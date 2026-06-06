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અમેરિકી શેર બજારમાં અચાનક શું થયું? રોકાણકારોના 190 લાખ કરોડનું ધોવાણ, જાણો કારણ

અમેરિકામાં એવું તે શું થયું કે અચાનક શેર બજાર કડડડભૂસ થયું? અમરિકાના શેર બજાર માટે શુક્રવાર એ બ્લેક ફ્રાઈડે સમાન નોંધાયો. કોઈએ વિચાર્યું પણ નહીં હોય એવું બન્યું અને માત્ર બે કલાકની અંદર બજારમાં એવી તબાહી મચી કે રોકાણકારોના 190 લાખ કરોડનું ધોવાણ થઈ ગયું.

Written ByViral Raval
Published: Jun 06, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:23 PM IST
અમેરિકી શેર બજારમાં અચાનક શું થયું? રોકાણકારોના 190 લાખ કરોડનું ધોવાણ, જાણો કારણ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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