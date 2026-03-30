ગુજરાતી ન્યૂઝWorldઈરાન પાસે રહેલ 400 કિલો યુરેનિયમની કિંમત કેટલી, તેને કેમ જપ્ત કરવા માંગે છે અમેરિકા? જાણો 1kgનો ભાવ

ઈરાન પાસે રહેલ 400 કિલો યુરેનિયમની કિંમત કેટલી, તેને કેમ જપ્ત કરવા માંગે છે અમેરિકા? જાણો 1kgનો ભાવ

Iran Uranium Price: અમેરિકા ઈરાનના યુરેનિયમને કબજે કરવા પર વિચાર કરી રહ્યું છે. ચાલો જાણીએ કે, ઈરાન પાસે રહેલા અંદાજે 400 કિલોગ્રામ યુરેનિયમની કિંમત કેટલી હશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 30, 2026, 04:46 PM IST
  • 60% એનરિચ્ડ યુરેનિયમની કિંમત સામાન્ય કરતા અનેકગણી વધારે
  • IAEA મુજબ આ જથ્થામાંથી 10 પરમાણુ બોમ્બ બની શકે છે
  • ઈરાન પાસે રહેલા યુરેનિયમ કેમ જપ્ત કરવા માગે છે અમેરિકા?

ઈરાન પાસે રહેલ 400 કિલો યુરેનિયમની કિંમત કેટલી, તેને કેમ જપ્ત કરવા માંગે છે અમેરિકા? જાણો 1kgનો ભાવ

Iran Uranium Price: મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવને એક મહિનાથી વધુ સમય થઈ ગયો છે. આ દરમિયાન હવે સૌનું ધ્યાન એક ખૂબ જ સંવેદનશીલ મુદ્દા પર ગયું છે. આ મુદ્દો છે ઈરાનનો યુરેનિયમનો જથ્થો. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, અમેરિકા ઈરાન પાસે રહેલા અંદાજે 400 કિલોગ્રામ યુરેનિયમ પર બાજ નજર રાખી રહ્યું છે. અમેરિકા તેને જપ્ત કરવાના પ્રયાસોમાં છે. ચાલો જાણીએ આ યુરેનિયમની કિંમત કેટલી છે અને તે આટલું મહત્વનું કેમ છે.

પ્રતિ કિલોગ્રામ યુરેનિયમની કિંમત શું છે?
વૈશ્વિક બજારોમાં કુદરતી યુરેનિયમની કિંમત 68 ડોલરથી 84 ડોલર પ્રતિ કિલોગ્રામની વચ્ચે છે. ભારતીય ચલણમાં આ કિંમત અંદાજે 5,700 રૂપિયાથી 7,000 રૂપિયાની વચ્ચે થાય છે. જો કે, આ કિંમત માત્ર કાચા અને લો-ગ્રેડ યુરેનિયમ માટે જ લાગુ પડે છે. જ્યારે યુરેનિયમને 'એનરિચ્ડ' કરવામાં આવે છે, ત્યારે તેની કિંમત અનેકગણી વધી જાય છે.

એનરિચ્ડ યુરેનિયમ ખૂબ જ કિંમતી
ઈરાનનો જથ્થો કોઈ સામાન્ય જથ્થો નથી. તેને અંદાજે 60% શુદ્ધતા સુધી એનરિચ કરવામાં આવ્યું છે, જે તેને સામાન્ય યુરેનિયમ કરતા ઘણો વધારે કિંમતી બનાવે છે. યુરેનિયમ એનરિચમેન્ટ માટે એડવાન્સ સેન્ટ્રીફ્યુજ ટેકનોલોજી, મોટા પ્રમાણમાં ઊર્જા અને જટિલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની જરૂર પડે છે. આ જ કારણ છે કે એનરિચ્ડ યુરેનિયમની કિંમત કુદરતી યુરેનિયમ કરતા ઘણી વધારે હોય છે.

400 કિલોગ્રામ યુરેનિયમનું અંદાજિત મૂલ્ય
જો સામાન્ય બજાર ભાવે ગણતરી કરવામાં આવે તો 400 કિલો યુરેનિયમની કિંમત ઓછી લાગશે. પરંતુ જ્યારે તેના એનરિચ્ડ સ્વરૂપને જોવામાં આવે, ત્યારે તેની કિંમત કરોડો કે અબજો ડોલર સુધી હોઈ શકે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ ઊર્જા એજન્સી (IAEA) અનુસાર, આ 400 કિલોનો જથ્થો લગભગ 10 પરમાણુ બોમ્બ બનાવવા માટે પૂરતો છે.

અમેરિકાનું વલણ અને વ્યૂહાત્મક ચિંતા
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વારંવાર કહ્યું છે કે, ઈરાનને પરમાણુ હથિયારો વિકસાવવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ નહીં. આ જ ચિંતાને કારણે યુરેનિયમનો જથ્થો કબજે કરવાની ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે.

નિષ્ણાતોની ચેતવણી
આવી સામગ્રી જપ્ત કરવાનો પ્રયાસ અત્યંત મુશ્કેલ અને જોખમી હોઈ શકે છે. નિષ્ણાતો ચેતવણી આપે છે કે, આ માટે ઈરાનની અંદર લાંબા સમય સુધી સૈન્યની હાજરી જરૂરી બની શકે છે, જેનાથી આ વિસ્તારમાં મોટો સંઘર્ષ છેડાઈ શકે છે. ભલે યુરેનિયમનું આર્થિક મૂલ્ય ઘણું હોય, પરંતુ તેનું વ્યૂહાત્મક અને ભૂ-રાજકીય મહત્વ તેની કિંમત કરતા ક્યાંય વધારે છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

