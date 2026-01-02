Prev
ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધ વિશે ચીને એવું શું કહ્યું? પાકિસ્તાને કહ્યું: અમારો પણ સપોર્ટ

India Pakistan War: ચીને ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મે મહિનામાં થયેલા યુદ્ધમાં મધ્યસ્થી કરવાનો દાવો કર્યો હતો. ભારતે આ દાવાને ફગાવી દીધો હતો, પરંતુ પાકિસ્તાને હવે આ ખોટા દાવાને સાચા તરીકે સ્વીકારી લીધો છે અને પોતાનું સમર્થન આપ્યું છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 02, 2026, 07:24 PM IST

India Pakistan War: ચીને તાજેતરમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના મે મહિનામાં થયેલા યુદ્ધમાં મધ્યસ્થી કરવાનો દાવો કર્યો હતો, જે દાવાને ભારતે સખત રીતે નકારી કાઢ્યો હતો. પરંતુ હવે પાકિસ્તાનને એક નવો મુદ્દો મળ્યો છે. તેણે આ ખોટા દાવાને સાચા તરીકે સ્વીકાર્યો છે. પાકિસ્તાને કહ્યું છે કે તે ચીનના વલણને સમર્થન આપે છે. 

પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા તાહિર અંદ્રાબીએ એક પ્રેસ બ્રીફિંગમાં જણાવ્યું હતું કે, મારી માહિતી મુજબ, ચીની નેતૃત્વ પાકિસ્તાની નેતૃત્વ સાથે સતત સંપર્કમાં હતું, અને મેના તે ત્રણ કે ચાર દિવસો દરમિયાન, 6થી 10 તારીખ વચ્ચે, અને કદાચ તે પહેલાં અને પછી પણ, ભારતીય નેતૃત્વ સાથે થોડો સંપર્ક થયો હતો.

તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, તેથી, મને લાગે છે કે ખૂબ જ સકારાત્મક રાજદ્વારી સંવાદ દ્વારા ચિહ્નિત થયેલ તે સંપર્કોએ તણાવ ઓછો કરવામાં અને પ્રદેશમાં શાંતિ અને સુરક્ષા લાવવામાં મદદ કરી. તેથી, મને વિશ્વાસ છે કે મધ્યસ્થી અંગે ચીનનો દૃષ્ટિકોણ સાચો છે. 

અંદ્રાબીએ વધુમાં કહ્યું કે, ચીને જે પ્રકારની રાજદ્વારી કાર્યવાહી કરી હતી તેના પર પાકિસ્તાનનો પણ આ દૃષ્ટિકોણ અને મૂલ્યાંકન છે. તે શાંતિ માટે રાજદ્વારી હતી. તે સમૃદ્ધિ અને સુરક્ષા માટે રાજદ્વારી હતી, અને તે ત્રણ કે ચાર મહત્વપૂર્ણ દિવસો દરમિયાન તે સંઘર્ષને ઉકેલવા માટે કરવામાં આવેલા ઘણા આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રયાસોનું તે લક્ષણ હતું. તેથી, અમે ચીનના વિદેશ મંત્રી દ્વારા જણાવવામાં આવેલા આ બાબતે ચીનના વલણને સમર્થન આપીએ છીએ.

ચીને શું કહ્યું?

ચીનના વિદેશ મંત્રી વાંગ યીએ મંગળવારે દાવો કર્યો હતો કે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના તણાવ એ મુખ્ય સંવેદનશીલ મુદ્દાઓમાંનો એક હતો જેમાં ચીને "મધ્યસ્થી" કરી હતી. બેઇજિંગમાં આયોજિત આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિ અને ચીનના વિદેશ સંબંધો પરના એક પરિસંવાદમાં બોલતા, વાંગે કહ્યું કે, આ વર્ષે, સ્થાનિક યુદ્ધો અને સરહદ પારના સંઘર્ષો બીજા વિશ્વયુદ્ધના અંત પછી કોઈપણ સમય કરતાં વધુ વખત ફાટી નીકળ્યા છે. ભૌગોલિક રાજકીય ઉથલપાથલ સતત ફેલાઈ રહી છે. 

તેમણે ઉમેર્યું કે, મડાઘવાળા મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટે ચીનના અભિગમને અનુસરીને, અમે ઉત્તરી મ્યાનમાર, ઈરાની પરમાણુ મુદ્દો, પાકિસ્તાન અને ભારત વચ્ચેના તણાવ, પેલેસ્ટાઇન અને ઇઝરાયલના મુદ્દાઓ અને કંબોડિયા અને થાઇલેન્ડ વચ્ચેના તાજેતરના સંઘર્ષમાં મધ્યસ્થી કરી છે.

ભારતે ચીનના દાવાને નકારી કાઢ્યો

ભારતે ચીનના દાવાને સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢ્યો છે અને પુનરોચ્ચાર કર્યો છે કે યુદ્ધવિરામના નિર્ણયમાં કોઈ તૃતીય પક્ષ સામેલ નહોતો. ભારતનું કહેવું છે કે 7થી 10 મે દરમિયાન ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેનો સંઘર્ષ બંને સેનાઓના ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ મિલિટરી ઓપરેશન્સ (DGMOs) વચ્ચે સીધી વાતચીત દ્વારા ઉકેલાયો હતો. 

ભારતે સતત કહ્યું છે કે ભારત અને પાકિસ્તાન સંબંધિત બાબતોમાં કોઈપણ તૃતીય પક્ષના હસ્તક્ષેપ માટે કોઈ જગ્યા નથી. આ વર્ષે 7થી 10 મે દરમિયાન ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના સંઘર્ષમાં ચીનની ભૂમિકા, ખાસ કરીને પાકિસ્તાનને તેની લશ્કરી સહાય, આકરી તપાસ અને ટીકા હેઠળ આવી છે. રાજદ્વારી મોરચે, ચીને 7 મેના રોજ ભારત અને પાકિસ્તાનને સંયમ રાખવા હાકલ કરી હતી.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

