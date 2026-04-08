પાકિસ્તાન નહીં...આ દેશે પડદા પાછળ પાડ્યો મોટો ખેલ, ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે કરાવ્યો યુદ્ધવિરામ!
China Backdoor Diplomacy: જ્યારથી ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધવિરામના સમાચાર આવ્યા છે ત્યારથી એક ચર્ચા છે કે પાકિસ્તાને કરાવ્યું. પરંતુ તમને જણાવી દઈએ કે પાકિસ્તાન નહીં પરંતુ એક એશિયાઈ દેશે આ યુદ્ધવિરામ પાછળ મોટો ભાગ ભજવ્યો હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે.
- ઈરાન, અમેરિકા 2 અઠવાડિયા માટે યુદ્ધ રોકવા સહમત થયા છે. ઈઝરાયેલે પણ માન્ય રાખ્યું.
- સીઝફાયર અંગે મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં એક મોટો ખુલાસો પણ સામે આવી રહ્યો છે.
- જેમાં દાવો કરાયો છે કે પાકિસ્તાન નહીં પરંતુ અન્ય એક દેશે પડદા પાછળ મોટી ભૂમિકા ભજવી.
એક બાજુ જ્યાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ઈરાનની સભ્યતા જ ખતમ કરી નાખવાનો દાવો કરતા હતા ત્યાં અચાનક પછી પાસું પલટાયું અને ઈરાન તથા અમેરિકા વચ્ચે સીઝફાયર થઈ ગયું જેમાં ઈઝરાયેલ પણ સહમત થયું. આ સીઝફાયર હાલ 2 અઠાવાડિયા પુરતું છે અને વાતચીત આગળ વધશે. જો કે ઈરાનમાં અચાનક સીઝફાયર મુદ્દે એક મોટો ખુલાસો પણ સામે આવ્યો છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો કે ચીને પડદા પાછળ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી અને ઈરાનને વાતચીત માટે રાજી કર્યું. ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું કે તેમને 'વિશ્વાસ' છે કે ચીનની પહેલ વગર આ સીઝફાયર શક્ય નહતું.
લેટેસ્ટ રિપોર્ટ્સ અને ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સ તથા વૈશ્વિક મીડિયા એજન્સી એસોસિએટેડ પ્રેસના ખુલાસા મુજબ આ સીઝફાયરને શક્ય બનાવવામાં સૌથી મોટી ભૂમિકા કોઈ અન્ય દેશની નહીં પરંતુ ચીનની રહી છે.
ચીને પડદા પાછળ શું ખેલ પાડ્યો?
સીઝફાયરની બરાબર પહેલા ચીને જ્યારે રશિયા સાથે મળીને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદમાં એક પ્રસ્તાવ પર વીટો માર્યો ત્યારે તેનું વલણ પણ છતું થઈ ગયું હતું. આ પ્રસ્તાવ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં વેપારી જહાજોની સુરક્ષા માટે વૈશ્વિક સહયોગ વધારવાની વાત પર આધારિત હતો. અમેરિકાએ આ પગલાંની ખુબ ટીકા પણ કરી. યુએનમાં અમેરિકી રાજદૂત માઈક વોલ્ટ્ઝે કહ્યું કે 'ચીન અને રશિયાએ છેલ્લી પાટલીએ' બેસી ગયા છે. અને એવા સમયે ઈરાનની જોડે ગયા જ્યારે તેઓ આખી વૈશ્વિક સપ્લાય ચેનને જોખમમાં નાખી રહ્યા છે. તેમનો એવો પણ આરોપ હતો કે ઈરાન હોર્મુઝ બંધ કરીને આખી દુનિયાને બંધક બનાવી રહ્યું છે.
જો કે વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે ચીનની બેવડી રણનીતિ હતી. એક બાજુ તે ખુલ્લેઆમ અમેરિકાના પ્રસ્તાવનો વિરોધ કરતું હતું, જ્યારે બીજી બાજુ પડદા પાછળ શાંતિની દિશામાં કામ કરતુ હતું. તેનો હેતુ હતો કે તે પોતાને એક જવાબદાર વૈશ્વિક શક્તિ તરીકે રજૂ કરી શકે. જે સંકટ સમયે સમાધાન કાઢવા માટે સક્ષમ છે.
ચીને ઈરાનને એ સમજાવવામાં પણ સફળતા મેળવી કે યુદ્ધનું લાંબુ ખેંચાવવું એ માત્ર વૈશ્વિક વ્યવસ્થા માટે જ નહીં પરંતુ ઈરાનની અર્થવ્યવસ્થા માટે પણ આત્મઘાતી સાબિત થશે. વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે ચીને આ કામ એકલા હાથે નથી કર્યું. ચીની અધિકારીઓએ પાકિસ્તાન, તુર્કી અને ઈજિપ્ત જેવા ક્ષેત્રીય મધ્યસ્થો સાથે મળીને એક મજબૂત નેટવર્ક તૈયાર કર્યું હતું. આ ચીનનો જ પ્રભાવ હતો કે જેણે ઈરાનને ટેબલ પર આવવા માટે મજબૂર કર્યું. અગાઉ ઘણા દેશોએ આ કોશિશ કરી પરંતુ નિષ્ફળ રહી.
વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થા અને ઉર્જા સુરક્ષાની ચિંતા
ચીનની આ સક્રિયતા પાછળ ફક્ત શાંતિ જ ઉદ્દેશ્ય નથી પરંતુ પોતાની ઉર્જા સુરક્ષા પણ બચાવવાનો હતો. ચીની વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા માઓ નિંગે હાલમાં જ ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરતા કહ્યું હતું કે આ યુદ્ધ અસલમાં ક્યારેય શરૂ થવું જોઈતું નહતું. ચીનને ડર હતો કે જો સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ લાંબા સમય સુધી બંધ રહ્યો તો વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ આકાશે આંબશે અને વૈશ્વિક ઉર્જા સપ્લાય ચેન સંપૂર્ણ રીતે ધ્વસ્ત થશે. આ સમજૂતિ હેઠળ હવે આ રણનીતિક જળમાર્ગને જલદી ખોલવામાં આવશે. જેનાથી વૈશ્વિક બજારોમાં પણ રાહત જોવા મળી છે.
મોજતબા ખામેનેઈની મંજૂરી?
ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સે 3 ઈરાની અધિકારીઓના હવાલે જણાવ્યું કે સીઝફાયર માટે પાકિસ્તાની કોશિશો સાથે ચીને પણ લચીલાપણું દેખાડવા અને તણાવ ઘટાડવા માટે હસ્તક્ષેપ કર્યો. રિપોર્ટમાં જે ઈરાની અધિકારીઓનો ઉલ્લેખ છે જેમણે એ પણ જણાવ્યું કે નવા સુપ્રીમ લીડર મોજતબા ખામેનેઈ કે જેમને પિતાના મોત બાદ વારસદાર જાહેર કરાયા છે તેઓ હજુ જાહેરમાં જોવા મળ્યા નથી. તેમણે આ યુદ્ધવિરામને મંજૂરી આપી છે.
ઈરાનનું કડક વલણ
આ ઘટના ક્રમનો એક રસપ્રદ પહેલું એ પણ છે કે પાકિસ્તાનની મધ્યસ્થતાની નિષ્ફળતા સામે આવી છે. ચીન પહેલા પાકિસ્તાને 45 દિવસનો યુદ્ધવિરામનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરીને વચેટિયા બનવાની કોશિશ કરી હતી. જો કે ઈરાને આ પ્રસ્તાવ ફગાવતા કહ્યું હતું કે તે ફક્ત પોતાની શરતો પર સમજૂતિ કરશે. ઈરાનનું પાકિસ્તાનનો પ્રસ્તાવ ફગાવવો અને ચીનની વાત માનવી એ દર્શાવે છે કે ઈરાને હાલ ફક્ત ચીનની કૂટનીતિ પર જ ભરોસો છે.
એ પણ છે કે ભલે બે સપ્તાહ માટે યુદ્ધ બંધ થયું હોય પરંતુ ઈરાનના તેવર ખુબ જ તીખા છે. ઈરાનની સુપ્રીમ નેશનલ સિક્યોરિટી કાઉન્સિલે સીઝફાયરની પુષ્ટિ તો કરી છે પરંતુ આ સાથે એક ચેતવણી પણ ઉચ્ચારી છે કે શુક્રવારથી ઈસ્લામાબાદમાં અમેરિકા સાથે વાતચીત શરૂ થશે પરંતુ તેને યુદ્ધનો અંત ન સમજવો. ઈરાન તરફથી બહાર પાડવામાં આવેલા અધિકૃત નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું કે અમારી આંગળીઓ હજુ પણ ટ્રિગર પર છે. જો દુશ્મને યુદ્ધવિરામ દરમિયાન કોઈ પણ નાની અમથી ભૂલ કે ઉશ્કેરણીવાળી કાર્યવાહી કરી તો તેનો જવાબ પૂરી તાકાત અને વિનાશક હુમલાથી કરાશે. આ નિવેદન સ્પષ્ટ કરે છે કે જમીન પર અવિશ્વાસની ખાઈ હજુ પણ મોટી છે. જો કે હવે આગામી બે અઠવાડિયા આખી દુનિયા માટે ખુબ મહત્વના છે. જો ઈસ્લામાબાદમાં થનારી વાતચીત સફળ રહેશે તો તે મધ્ય પૂર્વમાં એક મોટા યુદ્ધને ટાળવાનો એક ઐતિહાસિક મોકો હશે.
