ઇઝરાયલી પુરુષો દ્વારા પહેરવામાં આવતી ટોપીનું નામ શું છે? તમે તેને ઘણી વાર જોઈ હશે પણ તેનું નામ નહીં જાણતા હોય
તમે સોશિયલ મીડિયા પર વિવિધ દેશોના કપડાં વિશે રસપ્રદ તથ્યો વાંચ્યા હશે. પરંતુ આજે અમે તમને જણાવીશું કે ઇઝરાયલી પુરુષો દ્વારા પહેરવામાં આવતી ટોપીનું નામ શું છે.
Israel Jewish Man Cap Name: દુનિયાભરમાં ઘણા દેશો એવા છે, જેમના કપડાં એકદમ અલગ અને અનોખા છે. આ દેશોમાં, એવા પ્રદેશો પણ છે જ્યાં લોકો ખૂબ જ અસામાન્ય પોશાક પહેરેલા જોવા મળે છે. ઉદાહરણ તરીકે, તમે ચીની મહિલાઓને અનોખા લાલ કપડાં પહેરેલા અને અરબ પુરુષોને કાળા ઝભ્ભા પહેરેલા જોયા હશે. એ જ રીતે, ઇઝરાયલી પુરુષો પણ તેમના કપડાંમાં એક અનોખો અને સુંદર ઉમેરો પહેરે છે.
હકીકતમાં, અમે ઇઝરાયલી પુરુષો દ્વારા પહેરવામાં આવતી નાની ટોપી વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, જે ખૂબ જ આકર્ષક લાગે છે. શું તમે જાણો છો કે ઇઝરાયલી પુરુષો દ્વારા પહેરવામાં આવતી ટોપીનું નામ શું છે? જો તમને ખબર ન હોય, તો ચાલો આજે તમને તેના વિશે જણાવીએ:
ઇઝરાયલમાં કેવો પોશાક પહેરવો
અહેવાલો અનુસાર, તેલ અવીવ ઇઝરાયલી શહેરોમાં સૌથી ધર્મનિરપેક્ષ છે, જ્યાં તમે મોટે ભાગે અનૌપચારિક અને કેઝ્યુઅલ કપડાં પહેરો છો. ઘણી સ્ત્રીઓ માત્ર બીચ પર જ નથી જતી પણ ખભા વગરના કપડાં પણ પહેરે છે. ઇઝરાયલી પુરુષો સામાન્ય રીતે કેઝ્યુઅલ અને આરામદાયક કપડાં પહેરે છે, જેમાં ટી-શર્ટ, જીન્સ, શોર્ટ્સ અને સેન્ડલ સામાન્ય છે. ગરમીને કારણે, કોટન અને લિનન કપડાં પસંદ કરવામાં આવે છે. ધાર્મિક સ્થળોએ ખભા અને ઘૂંટણ ઢાંકવા ફરજિયાત છે.
ઇઝરાયલમાં હેલો કેવી રીતે કહેવું
ઇઝરાયલમાં શુભેચ્છાઓ સાચી અને હૃદયપૂર્વકની હોય છે. કોઈ નવા વ્યક્તિને મળવાની સામાન્ય રીત હાથ મિલાવવાની છે, જ્યારે નજીકના મિત્રો અને પરિવાર ઘણીવાર એકબીજાને ગાલ પર આલિંગન અથવા ચુંબન કરીને શુભેચ્છા પાઠવે છે. "હેલો" ને બદલે, તેઓ હિબ્રુમાં શાલોમ કહે છે, જેનો અર્થ "શાંતિ અને સુખાકારીના આશીર્વાદ" થાય છે.
ઇઝરાયલમાં શુભેચ્છાઓ પાઠવવાની રીતો
ઇઝરાયલમાં મહેમાનોનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવે છે અને લગભગ હંમેશા કોફી, ચા અથવા જમવાનું આપવામાં આવે છે. ભોજન આપવું એ ફક્ત એક સામાજિક રિવાજ નથી. તે આદર અને દયા દર્શાવવાનો એક માર્ગ છે, જે બાઇબલમાં વર્ણવેલ આતિથ્યને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ભલે તમે શેરીમાં કોઈને મળો છો અથવા પરિવાર સાથે વાતચીત માટે બેઠા છો, તમને તરત જ ખ્યાલ આવે છે કે અન્યનું સ્વાગત કરવું એ ફક્ત એક પરંપરા કરતાં વધુ છે, તે સંસ્કૃતિનો એક અભિન્ન ભાગ છે.
ઇઝરાયલમાં પુરુષ હેડગિયર
એ નોંધનીય છે કે ઇઝરાયલમાં રૂઢિચુસ્ત યહૂદી પુરુષો દ્વારા પહેરવામાં આવતા હેડગિયરને યાર્મુલ્કે (કિપ્પા) કહેવામાં આવે છે. તે માથાના પર પહેરવામાં આવે છે. કિપ્પાને સુરક્ષિત કરવા માટે હેર ક્લિપનો ઉપયોગ કરી શકાય છે, જે સૂપ બાઉલ જેવું લાગે છે. તેને ડબલ-સાઇડેડ ફેશન ટેપ અથવા સિંગલ-સાઇડેડ વેલ્ક્રોના નાના ટુકડાનો ઉપયોગ કરીને માથા પર રાખી શકાય છે. જોકે, વેલ્ક્રો કિપ્પા સાથે ગુંદરવાળું હોય છે, માથા સાથે નહીં.
