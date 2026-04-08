ગુજરાતી ન્યૂઝWorldશું હોય છે સીઝફાયર? અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે અચાનક કેમ લેવાયો લડાઈ રોકવાનો નિર્ણય? જાણો

શું હોય છે 'સીઝફાયર'? અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે અચાનક કેમ લેવાયો લડાઈ રોકવાનો નિર્ણય? જાણો

US Iran War Ceasefire: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે અચાનક બે અઠવાડિયાના સીઝફાયરની જાહેરાતે આખી દુનિયાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. થોડા સમય પહેલા બન્ને દેશો વચ્ચે સ્થિતિ એટલી ખરાબ થઈ ગઈ હતી કે, મોટા હુમલાની આશંકા સેવાઈ રહી હતી.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 08, 2026, 04:26 PM IST
  • અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે 2 અઠવાડિયાનું સીઝફાયર
  • ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કરી ઈરાન સાથે સીઝફાયરની જાહેરાત
  • શું સીઝફાયર તોડનાર દેશને પેનલ્ટી લાગી શકે છે?

US Iran War Ceasefire: મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા તણાવ વચ્ચે હાલમાં જ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે 2 અઠવાડિયાના સીઝફાયરની જાહેરાત કરી છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે અચાનક આ બે અઠવાડિયાના સીઝફાયરની જાહેરાતે આખી દુનિયાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. થોડા સમય પહેલા બન્ને દેશો વચ્ચે સ્થિતિ એટલી ખરાબ થઈ ગઈ હતી કે, મોટા હુમલાની આશંકા સેવાઈ રહી હતી, પરંતુ હવે અસ્થાયી લડાઈ રોકવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં સામાન્ય લોકોના મનમાં પ્રશ્ન થાય છે કે, આખરે સીઝફાયર શું હોય છે, તેના નિયમો શું હોય છે અને જો કોઈ દેશ તેને તોડે તો શું તેને સજા મળે છે? તો ચાલો જાણીએ કે સીઝફાયરના નિયમો શું હોય છે અને શું તેને તોડનારા પર પેનલ્ટી લાગી શકે છે.

શું હોય છે સીઝફાયર?
સીઝફાયરનો અર્થ લડાઈ અથવા હિંસાને રોકવામાં આવે તેવો થાય છે. જ્યારે બે દેશો અથવા પક્ષો પરસ્પર સંમતિથી ગોળીબાર અને સૈન્ય કાર્યવાહી બંધ કરવાનો નિર્ણય લે છે, ત્યારે તેને સીઝફાયર કહેવામાં આવે છે. આ અસ્થાયી પણ હોય શકે છે, જેમ કે, થોડા દિવસો કે અઠવાડિયા માટે હોઈ શકે છે અને કાયમી પણ હોઈ શકે છે. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય હિંસાને તાત્કાલિક રોકવી, વાતચીત માટે તક આપવી, ઘાયલોને સારવાર આપવી અને લોકો સુધી રાહત પહોંચાડવાનો હોય છે. જો કે, એ જરૂરી નથી કે, સીઝફાયર પછી વિવાદનો અંત આવી જાય. તણાવ યથાવત રહી શકે છે.

શું હોય છે સીઝફાયરના નિયમો?
સીઝફાયરનો કોઈ એક નક્કી નિયમ હોતો નથી, પરંતુ સામાન્ય રીતે તમામ સમજૂતીઓમાં કેટલીક બાબતો સામેલ હોય છે. જેમાં બન્ને પક્ષો એકબીજા પર હુમલો કરશે નહીં અને સરહદ પર શાંતિ જાળવી રાખશે. આ દરમિયાન નવી સૈન્ય કાર્યવાહી, બોમ્બમારો કે સૈનિકોની આક્રમક તૈનાતી કરવામાં આવતી નથી. હોસ્પિટલ, શાળા અને સામાન્ય લોકોના વિસ્તારોને નિશાન બનાવવામાં આવતા નથી. ઘણી વખત કોઈ ત્રીજા પક્ષને (જેમ કે આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠન) આ જોવાની જવાબદારી આપવામાં આવે છે કે નિયમોનું પાલન થઈ રહ્યું છે કે નહીં. આ ઉપરાંત અફવાઓ અને ઉશ્કેરણીજનક સમાચારો રોકવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે જેથી માહોલ બગડે નહીં.

શું તેને તોડનાર પર પેનલ્ટી લાગી શકે છે?
જો કોઈ દેશ સીઝફાયરનું ઉલ્લંઘન કરે છે, તો તેને ગંભીર બાબત માનવામાં આવે છે. જો કે, દરેક વખતે સીધો દંડ નક્કી હોતો નથી, પરંતુ કેટલાક પગલાં લઈ શકાય છે. જેમ કે, બીજો દેશ આ અંગે આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર ફરિયાદ કરી શકે છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (UN)માં આ મુદ્દો ઉઠાવી શકાય છે, આ ઉપરાંત દોષિત દેશની આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ટીકા થાય છે. સાથે જ તેના પર આર્થિક અથવા રાજદ્વારી દબાણ લાવી શકાય છે. ઘણી વખત પરિસ્થિતિ વધુ બગડે ત્યારે ફરીથી યુદ્ધ પણ શરૂ થઈ શકે છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

