/બિલ્લી પગે આવી રહી છે મોટી તબાહી! સેટેલાઈટે પકડી પાડી સમુદ્રની અંદર અત્યંત ડરામણી હલચલ

અત્યારે બધાની નજર અલ નીનો અને તેનાથી ઊભી થનારી સમસ્યાઓ પર છે. અલ નીનોના કારણે ચોમાસું નબળું પડ્યું છે. ગુજરાતમાં તો હજુ પણ વિધિવત રીતે ચોમાસાનું આગમન થયું નથી અને તેનો કોઈ અણસાર પણ જોવા મળી રહ્યો નથી. હા..છૂટા છવાયા ઝાપટાં ક્યાંક પડતા જોવા મળી રહ્યા છે. પરંતુ આ બધા વચ્ચે એક બીજા ચિંતાજનક સમાચાર એ આવ્યા છે કે ધરતી પર એક એવડું મોટું જોખમ તોળાઈ રહ્યું છે કે જે આખી દુનિયાનું હવામાન ચક્ર પલટી શકે છે. નવાઈની વાત એ છે કે તેની પાસે પોતાની કોઈ તસવીર પણ નથી. અહીં જેની વાત થઈ રહી છે તે છે એટલાન્ટિંક મહાસાગરના ઊંડાણમાં વહેતા પાણીના વિશાળ પ્રવાહ 'Amoc' એટલે કે એટલાન્ટિક મેરિડિયોનલ ઓવરટર્નિંગ સર્ક્યુલેશનની. આ એક એવી સિસ્ટમ છે જે એટલી શાંતિ અને ઊંડાણપૂર્વક કામ કરે છે કે જે આધુનિક મીડિયા અને સામાન્ય લોકોને તો બિલકુલ જાણે નજર બહાર જોવા મળી રહ્યું છે.
Amoc શું છે અને ધરતીનું એન્જિન કેમ ગણાય છે?
સમુદ્રની લાઈફલાઈન કેમ નબળી પડી છે
આવડું મોટું જોખમ કેમ અનુભવે છે ઈમેજ પ્રોબ્લેમ?
આટલી મોટી ચેતવણી બાદ પણ આ મુદ્દો અખબારો કે ટીવી ન્યૂઝની હેડલાઈન બની શકતો નથી જેનું સૌથી મોટું કારણ એ છે કે આ સંકટનો કોઈ વિઝ્યુઅલ ચહેરો નથી.
આધુનિક પત્રકારત્વ મુખ્ય રીતે એવી તસવીરો પર નિર્ભર કરે છે જે સીધીસટ જોઈ શકાય જેમ કે વાવાઝોડું અને પુર.
પરંતુ Amoc સમુદ્રના હજારો મીટર નીચે બિલકુલ ચૂપચાપ વહે છે.
કેમેરાની મદદથી તેની કોઈ એવી ડરામણી તસવીર ખેંચી શકાતી નથી જે લોકોનું ધ્યાન ખેંચી શકે.
કચરાનો ઢગલો અને અદ્રશ્ય સંકટનો ખેલ
આ સમસ્યાને આપણે ગ્રેટ પેસિફિક ગારબેજ પેચના ઉદાહરણથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. લોકો તેને સમુદ્રમાં તરતા પ્લાસ્ટિકના એક મોટા ટાપુ તરીકે જોવે છે કારણ કે મીડિયામાં નેટ અને બોટલોની તસવીર દેખાડવામાં આવે છે. જ્યારે અસલમાં તે લાખો વર્ગ કિલોમીટરમાં ફેલાયેલું માઈક્રોપ્લાસ્ટિકનું એક અદ્રશ્ય સૂપ છે. બરાબર એજ રીતે Amoc પાસે કોઈ વિઝ્યુઅલ ન હોવાથી નાસા અને અન્ય હવામાન એજન્સીઓ ફક્ત લાલ અને વાદળી તીરોવાળા ગ્રાફિક્સનો ઉપયોગ કરી શકે છે. જે સામાન્ય જનતાને સીધું પ્રભાવિત કરતું નથી.
જ્યારે જટિલ અને ન દેખાતી સિસ્ટમ સમાચારમાંઆવે છે ત્યારે અનેકવાર નાટકિય વિજ્યુઅલ્સ કહાનીના મૂળ સંદેશને જ પાછળ રાખી દે છે. અંતરીક્ષમાં સેટેલાઈટ્સના બળવાથી લઈને ઊંડા સમુદ્રની હલચલ સુધી, પર્યાવરણની સૌથી મહત્વપૂર્ણ પ્રક્રિયાઓ માણસની સમજ અને જોવાની ક્ષમતાથી અલગ કામ કરે છે. ક્લાઈમેટ જર્નાલિઝમ આજે ફક્ત એવી ઘટનાઓને મહતવ આપે છે જે તરત દેખાય છે અને મહેસૂસ થાય છે. આવામાં Amoc જેવી ગંભીર સિસ્ટમ એ યાદ અપાવે છે કે જે ચીજો આપણને દેખાતી નથી અસલમાં તેનામાં દુનિયાને તબાહ કરવાનો સૌથી વધુ દમ હોય છે.
અત્રે જણાવવાનું કે આ રિપોર્ટ ડરહમ યુનિવર્સિટીના ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ફોર કમ્પ્યુટેશનલ કોસ્મોલોજીના સેન્ટર ફોર એકસ્ટ્રાગેલેક્ટિક એસ્ટ્રોનોમીના વિઝિટિંગ રિસર્ચ ફેલો ફિયોના થોમસન દ્વારા તૈયાર કરાયો છે. આ આર્ટિક મૂળ તો પ્રસિદ્ધ એકેડેમિક અને રિસર્ચ પબ્લિકેશન 'The Conversation' માં પબ્લિશ કરાયો છે.