અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે શાંતિ વાર્તા ફેલ થાય તો શું થશે ? ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યો બેકઅપ પ્લાન, જાણો

ગુજરાતી ન્યૂઝWorldઅમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે શાંતિ વાર્તા ફેલ થાય તો શું થશે ? ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યો બેકઅપ પ્લાન, જાણો

Trump Plan B: ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે જો ઈરાન સાથેની વાતચીત ફેલ જાય તો તેમનો પ્લાન B શું હોઈ શકે છે. જો કે આજે પાકિસ્તાનમાં બંને પક્ષોના હાઈ લેવલ લોકો વાતચીત માટે એકઠા થયા છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 11, 2026, 03:03 PM IST
Trump Plan B: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે જો ઈરાન સાથેની વાતચીત નિષ્ફળ જાય તો અમેરિકા પાસે કોઈ બેકઅપ પ્લાન નથી. આ ચેતવણી ત્યારે આપવામાં આવી છે, જ્યારે બંને પક્ષોના ઉચ્ચ સ્તરીય પ્રતિનિધિમંડળો આજે ઇસ્લામાબાદમાં મળી રહ્યા છે.

જો અમેરિકા-ઈરાન વાતચીત નિષ્ફળ જાય અને તેહરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવાનો ઇનકાર કરે તો શું વોશિંગ્ટન પાસે બેકઅપ પ્લાન તૈયાર છે, ત્યારે ટ્રમ્પે જવાબ આપ્યો કે, બેકઅપ પ્લાનની કોઈ જરૂર નથી. તેમની સેનાને પરાજિત કરવામાં આવી છે. તેમની પાસે ખૂબ ઓછી મિસાઇલો છે અને ખૂબ જ મર્યાદિત ઉત્પાદન ક્ષમતા છે. અમે તેમને ભારે ફટકો આપ્યો છે. અમારી સેના અદ્ભુત છે, અને તેમણે જે કાર્ય કર્યું છે તે પ્રશંસનીય છે.

તે જ સમયે, પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રાલયના એક નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે ઈરાની સંસદના અધ્યક્ષ મોહમ્મદ બાઘર ગાલિબાફના નેતૃત્વમાં અને વિદેશ મંત્રી સૈયદ અબ્બાસ અરાઘચી સહિત એક ઈરાની પ્રતિનિધિમંડળ આજે સવારે ઇસ્લામાબાદ પહોંચ્યા. પાકિસ્તાનના મંત્રી ઇશાક દાર અને આર્મી ચીફ અસીમ મુનિફે તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું.

જે ડી વેન્સ પણ પાકિસ્તાન પહોંચ્યા

ઉપપ્રમુખ જે ડી વેન્સ વાતચીતમાં યુએસ પક્ષનું નેતૃત્વ કરવા માટે પાકિસ્તાનની રાજધાની ઇસ્લામાબાદ પહોંચ્યા છે. પેરિસ છોડતા પહેલા તેમણે તેહરાનને વોશિંગ્ટન સાથે ગડબડ ન કરવા ચેતવણી આપી. તેમણે કહ્યું કે, જો તેઓ અમારી સાથે ગડબડ કરવાનો પ્રયાસ કરશે, તો તેઓ જાણશે કે વાતચીત કરનારી ટીમ એટલો સહયોગ કરશે નહીં.

અગાઉની શરતો પર શું તફાવત હતા?

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે અગાઉ વાતચીતની શરતો પર મતભેદ હતા. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે 15 પોઇન્ટ ફ્રેમવર્ક તૈયાર કર્યું હતું, જેમાં અહેવાલ મુજબ ઈરાનને વધારે સમૃદ્ધ યુરેનિયમ છોડી દેવા અને તેની લશ્કરી શક્તિ પર મર્યાદા સ્વીકારવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. બીજી તરફ, ઈરાને પોતાની 10 પોઇન્ટ યોજના રજૂ કરી હતી, જેમાં વળતરની માંગ કરવામાં આવી હતી અને અમેરિકાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર તેહરાનની સાર્વભૌમત્વને માન્યતા આપવા વિનંતી કરવામાં આવી હતી.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

