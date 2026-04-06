ગુજરાતી ન્યૂઝWorldકેવી રીતે એક નાનકડા ડિવાઈસે ઈરાનમાં ફસાયેલા US પાયલોટનો બચાવ્યો જીવ, જાણો આ ડિવાઈસમાં શું છે ખાસ

કેવી રીતે એક નાનકડા ડિવાઈસે ઈરાનમાં ફસાયેલા US પાયલોટનો બચાવ્યો જીવ, જાણો આ ડિવાઈસમાં શું છે ખાસ

ઈરાને તાજેતરમાં એક અમેરિકન ફાઇટર જેટ તોડી પાડ્યું હતું. અમેરિકન પાયલોટ 48 કલાક સુધી ઈરાનમાં ફસાયેલા રહ્યો. ત્યારબાદ અમેરિકાએ બચાવ કામગીરી હાથ ધરી. જોકે, આ સમય દરમિયાન એક ચોક્કસ ડિવાઈસ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થયું. એવું કહેવાય છે કે આ ડિવાઈસે તેનો જીવ બચાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. ત્યારે આ લેખમાં આ ખાસ ડિવાઈસ વિશે જાણીશું. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 06, 2026, 07:31 PM IST
  • યુદ્ધ હવે ફક્ત હથિયારથી લડાતું નથી
  • યુદ્ધમાં ટેકનોલોજી અને AI મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા
  • તાજેતરમાં એક નાનકડા ડિવાઈસે US પાયલોટનો જીવ બચાવ્યો હતો

મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધએ અત્યાર સુધીમાં એ સાબિત કરી દીધું છે કે યુદ્ધ ફક્ત હથિયારથી લડાતું નથી. આ યુદ્ધમાં ટેકનોલોજી અને AI મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે. તાજેતરમાં એક ચોક્કસ ડિવાઈસે નોંધપાત્ર ધ્યાન ખેંચ્યું છે. AI-આધારિત ન હોવા છતાં આ ડિવાઈસ ઘણા સમયથી લશ્કરી કામગીરીમાં મદદ કરી રહ્યું છે.

યુદ્ધ દરમિયાન ઈરાને યુએસ F-15E ફાઇટર જેટને તોડી પાડ્યું હતું. આ દરમિયાન બચી ગયેલા પાઇલટ્સ અને નેવિગેટરને મેળવવા માટે અમેરિકા દ્વારા શરૂ કરાયેલી બચાવ કામગીરીમાં એક વિશિષ્ટ ડિવાઈસ અમૂલ્ય સહાયક સાબિત થયું. આ ડિવાઈસને કોમ્બેટ સર્વાઇવર ઇવેડર લોકેટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

ડિવાઈસ નાનું પણ કામ કમાલનું

બોઇંગ દ્વારા બનાવાયેલ CSEL એ આશરે 800 ગ્રામ વજનનું કોમ્પેક્ટ ડિવાઇસ છે, જે સામાન્ય રીતે પાઇલટના સર્વાઇવલ જેકેટમાં હોય છે. જ્યારે પાઇલટ પેરાશૂટ દ્વારા નીચે ઉતરે છે, ત્યારે પણ આ ડિવાઇસ તેની સાથે રહે છે, તેના સ્થાન સંબંધિત એન્ક્રિપ્ટેડ ડેટા સતત ટ્રાન્સમિટ કરે છે. વધુમાં આ સિગ્નલો ઝડપથી અને વારંવાર ફ્રીક્વન્સીઝ બદલી નાખે છે, ખૂબ જ નાના નાના બ્રસ્ટમાં ટ્રાન્સમિટ કરે છે. પરિણામે દુશ્મન માટે તેને શોધવા અથવા અટકાવવાનું અત્યંત મુશ્કેલ બની જાય છે.

આ ડિવાઇસને સત્તાવાર રીતે CSEL (કોમ્બેટ સર્વાઇવર ઇવેડર લોકેટર) તરીકે ઓળખાય છે. આ ડિવાઈસે ઈરાનમાં ફસાયેલા એક અમેરિકન પાયલોટને દુશ્મનના દેશમાં 48 કલાક સુધી ટકી રહેવા અને સુરક્ષિત કોન્ટેક્ટ જાળવવામાં મદદ કરી. હવે તે વિશ્વની સૌથી અદ્યતન સર્વાઇવલ અને રેસ્ક્યૂ ટેકનોલોજીમાંની એક માનવામાં આવે છે.

આ ડિવાઈસ કેવી રીતે કામ કરે છે ?

CSELની સૌથી મહત્વપૂર્ણ વિશેષતા સુરક્ષિત અને ખાનગી કોમ્યુનિકેશન માટે થાય છે. તે એન્ક્રિપ્ટેડ ટેક્સ્ટ મેસેજ દ્વારા માહિતી મોકલે છે. 
આ ડિવાઈસ અલ્ટ્રા-શોર્ટ સિગ્નલ બર્સ્ટ અને ઝડપી બદલાતી ફ્રેક્વન્સી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે. આનો અર્થ એ છે કે તેનું સિગ્નલ ટ્રાન્સમિશન એટલું ટૂંકું અને અલગ છે કે દુશ્મન માટે તેને ટ્રેક કરવાનું અત્યંત મુશ્કેલ બની જાય છે. ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધથી બચવા માટે આ ટેકનોલોજી ખૂબ અસરકારક માનવામાં આવે છે.

GPS અને રીઅલ-ટાઇમ લોકેશન

આ ડિવાઈસ GPS દ્વારા ચોક્કસ લોકેશનને ટ્રેક કરે છે અને સમયાંતરે કમાન્ડ સેન્ટરને અપડેટ્સ ટ્રાન્સમિટ કરે છે. જ્યારે જરૂરી હોય ત્યારે, તે રીઅલ-ટાઇમ લોકેશન ડેટા પણ શેર કરી શકે છે, જેનાથી બચાવ કામગીરી ઝડપી અને વધુ સચોટ બને છે.

આ જ કારણ છે કે, તાજેતરની ઘટનાઓમાં જ્યાં પાયલોટ દુશ્મનના દેશમાં ફસાયેલા હતા, ત્યારે તેમના લોકેશનને ટ્રેક કરવાનું અને તેમને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવાનું શક્ય બન્યું.

ટુ-વે કોમ્યુનિકેશન અને ઓથેન્ટિકેશન

આ ડિવાઈસમાં ટુ-વે ટેક્સ્ટ કમ્યુનિકેશન ક્ષમતા છે. આનો અર્થ એ છે કે સૈનિક માત્ર સિગ્નલ ટ્રાન્સમિટ કરી શકતો નથી પરંતુ કમાન્ડ સેન્ટરમાંથી સૂચનાઓ મેળવી પણ શકે છે. તેઓ સંક્ષિપ્ત મેસેજ મોકલી શકે છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

