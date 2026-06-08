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ટ્રમ્પનો આદેશ ઘોળીને પી ગયા 'બીબી'? ના પાડી છતાં ઈઝરાયેલે ઈરાન પર છોડી મિસાઈલો

માંડ માંડ શાંતિ તરફ વળી રહેલું મિડલ ઈસ્ટ વળી પાછું ભડકે બળી રહ્યું છે. રવિવારે મોડી રાતે ઈરાને ઈઝરાયેલ પર હુમલા કર્યા. જેના જવાબમાં હવે સોમવારે વહેલી સવારે ઈઝરાયેલે પણ ઈરાના અનેક સૈન્ય ઠેકાણાઓને ટાર્ગેટ કરીને મોટો હવાઈ હમલો કર્યો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 08, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:59 AM IST
ટ્રમ્પનો આદેશ ઘોળીને પી ગયા 'બીબી'? ના પાડી છતાં ઈઝરાયેલે ઈરાન પર છોડી મિસાઈલો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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