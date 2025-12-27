Prev
UAE, દુબઈ અને અબુ ધાબી વચ્ચે શું છે તફાવત ? એક ક્લિકમાં દૂર કરો કન્ફ્યુઝન

લોકોને ઘણીવાર UAE, દુબઈ અને અબુ ધાબીને લઈને કન્ફ્યુઝન થાય છે. ઘણા લોકો દુબઈને દેશ માને છે, જ્યારે ઘણા લોકો માને છે કે અબુ ધાબી અને દુબઈ એક જ શહેર છે. આનું કારણ એ છે કે દુબઈ વિશ્વભરમાં ફેમસ છે. જો કે, વાસ્તવમાં આ ત્રણેયની અલગ ઓળખ છે. યોગ્ય માહિતીના અભાવે આ મૂંઝવણ રહે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 27, 2025, 12:15 PM IST

સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) એક આખો દેશ છે. તે મધ્ય પૂર્વમાં સ્થિત છે અને તે 1971માં અસ્તિત્વમાં હતો. યુએઈ એક શહેર નથી, પરંતુ સાત અમીરાતનું સંઘ છે. તેનો વિસ્તાર આશરે 83,600 ચોરસ કિલોમીટર છે. અમીરાત એ પ્રદેશ અથવા રાજ્ય છે જે અમીર એટલે કે શાસક શાસન કરે છે. આ શબ્દ અરબી ભાષામાંથી આવ્યો છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, જેમ ભારતમાં જુદા જુદા રાજ્યો છે, તેવી જ રીતે યુએઈમાં પણ જુદા જુદા અમીરાત છે.

યુએઈમાં કુલ સાત અમીરાત છે

યુએઈમાં કુલ સાત અમીરાત છે, જેમાં અબુ ધાબી, દુબઈ, શારજાહ, અજમાન, ઉમ્મ અલ ક્વાઈન, રાસ અલ ખૈમાહ અને ફુજૈરાહનો સમાવેશ થાય છે. આ દરેક અમીરાતની પોતાની ઓળખ, સંસ્કૃતિ અને વિકાસ શૈલી છે. કેટલાક સ્થળો વ્યવસાય માટે જાણીતા છે, તો કેટલાક પ્રવાસન અથવા ઉદ્યોગ માટે. પરંતુ બધા મળીને યુએઈ દેશ બનાવે છે.

અબુ ધાબી યુએઈની રાજધાની છે અને તેનું સૌથી મોટું અમીરાત પણ છે. અબુ ધાબી યુએઈના કુલ ભૂમિ વિસ્તારના આશરે 87 ટકા ભાગને આવરી લે છે. દેશનું રાજકારણ અને વહીવટ અહીંથી ચલાવવામાં આવે છે. રાષ્ટ્રપતિ પદ, મુખ્ય સરકારી કચેરીઓ અને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો અહીંથી લેવામાં આવે છે.

અબુ ધાબી આટલું પાવરફુલ કેમ ?

અબુ ધાબી યુએઈનું તેલ અને ગેસ હબ છે. તે દેશ માટે સૌથી વધુ આવક ઉત્પન્ન કરે છે. આ જ કારણ છે કે અબુ ધાબીને આર્થિક રીતે સૌથી પાવરફુલ અમીરાત માનવામાં આવે છે. તેમાં પહોળા રસ્તાઓ, સુઆયોજિત કામગીરી, વ્યાપક સાંસ્કૃતિક સ્થળો અને લાંબા ગાળાના વિકાસનો સમાવેશ થાય છે.

દુબઈ યુએઈમાં બીજા ક્રમનું સૌથી મોટું અમીરાત છે, પરંતુ તે વિશ્વમાં સૌથી વધુ માન્યતા પ્રાપ્ત પણ છે. દુબઈ વ્યવસાય, પર્યટન અને વૈભવી જીવનશૈલી માટે પ્રખ્યાત છે. વ્યવસાય, રિયલ એસ્ટેટ અને પર્યટનએ તેને શ્રીમંત બનાવ્યું છે. દુબઈને યુએઈના શોકેસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

દુબઈ શા માટે આટલું ફેમસ છે ?

દુબઈ વિશ્વની સૌથી ઊંચી ઇમારત બુર્જ ખલીફા, વિશાળ શોપિંગ મોલ્સ, પામ જુમેરાહ જેવા કૃત્રિમ ટાપુઓ, લક્ઝરી હોટલો અને દરિયાકિનારો ધરાવે છે. તે નાઇટલાઇફ, ઇવેન્ટ્સ અને આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસાયનું ઘર છે. આ જ કારણ છે કે જ્યારે લોકો UAE કહે છે, ત્યારે દુબઈ ઘણીવાર પહેલું નામ ધ્યાનમાં આવે છે.

દુબઈ અને અબુ ધાબી વચ્ચે તફાવત

દુબઈ અને અબુ ધાબી બંને અમીરાત છે, પરંતુ તેમની ભૂમિકાઓ અલગ છે. અબુ ધાબી એટલે પાવર, સરકાર અને તેલ. દુબઈ એટલે વ્યવસાય, પર્યટન અને ગ્લેમર. અબુ ધાબી શાંત અને ગંભીર છે, જ્યારે દુબઈ લાઈવ, રંગબેરંગી અને વૈશ્વિક છે.

ટૂંકમાં, UAE એક જ દેશ છે, જે સાત અમીરાતના ફેડરેશન દ્વારા રચાયેલ છે. અબુ ધાબી તેની રાજધાની અને સૌથી મોટું અમીરાત છે, જ્યારે દુબઈને સૌથી લોકપ્રિય પ્રવાસન અને વ્યવસાય કેન્દ્ર માનવામાં આવે છે.

