગ પર નાકાબંધી કરી રહ્યું છે. ચાલો જાણીએ કે આ વિસ્તારની આસપાસના અન્ય દેશો આ માર્ગને કેમ કંટ્રોલ કરતા નથી.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 19, 2026, 10:02 PM IST
  • જાણો કયા દેશોની સરહદ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ રૂટને અડે છે
  • ઈરાન જેવી તાકાત હોવા છતાં ઓમાન અને યુએઈ કેમ શાંત છે?
  • ભૌગોલિક સ્થિતિ અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાઓ વચ્ચે ફસાયેલો ઓઈલ વેપાર

Hormuz Strait: મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા તણાવ વચ્ચે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ  ફરી એકવાર વૈશ્વિક તણાવનું કેન્દ્ર બની ગયું છે. ઈરાને આ માર્ગ પર ટોલ લેવાનું શરૂ કર્યું છે અને સાથે જ અમેરિકા પણ તેના પર નાકાબંધી લગાવી રહ્યું છે. પરંતુ પ્રશ્ન એ થાય છે કે, આખરે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝની આસપાસ કયા-ક્યા દેશો આવેલા છે અને તેઓ ઈરાનની જેમ આ રૂટ પર કેમ કબજો કરતા નથી? ચાલો જાણીએ આ પ્રશ્નનો જવાબ.

કોનું-કોનું નિયંત્રણ છે?
ઈરાનની દરિયાકાંઠાની રેખા આ સ્ટ્રેટના ઉત્તર કિનારા પર ફેલાયેલી છે, જે તેને મજબૂત અને પ્રભાવી સ્થિતિ આપે છે. દક્ષિણ બાજુએ ઓમાન મુસંદમ દ્વીપકલ્પ (Musandam Peninsula)ને કંટ્રોલ કરે છે. આ સાથે યુએઈ (UAE) દક્ષિણ જળક્ષેત્રના કેટલાક હિસ્સાઓ સાથે જોડાયેલું છે. કુવૈત, કતાર, બહેરીન અને ઈરાક જેવા અન્ય ખાડી દેશો તેલની નિકાસ માટે આ માર્ગ પર ખૂબ જ નિર્ભર છે.

શું કહે છે આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદો?
વૈશ્વિક દરિયાઈ નિયમો હેઠળ, સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ એક આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટ્રેટ છે. આ માન્યતા 'યુનાઈટેડ નેશન્સ કન્વેન્શન ઓન ધ લો ઓફ ધ સી' (UNCLOS) દ્વારા આપવામાં આવી છે. આનો અર્થ એ છે કે, તમામ દેશોના જહાજોને અહીંથી મુક્તપણે પસાર થવાનો અધિકાર છે. ઓમાન જેવા દેશો આ નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરે છે અને આ સ્ટ્રેટને એક સહિયારું વૈશ્વિક સંસાધન માને છે.

આર્થિક નિર્ભરતા
મોટાભાગના ખાડી દેશો માટે આ સ્ટ્રેટ એક આર્થિક જીવનરેખા છે. કુવૈત, કતાર, ઈરાક અને યુએઈ જેવા દેશો પણ ઓઈલ અને ગેસની નિકાસ માટે આના પર નિર્ભર છે. આ માર્ગને રોકવાનો કે તેના પર અંકુશ મેળવવાનો કોઈપણ પ્રયાસ સીધી રીતે તેમની પોતાની અર્થવ્યવસ્થાને નુકસાન પહોંચાડશે. જો કે, સાઉદી અરેબિયા અને યુએઈ પાસે વૈકલ્પિક પાઈપલાઈન છે, પરંતુ તે નિકાસના કુલ જથ્થાને સંભાળવા માટે પૂરતી નથી.

ઈરાનને ફાયદો
ઈરાનની ભૌગોલિક સ્થિતિ તેને મોટો ફાયદો આપે છે. તેનો દરિયાકાંઠો પર્વતોથી ઘેરાયેલો છે અને નાના ટાપુઓથી સજ્જ છે. આ સુવિધાને કારણે તે મિસાઈલ, ડ્રોન અને નેવીની સુરંગો (Naval Mines) અસરકારક રીતે તૈનાત કરી શકે છે. આનાથી ઈરાન માટે દબાણ ઉભું કરવું અથવા શિપિંગ માર્ગોને ધમકાવવું સરળ બને છે.

વૈશ્વિક સૈન્ય પ્રતિક્રિયાનું જોખમ
જો કોઈ પણ દેશ આ સ્ટ્રેટ પર કબજો કરવાનો પ્રયાસ કરશે, તો તેને તાત્કાલિક અને તીવ્ર આંતરરાષ્ટ્રીય વિરોધનો સામનો કરવો પડશે. અમેરિકા અને તેના સાથી દેશો જહાજોની અવરજવરની સ્વતંત્રતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ વિસ્તારમાં પોતાની નૌસેનાની મજબૂત હાજરી જાળવી રાખે છે.

અન્ય દેશો ઈરાન જેવી 'ગ્રે ઝોન' વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળે છે. કારણ કે તેઓ સ્થિરતા, વેપાર અને આંતરરાષ્ટ્રીય ભાગીદારીને વધુ મહત્વ આપે છે. તેમના માટે આ માર્ગને ખુલ્લો રાખવો એ તેના પર કબજો કરવાના પ્રયાસ કરતા ક્યાંય વધુ ફાયદાકારક છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

What countries surround the Strait of Hormuz and why do not they control this oil route like Iran

