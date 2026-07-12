/શું છે ચીનનો આ વિનાશક કાયદો, દુનિયાભરના ચીની નાગરિકો પર તોળાશે મોટું સંકટ? જાણો

China Draconian Law: આખી દુનિયા જાણે છે કે ચીનમાં નિયમો અને કાયદા અત્યંત કડક છે. ત્યાં રહી રહેલા લોકોનું જીવન એટલું સરળ નથી હોતું, જેટલું બહારથી જોવા મળી રહ્યું છે. હવે ચીન સરકાર બીજા દેશોમાં વસતા ચીની લોકો અને સંગઠનો માટે એક કાયદો લાવી રહી છે. સરકારનું કહેવું છે કે, તેની પાસે વિદેશમાં રહેતા તમામ લોકો વિરુદ્ધ કાનૂની એક્શન લેવાનો પૂરો હક છે. નેશનલ પીપલ્સ કોંગ્રેસે આ કાયદાને આ જ વર્ષે માર્ચ મહિનામાં પસાર કર્યો હતો, જે બુધવારથી સત્તાવાર રીતે લાગુ કરી દેવામાં આવ્યો છે.
શું છે આ કાયદો?
આ કાયદાનું સૌથી મહત્વનું પાસું કલમ 63 છે, જેણે સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. તેમાં સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું છે કે, ચીનની બહારનું કોઈ પણ સંગઠન કે વ્યક્તિ જો ચીન વિરુદ્ધ એવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કે કાવતરાને અંજામ આપશે, જેનો હેતુ દેશની વંશીય એકતા અને વિકાસને નુકસાન પહોંચાડવાનો છે, તો તેની સામે સરકાર કડક પગલાં લેશે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, આ કલમ હેઠળ દુનિયાભરમાં રહી રહેલા લોકો પર ખૂબ જ સરળતાથી કાનૂની કાર્યવાહી કરી શકાય છે. હવે આખી દુનિયામાં લોકોએ આ કાયદા વિરુદ્ધ મોરચો ખોલી દીધો છે.
કોણ કરી રહ્યું છે આની નિંદા?
યુએન (UN)ના લઘુમતી અધિકારો અને સાંસ્કૃતિક અધિકારોના વિશેષ દૂતો સહિત અનેક હ્યુમન રાઇટ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ (માનવાધિકાર સંગઠનો) આ કાયદાની આકરી ટીકા કરી રહ્યા છે. આ તમામનું માનવું છે કે, ચીન સરકાર દમનની રાજનીતિ કરી રહી છે. એમ્નેસ્ટી ઇન્ટરનેશનલે પણ કલમ 63ના ઉપયોગને અત્યંત નિંદનીય ગણાવ્યો છે.
તેમનું કહેવું છે કે, જો કોઈ વ્યક્તિ કે સંગઠન ચીનમાં લઘુમતીઓના અધિકારો માટે અવાજ ઉઠાવશે, તો સરકાર તેને ખોટું ગણશે અને તેની સામે કડક કાર્યવાહી કરશે. તેમણે વઘુમાં કહ્યું કે, આનો સીધો અર્થ એ છે કે ચીન સરમુખત્યારશાહી ચલાવવા માંગે છે. એવું પણ કહેવાય છે કે ચીન બીજા દેશોમાં વસતા પોતાના નાગરિકો અને આલોચકો પર પોતાના ખાસ નેટવર્ક દ્વારા પહેલેથી જ બાજ નજર રાખે છે, અને હવે આ નવો કાયદો તેને વધુ તાકાત આપશે.