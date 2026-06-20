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બિલ્લી પગે આવી રહી છે મોટી તબાહી! સેટેલાઈટે પકડી પાડી સમુદ્રની અંદર અત્યંત ડરામણી હલચલ

Atlantic Meridional Overturning Circulation: ક્લાઈમેટ ચેન્જની વાતો તો  બધા કરે છે પરંતુ ચૂપચાપ જે તબાહીનું જોખમ ઊભું થયું છે તેનું શું? અહીં વાત થઈ રહી છે એટલાન્ટિક મેરિડિયોનલ ઓવરટર્નિંગ સર્ક્યુલેશન એટલે કે Amocની કે જેનો કરન્ટ ઝડપથી નબળો પડી રહ્યો છે. તેના કારણે શું ઈફેક્ટ થઈ શકે તે ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 20, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:05 AM IST
બિલ્લી પગે આવી રહી છે મોટી તબાહી! સેટેલાઈટે પકડી પાડી સમુદ્રની અંદર અત્યંત ડરામણી હલચલ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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