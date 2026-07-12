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શું છે ચીનનો આ વિનાશક કાયદો, દુનિયાભરના ચીની નાગરિકો પર તોળાશે મોટું સંકટ? જાણો

China Draconian Law: ચીન સરકાર બીજા દેશોમાં રહી રહેલા ચીની નાગરિકો અને સંગઠનો માટે એક નવો કાયદો લાવી રહી છે. સરકારનું કહેવું છે કે, તેની પાસે વિદેશમાં રહેતા આવા તમામ લોકો સામે કાનૂની પગલાં લેવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 12, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:55 PM IST
શું છે ચીનનો આ વિનાશક કાયદો, દુનિયાભરના ચીની નાગરિકો પર તોળાશે મોટું સંકટ? જાણો
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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