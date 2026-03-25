Iran US War: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને કહ્યું કે, યુદ્ધમાં સામેલ દેશો પણ કહી શકતા નથી કે આગળ શું થવાનું છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, આ યુદ્ધને કારણે વૈશ્વિક અર્થતંત્ર ખોરવાઈ રહ્યું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 27, 2026, 12:07 AM IST
  • પુતિને મિડિલ ઈસ્ટની સ્થિતિને કોવિડ સાથે સરખાવી
  • મિડિલ ઈસ્ટ સંકટથી દુનિયાભરનું અર્થતંત્ર ડગમગશે
  • ઈરાન સરહદે અમેરિકા વધુ 5,000 સૈનિકો તૈનાત કરશે

હવે આગળ શું થશે... મિડિલ ઈસ્ટ સંકટ પર પુતિનની ગંભીર ચેતવણી, ઈરાન યુદ્ધની સરખામણી કોવિડ-19 સાથે કરી

Iran US War: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને ગુરુવારે કહ્યું કે, મિડિલ ઈસ્ટના યુદ્ધમાં આગળ શું થશે તે કોઈ કહી શકતું નથી. તેમણે કહ્યું કે, ઈરાન યુદ્ધના પરિણામો કોવિડ-19 મહામારી જેટલા જ ગંભીર હોઈ શકે છે. મોસ્કોમાં બિઝનેસ ફોરમને સંબોધતા પુતિને કહ્યું કે, આ યુદ્ધને કારણે પહેલાથી જ લોજિસ્ટિક્સ, પ્રોડક્શન અને સપ્લાય ચેઈન પ્રભાવિત થઈ છે. સાથે જ હાઈડ્રોકાર્બન, મેટલ અને ફર્ટિલાઈઝર સેક્ટર પર દબાણ વધ્યું છે.

પુતિને કોવિડ-19 સાથે કરી મિડિલ ઈસ્ટ સંકટની સરખામણી
પુતિને કહ્યું કે, યુદ્ધમાં સામેલ દેશો પોતે નથી જાણતા કે આગળ શું થશે. તેમણે કહ્યું કે, "આ સંકટ કોરોના વાયરસના ઝટકાની જેમ જ ઘણા દેશોમાં વિકાસની ગતિ ધીમી કરી શકે છે. વૈશ્વિક અર્થતંત્ર ડગમગી રહ્યું છે. મને લાગે છે કે, જે લોકો આ સંઘર્ષમાં સામેલ છે, તેઓ પોતે પણ કોઈ અંદાજ લગાવી શકતા નથી. અમારા માટે તો આ સમજવું વધુ મુશ્કેલ છે."

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ સમજૂતીની આશાઓ હવે કમજોર થતી જોવા મળી રહી છે. આ જ કારણ છે કે ગુરુવારે ઓઈલના ભાવમાં 5%નો વધારો થયો. આંતરરાષ્ટ્રીય બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ નોર્થ સી ક્રૂડ 5.2% વધીને 107.54 ડોલર પ્રતિ બેરલ થયું છે, જ્યારે મુખ્ય અમેરિકન ઓઈલ કોન્ટ્રાક્ટ, વેસ્ટ ટેક્સાસ ઈન્ટરમીડિયેટ (WTI), 4.9% વધીને 94.71 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયું છે.

ટ્રમ્પે ઈરાનને ફરી આપી ચેતવણી
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે 26 માર્ચે ઈરાનને સમજૂતી નહીં સ્વીકારે તો ગંભીર પરિણામો ભોગવવાની ચેતવણી આપી છે. તેમણે કહ્યું કે, ઈરાનની સૈન્ય તાકાત સંપૂર્ણપણે નષ્ટ થઈ ગઈ છે અને તેઓ સમજૂતી માટે ભીખ માંગી રહ્યા છે. અગાઉ ઈરાનના વિદેશ મંત્રીએ કહ્યું હતું કે, તેહરાન અમેરિકાના પ્રસ્તાવની સમીક્ષા કરી રહ્યું છે, પરંતુ યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે હજુ કોઈ વાતચીત થઈ નથી.

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના વહીવટીતંત્રે ઈરાનને 15-મુદ્દાની યુદ્ધવિરામ યોજના ઓફર કરી છે. તેના જવાબમાં ઈરાને અમેરિકા સામે પોતાની 5 શરતો મૂકી છે. પાકિસ્તાને અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે મધ્યસ્થી કરવાની ઓફર કરી છે. આ પ્રસ્તાવ એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે અમેરિકાની સેના 82મી 'એરબોર્ન ડિવિઝન'માંથી વધુ 1,000 સૈનિકો તૈનાત કરવાની તૈયારી કરી રહી છે, જેથી આ વિસ્તારમાં પહેલેથી હાજર 50,000 સૈનિકોને વધુ બળ મળી શકે.

ઈરાનમાં નેવી તૈનાત કરી શકે છે અમેરિકા
અમેરિકાના રક્ષા મંત્રાલયના મુખ્ય મથક પેન્ટાગોન પણ બે 'મરીન એક્સપિડિશનરી યુનિટ' તૈનાત કરવાની પ્રક્રિયામાં છે, જેના હેઠળ આ ક્ષેત્રમાં અંદાજે 5,000 મરીન અને હજારો નૌકાદળના જવાનો તૈનાત કરવામાં આવશે. અધિકારીઓએ કહ્યું કે, ઈરાન સામે યુદ્ધ ચાલુ રાખવાની હિમાયત કરી રહેલા ઈઝરાયેલના અધિકારીઓ અમેરિકાના પ્રશાસન દ્વારા યુદ્ધવિરામ યોજના રજૂ કરવાથી હેરાન છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

