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જીનપિંગના શાહી સ્વાગત પછી ટ્રમ્પ શું ઇચ્છે છે? મિલિટરી ફ્લાયપાસ્ટ પાછળ અમેરિકાનો અસલી એજન્ડા સમજો

US China Relations: ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જીનપિંગ જેવા જ અમેરિકા પહોંચ્યા, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પ્રોટોકોલ તોડીને રન-વે પર પોતે જ તેમનું સ્વાગત કર્યું. ઘર આંગણે ઘેરાયેલા ટ્રમ્પ ચીન સાથે તણાવ ઘટાડીને વેપાર અને ટેકનિક મોરચે રાહત ઇચ્છે છે. બંને દેશો વચ્ચેના વેપાર યુદ્ધવિરામ અને મહત્ત્વપૂર્ણ કરારો પર દુનિયાની નજર ટકેલી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 24, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 03:02 PM IST
જીનપિંગના શાહી સ્વાગત પછી ટ્રમ્પ શું ઇચ્છે છે? મિલિટરી ફ્લાયપાસ્ટ પાછળ અમેરિકાનો અસલી એજન્ડા સમજો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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