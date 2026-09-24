/જીનપિંગના શાહી સ્વાગત પછી ટ્રમ્પ શું ઇચ્છે છે? મિલિટરી ફ્લાયપાસ્ટ પાછળ અમેરિકાનો અસલી એજન્ડા સમજો

US China Relations: એક દાયકાથી પણ વધુ સમય પછી જ્યારે ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જીનપિંગનું વિમાન અમેરિકાના જોઇન્ટ બેઝ એન્ડ્રુઝ પર ઉતર્યું, ત્યારે ખુદ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ રન-વે પર તેમના સ્વાગત માટે હાજર હતા. મિલિટરી બેન્ડે ધૂન વગાડી અને આકાશમાં B-1 બોમ્બર વિમાનોએ ફ્લાયપાસ્ટ કરીને સલામી આપી. આ સ્વાગત તે સહયોગી દેશોના નેતાઓના સ્વાગત કરતાં ક્યાંય વધુ સન્માનજનક હતું, જેમણે ટ્રમ્પના ઉથલપાથલભર્યા બીજા કાર્યકાળ દરમિયાન તેમની મુલાકાત લીધી હતી. સામાન્ય રીતે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ વિદેશી મહેમાનોનું સ્વાગત વ્હાઇટ હાઉસમાં કરતા હોય છે, પરંતુ ટ્રમ્પે પ્રોટોકોલ બાજુ પર મૂકીને જીનપિંગનું શાહી સ્વાગત કર્યું.
આ નજારો મે મહિનામાં ટ્રમ્પના બેઇજિંગ પ્રવાસથી સાવ વિપરીત હતો, જ્યાં તેમનું કોઈ ખાસ સ્વાગત થયું નહોતું અને તેઓ કોઈ પણ કરાર વગર પરત ફર્યા હતા. સવાલ એ ઊભો થઈ રહ્યો છે કે આખરે શાહી મહેમાનગતિ પાછળ ટ્રમ્પ ચીન પાસેથી શું હાંસલ કરવા માગે છે?
ટ્રમ્પની મજબૂરી કે રણનીતિ?
આ મુલાકાત ટ્રમ્પ માટે અત્યંત નાજુક તબક્કે થઈ રહી છે. ઈરાન સામેના યુદ્ધને લઈને તેઓ પોતાના જ દેશમાં જનતાની નારાજગી વેઠી રહ્યા છે. સામે મધ્યસત્ર ચૂંટણીઓ છે, અને અમેરિકી જનતામાં ચીનના વધતા પ્રભુત્વને લઈને અસંતોષ છે. એવામાં ટ્રમ્પ પોતાની મજબૂત અને સકારાત્મક છબી રજૂ કરવા માગે છે. બીજી તરફ, શી જીનપિંગ મજબૂત સ્થિતિમાં અમેરિકા પહોંચ્યા છે. થિંક ટેન્ક સ્ટિમસન સેન્ટરના જણાવ્યા અનુસાર, ચીન હવે બરાબરીની તાકાત બની ચૂક્યું છે. ગયા વર્ષે જ્યારે ટ્રમ્પે 125% ટેરિફ લગાવ્યો હતો, ત્યારે ચીને મહત્ત્વપૂર્ણ ખનિજોનો પુરવઠો રોકીને અમેરિકાને પીછેહઠ કરવા માટે મજબૂર કરી દીધું હતું.
બેઠકના મુખ્ય મુદ્દા
રોયટર્સના જણાવ્યા અનુસાર, શી જીનપિંગ તાઇવાન પર ચીનના દાવાનો મુદ્દો ઉઠાવી શકે છે, જેનાથી અમેરિકા બચવા ઇચ્છશે. તો બીજી તરફ, ટ્રમ્પ કડક નિકાસ નિયંત્રણો જાળવી રાખી શકે છે. ચીનમાં કસ્ટડીમાં લેવાયેલા અમેરિકીઓની મુક્તિ પણ એક મુખ્ય એજન્ડા હોઈ શકે છે. જોકે, રાહતની વાત એ છે કે બંને દેશો આવતા વર્ષની શરૂઆત સુધી વેપાર યુદ્ધવિરામ લંબાવવા પર સહમત થઈ ચૂક્યા છે. આ બેઠકથી પસંદગીના ક્ષેત્રોમાં ટેરિફ ઘટાડવા, ડ્રગ્સની તસ્કરી રોકવા અને સૈન્ય સંવાદ વધારવા પર કરારો શક્ય છે. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) પર પણ બંને વચ્ચે તીવ્ર સ્પર્ધા છે, જેના પર આગળ વાતચીત ચાલુ રાખવા અંગે સંમતિ બની શકે છે.
આ પ્રવાસ દરમિયાન બંને નેતાઓ બંધ બારણે બેઠક કરશે અને એક ભવ્ય રાજકીય રાત્રિભોજન (સ્ટેટ ડિનર) યોજાશે, જેમાં એપલ, એનવિડિયા અને ઓપનએઆઈ જેવી દિગ્ગજ કંપનીઓના વડાઓ સામેલ થશે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે કોઈ સંયુક્ત નિવેદનને બદલે બંને નેતાઓ પોતપોતાના ઘરેલું દર્શકોને સાધવા માટે અલગ-અલગ જાહેરાતો કરશે. એકંદરે, બંને દેશો ઊંડા મતભેદો વચ્ચે વિશ્વની સ્થિરતા અને પોતાના ઘરેલું રાજકારણને સાધવાના પ્રયાસોમાં લાગેલા છે.