/નથી કોઈ મૂર્તિ કે ખજાનો... તો પછી કાળા કપડાથી ઢંકાયેલા કાબાની અંદર શું છે, કોને મળે છે તેમાં જવાની પરવાનગી? જાણો

Hajj 2026: હજ યાત્રા સત્તાવાર રીતે શરૂ થઈ ગઈ છે. દુનિયાભરમાંથી લાખો યાત્રાળુઓ સાઉદી અરેબિયા પહોંચ્યા છે. યાત્રાળુઓ મક્કામાં કાબાની પરિક્રમા કરી રહ્યા છે અને વિશાળ તંબુ શહેર મીનામાં નમાઝ અદા કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન ચાલો જાણીએ કે કાબાની અંદર શું હોય છે.
Hajj 2026: વાર્ષિક હજ યાત્રા શરૂ થઈ ગઈ છે. દુનિયાભરમાંથી લાખો મુસ્લિમો ઇસ્લામના સૌથી પવિત્ર ધાર્મિક કર્તવ્યોમાંથી એકને પૂરું કરવા માટે મક્કામાં એકઠા થાય છે. મસ્જિદ અલ-હરમના કેન્દ્રમાં કાબા આવેલું છે. આ એક પવિત્ર, ક્યુબ આકારની સંરચના છે જે કાળા રેશમી કપડાથી ઢંકાયેલી છે. ચાલો જાણીએ કે આખરે તેની અંદર શું હોય છે.
કાબાની અંદર શું છે?
પોતાના ધાર્મિક મહત્વ હોવા છતાં કાબાની અંદર કોઈ ખજાનો, મૂર્તિ કે પછી સજાવટ નથી. આ સંરચનાની અંદર સંગમરવરનું ફર્શ અને દીવાલો છે. આ સાથે જ છતને ટેકો આપતા ત્રણ મોટા લાકડાના સ્તંભો છે અને લટકતા દીવા તેમજ ધૂપદાની છે.
કાબાની અંદર ઘણી ઐતિહાસિક વિશેષતાઓ છે જે સદીઓથી સાચવી રાખવામાં આવી છે. આમાં ભૂતકાળના મુસ્લિમ શાસકો દ્વારા લગાવવામાં આવેલી સંગમરવરની પટ્ટી અને 'બાબ અલ-તૌબા' નામે ઓળખાતો એક સોનેરી દરવાજો છે. આ દરવાજાની પાછળ એક સીડી છે જે સીધી કાબાની છત તરફ જાય છે.
અંદરની ઉપરની દીવાલો અને છત ઘેરા લીલા રંગના રેશમી કપડાથી ઢંકાયેલી છે. આના પર સોના અને ચાંદીના દોરાઓથી કુરાનની આયતો લખેલી છે. કાબાની અંદર એક ખાસ જગ્યા છે જે પરંપરાગત રીતે એ સ્થાન સાથે જોડાયેલી છે જ્યાં એવું માનવામાં આવે છે કે મક્કા વિજય પછી પયગંબર મોહમ્મદે પ્રાર્થના (નમાઝ) કરી હતી. આ વિસ્તાર દુનિયાભરના મુસ્લિમો માટે ઊંડું ઐતિહાસિક અને આધ્યાત્મિક મહત્વ ધરાવે છે.
અંદર જવાની પરવાનગી કોને મળે છે?
કાબામાં પ્રવેશવા પર સખત પ્રતિબંધ છે અને સામાન્ય મુલાકાતીઓ તેમજ મોટાભાગના યાત્રાળુઓને હજ દરમિયાન પણ પ્રવેશ આપવામાં આવતો નથી. પવિત્ર સ્થળની અંદર સુરક્ષા, ગરિમા અને ભીડ પર નિયંત્રણ જાળવી રાખવા માટે તેના દરવાજા ખૂબ જ દુર્લભ પ્રસંગોએ જ ખોલવામાં આવે છે.
કાબામાં પ્રવેશવાની પરવાનગી સામાન્ય રીતે સાઉદી શાહી પરિવારના સભ્યો, વરિષ્ઠ ઇસ્લામિક વિદ્વાનો, મેઇન્ટેનન્સ કર્મચારીઓ અને ઐતિહાસિક અલ-શૈબી પરિવાર પૂરતી જ મર્યાદિત હોય છે. આ પરિવાર સદીઓથી પરંપરાગત રીતે કાબાની ચાવીઓની રખેવાળી કરતો આવ્યો છે.