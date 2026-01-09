આખરે શું છે આ ડીપ સ્ટેટ? જેની વેનેઝુએલા, બાંગ્લાદેશ અને ઈરાનના કારણે થઈ રહી છે ભારે ચર્ચા
What is Deep State: 'ડીપ સ્ટેટ'નો ઉદ્દેશ્ય એવી સ્થિતિનો થાય છે, જ્યાં કોઈ દેશની શાસન વ્યવસ્થામાં બહારના તત્વો અથવા તેમનાથી પ્રેરિત લોકો ઘૂસણખોરી કરે છે. આ ઉપરાંત ડીપ સ્ટેટ એવી સ્થિતિમાં પણ કહેવામાં આવે છે, જ્યાં કોઈ અન્ય શક્તિશાળી દેશથી પ્રેરિત લોકો સ્થાનિક વસ્તીને સરકાર વિરુદ્ધ ઉશ્કેરે છે અને સત્તા પરિવર્તનની પરિસ્થિતિ ઊભી કરે છે.
What is Deep State: વેનેઝુએલા હાલમાં અમેરિકાના નિયંત્રણ હેઠળ છે. ત્યાં ઉત્પાદન થનારું તેલ પર પણ અમેરિકાનો જ કબજો છે અને રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું છે અને તેમની સામે અમેરિકાની કોર્ટમાં કેસ ચાલી રહ્યો છે. આ દરમિયાન ઈરાનમાં આયાતુલ્લાહ ખામેનેઈના શાસન સામે આંદોલન ચાલી રહ્યા છે. સીરિયામાં સરકાર બદલાઈ ગઈ છે અને હવે અમેરિકા સાથેના સંબંધો હવે સારા છે. શેખ હસીના હાલમાં બાંગ્લાદેશમાં નિર્વાસિત છે અને જ્યાં મુહમ્મદ યુનુસ વચગાળાના શાસક તરીકે સત્તા સંભાળી રહ્યા છે. જ્યારે વેનેઝુએલામાં એવી ચર્ચા છે કે અમેરિકા પોતાના જ કોઈ નજીકના સાથીને સત્તા પર બેસાડશે. આ દેશોમાં જે પ્રકારે નાટકીય ઘટનાક્રમથી સત્તા પરિવર્તન થયું છે. જેના કારણે ફરી એકવાર ડીપ સ્ટેટની ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે.
આખરે શું છે આ ડીપ સ્ટેટ?
ઈરાનમાં હાલમાં રેઝા પહલવીનું નામ ચર્ચામાં છે, જેઓ હાલમાં દેશનિકાલ કરાયેલા ક્રાઉન પ્રિન્સ તરીકે દેશની બહાર છે. હાલમાં જે આંદોલન ઈરાનની સત્તા વિરુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, તેમાં રઝા પહલવીનું નામ પણ ચાલી રહ્યું છે. પહલવીના અમેરિકા સાથે ગાઢ સંબંધો રહ્યા છે. તેથી ઈરાનને લઈને પણ ડીપ સ્ટેટની ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. ડીપ સ્ટેટ શબ્દનો અર્થ દેશની સત્તા, ગુપ્તચર એજન્સીઓ અને લશ્કરી દળોને પ્રભાવિત કરવાથી છે. આ ઘણીવાર ઉદારવાદી મૂલ્યોને પ્રોત્સાહન આપવાની આડમાં કરવામાં આવે છે. એવો પ્રચાર કરવામાં આવે છે કે, કેવી રીતે સરકાર અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતાને સમાપ્ત કરી રહી છે અને કટ્ટરતા વધી રહી છે. વધુમાં ભ્રષ્ટાચાર જેવા મુદ્દાઓને પણ પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે.
કેવી રીતે ડીપ સ્ટેટ બદલે છે નેરેટિવ
સ્ટીફન કિન્ઝરનું પુસ્તક "Overthrow: America's Century of Regime Change from Hawaii to Iraq" આ બાબતમાં વિગતવાર વર્ણન કરે છે. ડીપ સ્ટેટની કામગીરીમાં થિંક ટેન્ક, એનજીઓ અને પક્ષપાતી મીડિયાનો પણ ઉપયોગ દેશમાં નેરેટિવ બદલવા માટે પણ સામેલ છે, જે સરકાર પ્રત્યેની જાહેર ધારણાને પરિવર્તિત કરે છે અને તેને એક આંદોલનમાં ફેરવે છે. થોડા સમય પહેલા પાકિસ્તાનમાં સત્તા પરિવર્તન પછી ઇમરાન ખાને સમાન આરોપો લગાવ્યા હતા. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે, સમગ્ર વિપક્ષ અને સૈન્ય અમેરિકાના ઇશારે તેમની સરકાર સામે એક થયા હતા. જ્યારબાદ અસીમ મુનીરની અમેરિકા સાથેની સ્પષ્ટ નિકટતાએ આવી શંકાઓને મજબૂત બનાવી છે.
