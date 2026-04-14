શું છે હાઉસ ફાઇલ 2513 ? જો અમેરિકા H1-B વિઝાને કરી દેશે ખતમ, નવી ભરતી પર મૂકશે પ્રતિબંધ, ભારતીયો પર શું અસર થશે?
House File 2513: આ બિલના સમર્થકો કહે છે કે જોખમો ઘટાડવા અને અમેરિકન કામદારોને પ્રાથમિકતા આપવી જરૂરી છે. તેઓ કહે છે કે આ પગલાંનો હેતુ સંવેદનશીલ સંશોધનને જાસૂસી અથવા બૌદ્ધિક સંપદા ચોરીથી બચાવવાનો છે.
Trending Photos
House File 2513: યુએસ રાજ્ય આયોવા એવા કાયદા પર વિચાર કરી રહ્યું છે જે પસંદગીના વિદેશીઓની ભરતીને પ્રતિબંધિત કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે. આ કાયદો યુનિવર્સિટીઓ દ્વારા વિદેશી કામદારો, ખાસ કરીને H-1B વિઝા ધારકોને ભાડે રાખવાની રીત બદલી શકે છે.
'હાઉસ ફાઇલ 2513' નામનું આ બિલ આયોવા હાઉસમાંથી પસાર થઈ ચૂક્યું છે અને સેનેટમાં પણ પ્રારંભિક તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. જો મંજૂર થાય, તો તે ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં ચોક્કસ વિદેશી નાગરિકોની ભરતી પર નવા નિયંત્રણો લગાવી શકે છે.
અહેવાલો અનુસાર, આ દરખાસ્ત એવા સમયે આવી છે જ્યારે ઘણા યુએસ રાજ્યો H-1B વિઝાના ઉપયોગની સમીક્ષા કરી રહ્યા છે અને વધુ સ્થાનિક કામદારોને ભાડે રાખવા માંગે છે. આનાથી ચર્ચા શરૂ થઈ છે, જ્યારે સમર્થકો રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને નોકરીઓ અંગે ચિંતાઓ ટાંકે છે, ત્યારે ટીકાકારો દલીલ કરે છે કે તે પ્રતિભા અને ન્યાયીપણાને નકારાત્મક અસર કરી શકે છે.
હાઉસ ફાઇલ 2513 શું છે?
હાઉસ ફાઇલ 2513 એ એક પ્રસ્તાવિત રાજ્ય-સ્તરીય કાયદો છે જેનો ઉદ્દેશ્ય રાજ્ય ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ (યુનિવર્સિટીઓ/કોલેજો) ને ચોક્કસ વિદેશી નાગરિકોને નોકરી પર રાખવાથી અટકાવવાનો છે. આ કાયદામાં આયોવા રાજ્યની જાહેર યુનિવર્સિટીઓ અને કોલેજોને H-1B વિઝા પર "વિદેશી વિરોધી" ગણાતા દેશો (ચીન, રશિયા, ઈરાન, વગેરે)ના નાગરિકોને નોકરી પર રાખવા પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો પ્રસ્તાવ છે.
1 જુલાઈ, 2026 થી અમલમાં આવનાર આ બિલનો હેતુ શૈક્ષણિક સંશોધનને સુરક્ષિત કરવાનો છે. આ બિલ પહેલાથી જ આયોવા હાઉસમાં 68-27 મતથી પસાર થઈ ગયું છે અને હવે સેનેટમાં વધુ મંજૂરીની રાહ જોઈ રહ્યું છે.
બિલની મુખ્ય જોગવાઈઓ, ભારતીયો પર તેની શું અસર પડશે?
આ પ્રસ્તાવ રાજ્યની યુનિવર્સિટીઓ અને કોલેજો, કોમ્યુનિટી કોલેજો અને અમુક ખાનગી સંસ્થાઓને H-1B વિઝા ધારકોને નોકરી પર રાખવાથી મુક્તિ આપે છે, ખાસ કરીને જેઓ યુએસ દ્વારા "એલિયન દુશ્મનો" અથવા "આતંકવાદના રાજ્ય પ્રાયોજકો" તરીકે સૂચિબદ્ધ દેશોના નાગરિકો છે. આ દેશોમાં ચીન, રશિયા, ઈરાન, ઉત્તર કોરિયા, ક્યુબા, સીરિયા અને વેનેઝુએલાનો સમાવેશ થાય છે.
યુએસ સરકારે આ દેશોને "એલિયન દુશ્મનો" અથવા "આતંકવાદના રાજ્ય પ્રાયોજકો" તરીકે સૂચિબદ્ધ કર્યા છે. સમર્થકો દાવો કરે છે કે આ પગલું સંવેદનશીલ સંશોધનને જાસૂસી અથવા બૌદ્ધિક સંપત્તિ ચોરીથી બચાવવા માટે છે. જો કે, ભારત આ યાદીમાં નથી, તેથી H-1B વિઝા ધરાવતા ભારતીય વ્યાવસાયિકો પર તેનો કોઈ ખાસ પ્રભાવ પડતો નથી.
H-1B વિઝા શું છે?
H-1B વિઝા યુએસ કંપનીઓ અને સંસ્થાઓને વિદેશી એક્સપર્ટ (IT, એન્જિનિયરિંગ, આરોગ્યસંભાળ, વગેરે)ને રાખવાની મંજૂરી આપે છે. આ વિઝા કાર્યક્રમનો ઉપયોગ ટેકનોલોજી, આરોગ્યસંભાળ અને એન્જિનિયરિંગ જેવા ક્ષેત્રોમાં કામ શોધતી કંપનીઓ અને વ્યક્તિઓ દ્વારા વ્યાપકપણે કરવામાં આવે છે.
જ્યારે વિઝા કામચલાઉ છે, તે કાયમી નાગરિકતા પણ મેળવી શકે છે. બિલના સમર્થકો દલીલ કરે છે કે જોખમો ઘટાડવા અને અમેરિકન કામદારોને પ્રાથમિકતા આપવી જરૂરી છે. આયોવાના કાયદા નિર્માતા ટેલર કોલિન્સે જણાવ્યું હતું કે જાસૂસી અને નોકરીની તકો અંગેની ચિંતાઓ આ પ્રસ્તાવ તરફ દોરી ગઈ છે.
જો કે, બિલને શિક્ષણવિદો અને વિવિધ સંગઠનો તરફથી ટીકાનો પણ સામનો કરવો પડ્યો છે. કેટલાક દલીલ કરે છે કે તે વ્યક્તિઓને તેમની કુશળતાને બદલે તેમની રાષ્ટ્રીયતાના આધારે અન્યાયી રીતે લક્ષ્ય બનાવે છે. અન્ય ચેતવણી આપે છે કે તે કાનૂની પડકારો તરફ દોરી શકે છે અને વૈશ્વિક પ્રતિભાઓની ઍક્સેસને મર્યાદિત કરીને યુનિવર્સિટીઓને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે