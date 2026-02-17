શું છે મોદી-મેક્રોન વચ્ચે થનારી 3.25 લાખ કરોડની મહાડીલ? જે ચીન-પાકિસ્તાનની હરામ કરી દેશે ઊંઘ!
India France Rafale Mega Deal: ભારતની ત્રણ દિવસની મુલાકાતે આવેલા ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે પ્રસ્તાવિત રાફેલ ફાઇટર જેટ સોદા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે, જેની કિંમત આશરે ₹3.25 લાખ કરોડ થવાનો અંદાજ છે. આને સ્વતંત્રતા પછી ભારતની સૌથી મોટી હથિયાર ખરીદી માનવામાં આવે છે.
Rafale Mega Deal: ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોનની ભારત મુલાકાતની સૌથી મોટી ખાસિયત ₹3.25 લાખ કરોડની મહાડીલ છે, જે ભારતીય વાયુસેના (IAF) ની તાકાતમાં અનેકગણો વધારો કરશે. આ સોદા હેઠળ, F5 વર્ઝન 24 "સુપર રાફેલ્સ" ભારત આવી રહ્યા છે, જે ચીન અને પાકિસ્તાનની ઊંઘ હરામ કરી દેશે. વધુમાં 114 રાફેલ મલ્ટી-રોલ ફાઇટર એરક્રાફ્ટ (MRFA) ફ્રેન્ચ કંપની દસોલ્ટ એવિએશન પાસેથી ખરીદવામાં આવશે. આ સોદાની ખાસિયત એ છે કે 114 વિમાનોમાંથી ફક્ત 18 વિમાનો સીધા ફ્રાન્સથી "ઓફ-ધ-શેલ્ફ" (ફિનિશ્ડ ગુડ્સ) તરીકે ખરીદવામાં આવશે. બાકીના 96 વિમાનો ભારતમાં બનાવવામાં આવશે. આ ભારતના સંરક્ષણ ઉત્પાદન ક્ષેત્રને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જશે.
ભારત પાસે હવે 36 નહીં, પણ 150 હશે રાફેલ
ભારતની સંરક્ષણ સંપાદન પરિષદ (DAC) એ તાજેતરમાં આ પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી છે. આ સોદામાં વિમાન ઉપરાંત જાળવણી, તાલીમ, લોજિસ્ટિક્સ અને સ્કેલ્પ જેવી મિસાઇલ સિસ્ટમનો સમાવેશ થાય છે. આ સોદો "આત્મનિર્ભર ભારત" અભિયાનને પ્રોત્સાહન આપશે, કારણ કે તેમાં ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફરનો સમાવેશ થશે, જેનાથી ભારત પોતાના બળે આવા વિમાનોનું ઉત્પાદન કરી શકશે. હાલમાં, ભારત પાસે ફક્ત 36 રાફેલ વિમાન છે. આ નવા સોદાથી આ સંખ્યા 150ની આસપાસ પહોંચી જશે, જેનાથી વાયુસેનાની સ્ટ્રાઇક પાવર 50 ટકા સુધી વધશે.
Prime Minister @narendramodi to meet President of the French Republic Emmanuel Macron in Mumbai
✶ Both leaders to review progress made in India-France Strategic Partnership and exchange views on issues of regional and global importance
✶ PM Narendra Modi and President… pic.twitter.com/owQZ3WW8Jm
— PIB India (@PIB_India) February 16, 2026
આ સોદો માત્ર સંરક્ષણ ક્ષેત્રને મજબૂત બનાવશે નહીં પરંતુ ભારત-ફ્રાન્સ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને પણ એક નવી ઉંચાઈ પર લઈ જશે. બંને દેશો પહેલાથી જ સ્કોર્પિન સબમરીન જેવા પ્રોજેક્ટ્સ પર સહયોગ કરે છે, અને આ મુલાકાત તે ભાગીદારીને વધુ ગાઢ બનાવશે.
શું છે 'સુપર રાફેલ' F5?
રાફેલ એક ફ્રેન્ચ બહુ-ભૂમિકા ધરાવતું ફાઇટર એરક્રાફ્ટ છે, જે પાણી, જમીન અને હવા ત્રણેય ક્ષેત્રોમાં અસરકારક છે. આ મેગા-ડીલમાં સૌથી વધુ ચર્ચાસ્પદ સોદો 24 સુપર રાફેલ (F5 વર્ઝન) છે. આમાંથી 24 'સુપર રાફેલ' હશે, જે F-5 ના પ્રોટોટાઇપ છે. ફ્રાન્સ 2030 સુધીમાં તેમને ડિલિવર કરશે. આ રાફેલનું સૌથી અદ્યતન સંસ્કરણ છે, જે ફક્ત સ્ટીલ્થ ટેકનોલોજી (રડારથી બચવાની ક્ષમતા) થી જ સજ્જ નથી, પરંતુ ભવિષ્યના ખતરાવાળા ડ્રોન સાથે પણ વ્યવહાર કરવામાં સક્ષમ છે. તે અદ્યતન સેન્સર અને લાંબા અંતરના ઘાતક મિસાઇલોથી સજ્જ હશે. ભારતના હાલના રાફેલ F-3 વેરિઅન્ટના છે, જે 4.5 જનરેશનનું છે. નવા સોદામાં મોટાભાગના એરક્રાફ્ટ F-4 વેરિઅન્ટના હશે, જે વધુ અદ્યતન સિસ્ટમ્સ અને ટેકનોલોજીથી સજ્જ છે.
