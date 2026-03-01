Prev
મોત સમયે શું કરી રહ્યા હતા ખામેનેઈ? મોસાદે ઈરાનમાં કેવી રીતે પાડ્યું ગાબડું? જાણો ઓપરેશનની સંપૂર્ણ કહાની

Iran War Khamenei: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આ કાર્યવાહીને યોગ્ય ઠેરવતા કહ્યું કે ખામેનીઈ ઇતિહાસના સૌથી દુષ્ટ માણસોમાંના એક હતા અને તેમનું મૃત્યુ ઈરાની લોકો માટે પોતાનો દેશ પાછો મેળવવાની સૌથી મોટી તક હતી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 01, 2026, 11:35 AM IST

Iran War Khamenei: ઈરાનની 'સુપ્રીમ નેશનલ સિક્યોરિટી કાઉન્સિલ'એ એક સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડીને પુષ્ટિ કરી છે કે દેશના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈ શનિવારે સવારે તેહરાન સ્થિત તેમની ઓફિસમાં માર્યા ગયા છે. આ હુમલામાં IRGC ચીફ મેજર જનરલ મોહમ્મદ પાકપુર અને આયાતુલ્લા ખામેનેઈના વરિષ્ઠ સલાહકાર અલી શમખાની પણ માર્યા ગયા છે.

મોસાદે કેવી રીતે કરી ઘૂસણખોરી?
ઈરાનના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ અહમદીનેજાદના જણાવ્યા અનુસાર, ઈરાનની સીક્રેટ સર્વિસે ઈરાનની અંદર મોસાદના એજન્ટોને ટાર્ગેટ કરવા માટે એક વિશેષ યુનિટ બનાવ્યું હતું. પરંતુ ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, આ યુનિટનો હેડ પોતે જ મોસાદનો ઓપરેટિવ નીકળ્યો હતો, જેની સાથે અન્ય 20 એજન્ટો પણ સામેલ હતા. સરકારી ટેલિવિઝન પર એક ન્યૂઝ એન્કરે ગદગદિત કંઠે અને આંખોમાં આંસુ સાથે દેશને જાણ કરી કે ઈરાન હવે 40 દિવસના રાષ્ટ્રીય શોકમાં પ્રવેશ કરશે. આ હુમલાએ માત્ર ઈરાનની સત્તાને હચમચાવી નથી દીધી, પરંતુ સમગ્ર ક્ષેત્રને ભીષણ યુદ્ધની આગમાં હોમી દીધું છે. જે સમયે ઇઝરાયલે હુમલો કર્યો, તે સમયે ખામેનેઈ તેમની ઓફિસમાં દૈનિક કામકાજ કરી રહ્યા હતા.

ઓપરેશનની વિગતો
ઇઝરાયલની ચેનલ 12 અનુસાર, ખામેનીઈના મૃતદેહનો ફોટો યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઇઝરાયલી વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂને બતાવવામાં આવ્યો હતો. અહેવાલમાં અનામી ઇઝરાયલી અધિકારીઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. પબ્લિક બ્રોડકાસ્ટર કાનએ પણ અહેવાલ આપ્યો છે કે વરિષ્ઠ ઇઝરાયલી અધિકારીઓને ખામેનીઈના મૃત્યુની જાણ કરવામાં આવી હતી અને તેમનો મૃતદેહ તેહરાનમાં તેમના કમ્પાઉન્ડના કાટમાળમાંથી મળી આવ્યો હતો. અહેવાલો અનુસાર, શનિવાર સવારથી શરૂ થયેલા યુએસ-ઇઝરાયલી હુમલામાં ખામેની તેમની પુત્રી, પૌત્ર, પુત્રવધૂ અને જમાઈ સાથે માર્યા ગયા હતા. આ હુમલામાં ઈરાનના સંરક્ષણ પ્રધાન અઝીઝ નાસિરઝાદેહ અને ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) કમાન્ડર મોહમ્મદ પાકપુર પણ માર્યા ગયા હતા.

રેડ ક્રેસેન્ટના જણાવ્યા અનુસાર, ઇઝરાયલ અને અમેરિકા દ્વારા કરવામાં આવેલા આ હવાઈ હુમલાઓમાં અત્યાર સુધીમાં 200 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે. બીબીસી અને સીબીએસ ન્યૂઝના અહેવાલો અનુસાર, મૃતકોમાં ઓછામાં ઓછા 40 વરિષ્ઠ ઈરાની અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે. બીબીસીએ સેટેલાઇટ તસવીરો દ્વારા ખામેનીઈના કાર્યાલય, લીડરશીપ હાઉસને ભારે નુકસાનની પુષ્ટિ કરી છે. IRGC-સંલગ્ન તસ્નીમ ન્યૂઝ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે ખામેનીઈની પોતાના કાર્યાલયમાં હાજરી સાબિત કરે છે કે તેમના છુપાયેલા હોવાના અહેવાલો ફક્ત દુશ્મન દ્વારા મનોવૈજ્ઞાનિક યુદ્ધ હતા.

ઈરાનનો પલટવાર: ખાડી દેશો પર મિસાઈલ હુમલા
ખામેનેઈના મોતનો બદલો લેવા માટે ઈરાને સમગ્ર મધ્ય પૂર્વમાં ફેલાયેલા અમેરિકી ઠેકાણાઓ અને તેમના સાથી દેશો પર ચોતરફ હુમલા શરૂ કર્યા છે. દુબઈ, દોહા (કતાર), બહેરીન અને કુવૈતમાં આવેલા અમેરિકી સૈન્ય મથકો પર ઈરાને મિસાઈલો છોડી છે. આ હુમલાઓને કારણે ખાડી દેશોમાં ભારે ગભરાટ ફેલાયો છે અને વૈશ્વિક તેલ પુરવઠા પર સંકટના વાદળો મંડરાઈ રહ્યા છે.

ટ્રમ્પનું આક્રમક વલણ
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આ ઓપરેશનને યોગ્ય ઠેરવતા કહ્યું કે, "ખામેનેઈ ઇતિહાસના સૌથી દુષ્ટ વ્યક્તિઓમાંના એક હતા અને તેમનું મૃત્યુ ઈરાની જનતા માટે પોતાનો દેશ પાછો મેળવવાની સૌથી મોટી તક છે." ટ્રમ્પે ચેતવણી આપી છે કે તેહરાન પર અમેરિકાની બોમ્બમારો ચાલુ રહેશે. બીજી તરફ, બ્રિટિશ વડાપ્રધાન સર કીર સ્ટાર્મરે પણ પ્રાદેશિક સંરક્ષણ અભિયાનોમાં સામેલ થવાની જાહેરાત કરી છે. ઈરાન સામેની આ સીધી લશ્કરી કાર્યવાહીથી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પણ તિરાડ પડી છે. રાષ્ટ્રપતિએ કોંગ્રેસની પૂર્વ મંજૂરી વિના યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ ઉભી કરી હોવાથી યુએસ કાયદા ઘડનારાઓ પક્ષના આધારે વિભાજિત થયા છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (યુએન) એ પણ આ લશ્કરી કાર્યવાહીની સખત નિંદા કરી છે, અને કહ્યું છે કે તેનાથી પ્રદેશમાં શાંતિની બાકી રહેલી કોઈપણ આશાનો નાશ થયો છે.

ઉત્તરાધિકારીની શોધ:
ઈરાનની નેતૃત્વ નિષ્ણાતોની સભા (મૌલવીઓની પરિષદ) શક્ય તેટલી વહેલી તકે ખામેનીઈના ઉત્તરાધિકારીની જાહેરાત કરવા માટે બેઠક કરી રહી છે. બ્રિગેડિયર જનરલ અહમદ વાહિદીને IRGCના કમાન્ડ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, અને હવે તેઓ વળતા હુમલાઓનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. મધ્ય પૂર્વમાં હવાઈ ક્ષેત્ર નાગરિક ફ્લાઇટ્સ માટે બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે, જેના કારણે હજારો મુસાફરો ફસાયેલા છે. મધ્ય પૂર્વ હવે એવા વળાંક પર છે જ્યાંથી પાછા ફરવાનું કોઈ કારણ નથી. આવનારા કલાકો નક્કી કરશે કે આ સંઘર્ષ વૈશ્વિક યુદ્ધમાં ફેરવાશે કે રાજદ્વારી માટે બારી ખોલશે.

