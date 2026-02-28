Prev
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના તણાવ અંગે PM મોદીએ નેતન્યાહૂ સાથે શું ચર્ચા કરી? સરકારે આપ્યો જવાબ

Israel Iran War: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની ઇઝરાયલની બે દિવસની મુલાકાત કરી ભારત પરત ફર્યા છે. બંને દેશો વચ્ચે અનેક મોટા કરારો પર હસ્તાક્ષર થયા. વિદેશ સચિવના અહેવાલ મુજબ, બંને નેતાઓએ પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવ અંગે પણ ચર્ચા કરી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 28, 2026, 12:53 PM IST

Israel Iran War: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી હાલમાં જ ઇઝરાયલની મુલાકાતે ગયા હતા. ગુરુવારે અને 26 ફેબ્રુઆરીના રોજ પીએમ મોદીએ ઇઝરાયલી પ્રધાનમંત્રી બેન્જામિન નેતન્યાહૂ સાથે એક પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી. આતંકવાદ વિરોધી, સંરક્ષણ, કૃત્રિમ બુદ્ધિ(AI) અને શિક્ષણ સહિત વિવિધ ક્ષેત્રોમાં બંને દેશો વચ્ચે અનેક મોટા કરારો થયા હતા. વધુમાં, પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવ અંગે બંને દેશો વચ્ચે ચર્ચા પણ થઈ હતી, જેમ કે વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિશ્રીએ અહેવાલ આપ્યો હતો.

વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિશ્રીને પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવ અંગે શું કહ્યું 

વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિશ્રીને પૂછ્યું કે શું ભારત અને ઇઝરાયલના વડા પ્રધાનો વચ્ચે પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવ અંગે કોઈ ચર્ચા થઈ છે. જો એમ હોય, તો શું ચર્ચા થઈ? વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિશ્રીએ આનો જવાબ આપ્યો હતો.

વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિશ્રીએ શું કહ્યું?

વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિશ્રીએ કહ્યું કે, હાલમાં, આપણે ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે તણાવપૂર્ણ પરિસ્થિતિ જોઈ રહ્યા છીએ. આની અસર પ્રદેશ પર પણ પડી શકે છે. બંને વડા પ્રધાનોએ આ બાબતે ચર્ચા કરી. વડા પ્રધાને ભારતનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો કે પ્રદેશની પરિસ્થિતિનો ઉકેલ વાતચીત અને શાંતિપૂર્ણ માધ્યમથી લાવવો જોઈએ. આ શાંતિપૂર્ણ ઉકેલ માટે ભારત કોઈપણ પ્રકારની સહાય પૂરી પાડવા તૈયાર છે.

 

🎥 Take a look at the highlights of PM @narendramodi’s successful State Visit to Israel ⬇️

🇮🇳 🇮🇱 pic.twitter.com/70hqXc6R2E

— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) February 27, 2026

વડાપ્રધાનની મુલાકાત બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોમાં એક સીમાચિહ્નરૂપ છે

વિદેશ સચિવે જણાવ્યું કે પીએમ મોદીએ બેન્જામિન નેતન્યાહૂના આમંત્રણ પર ઇઝરાયલની મુલાકાત લીધી હતી. આ કોઈ વડા પ્રધાનની ઇઝરાયલની બીજી મુલાકાત છે. અગાઉની મુલાકાત લગભગ નવ વર્ષ પહેલાંની હતી. તેમણે જણાવ્યું કે વડા પ્રધાનની મુલાકાત ભારત-ઇઝરાયલ સંબંધોમાં એક સીમાચિહ્નરૂપ છે. તે છેલ્લા દાયકામાં થયેલી પ્રગતિને પ્રતિબિંબિત કરે છે અને આ મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારીના આગામી તબક્કાનો પાયો નાખે છે.

 

— Narendra Modi (@narendramodi) February 26, 2026

બંને દેશો વચ્ચે અનેક ક્ષેત્રોમાં કરાર થયા

તેમણે કહ્યું કે, ભારત અને ઇઝરાયલ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, નવીનતા, સંશોધન, સાયબર સુરક્ષા, કૃષિ, પાણી, સંરક્ષણ અને સુરક્ષા, વેપાર અને અર્થતંત્ર તેમજ લોકો વચ્ચેના આદાનપ્રદાન સહિત વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સંબંધોને વધુ ગાઢ બનાવવા સંમત થયા.

