/શું થશે ઈરાન US ડીલ? અબ્બાસ અરાઘચીની પોસ્ટને ટ્રમ્પે કરી રી પોસ્ટ, પાકિસ્તાની PMએ પણ માર્યો કુદકો

Iran US Deal: ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચેના કરાર અંગે શંકા હજુ પણ ચાલુ છે. ઈરાની વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ એક કરારની નજીક છે, પરંતુ તેમણે એ પણ ભાર મૂક્યો હતો કે જ્યાં સુધી તે અંતિમ ન થાય ત્યાં સુધી તેની સામગ્રી વિશે અટકળો ટાળવી જોઈએ.
ઈરાની વિદેશ મંત્રીએ ટ્વિટર પર એક પોસ્ટમાં તેમની ટિપ્પણીઓનું વિગતવાર વર્ણન કર્યું. અબ્બાસ અરાઘચીએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ એક જવાબદાર અને પારદર્શક અભિગમ અપનાવશે, અને સોદાની બધી વિગતો યોગ્ય સમયે લોકો સાથે શેર કરવામાં આવશે.
ટ્રુથ સોશિયલ પર અબ્બાસ અરાઘચીની આ પોસ્ટને રીપોસ્ટ કરી
યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તેમના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ, ટ્રુથ સોશિયલ પર અબ્બાસ અરાઘચીની આ પોસ્ટને રીપોસ્ટ કરી. આ સૂચવે છે કે પ્રસ્તાવિત કરારની શરતો પર મતભેદ હોવા છતાં, વાટાઘાટો યોગ્ય દિશામાં આગળ વધી રહી છે.
જો કે, ડીલની શરતો વિશે ઘણી અટકળો છે. પરંતુ સત્ય વિશે શંકાઓ ચાલુ છે. આનું કારણ એ છે કે યુએસના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જે.ડી. વેન્સે જણાવ્યું છે કે ઘણી બધી ખોટી માહિતી ફેલાવવામાં આવી રહી છે.
જે.ડી.વેન્સે કહ્યું કે, હું સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા અને ઈરાનના પરમાણુ શસ્ત્રો કાર્યક્રમને નાબૂદ કરવા માટેના સંભવિત કરાર વિશે ઘણી ખોટી માહિતી જોઈ રહ્યો છું.
ઈરાનને કોઈ રોકડ ચુકવણી મળી રહી નથી
કરારની શરતો અંગે, તેમણે કહ્યું કે ઈરાનને કોઈ રોકડ ચુકવણી મળી રહી નથી અને ફક્ત કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવા અથવા બેઠકોમાં હાજરી આપવા માટે કોઈ ભંડોળ બહાર પાડવામાં આવી રહ્યું નથી. આ કરાર યુએસ અને તેના સાથીઓની ચિંતાઓને પ્રાથમિકતા આપવા માટે રચાયેલ છે, અને જો ઈરાનનું ઇસ્લામિક રિપબ્લિક તેની જવાબદારીઓ પૂર્ણ કરે છે, તો તેમને અને સમગ્ર પ્રદેશને આર્થિક રીતે ફાયદો થશે. આ કરારમાં પ્રદેશને બદલવાની અને લાંબા ગાળાની શાંતિ લાવવાની ક્ષમતા છે.
વેન્સે કહ્યું કે આ મુદ્દા પર કેટલીક વિચિત્ર રિપોર્ટિંગ કરવામાં આવી રહી છે.
શાંતિ કરારમાં ઉપયોગમાં લેવાતી શરતો પર સંમતિ સાધી લેવામાં આવી
આ દરમિયાન, પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફે પણ કહ્યું છે કે શાંતિ કરારમાં ઉપયોગમાં લેવાતી શરતો પર સંમતિ સાધી લેવામાં આવી છે.
તેમણે X પર લખ્યું કે, પાકિસ્તાનના સતત જોરશોરથી શાંતિ મધ્યસ્થી પ્રયાસો વચ્ચે, અમે શાંતિ કરારને તોડવાનો પ્રયાસ કરનારાઓ દ્વારા ચાલી રહેલી ખોટી માહિતીના અભિયાનથી સંપૂર્ણપણે વાકેફ છીએ. ઘોંઘાટને બાજુ પર રાખીને, અમે પુષ્ટિ કરી શકીએ છીએ કે શાંતિ કરારના અંતિમ મુસદ્દા પર સંમતિ સધાઈ ગઈ છે, અને પાકિસ્તાન હવે આગળના પગલાંને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે બંને પક્ષો સાથે નજીકથી કામ કરી રહ્યું છે.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલશે
અલ જઝીરાએ એક અહેવાલમાં એક યુએસ અધિકારીને ટાંકીને દાવો કર્યો છે કે આ કરાર હેઠળ, ઈરાન તેના પરમાણુ કાર્યક્રમને નાબૂદ કરશે અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલશે.
અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે આ કરાર હેઠળ, ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમને નાબૂદ કરવામાં આવશે અને તેની સાથે સંકળાયેલ સમૃદ્ધ યુરેનિયમનો નાશ કરવામાં આવશે અને દૂર કરવામાં આવશે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરીથી ખોલવામાં આવશે. ઈરાન સશસ્ત્ર જૂથોને ભંડોળ આપવાનું બંધ કરશે.
એવું માનવામાં આવે છે કે આગામી થોડા દિવસોમાં સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના જીનીવામાં આ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવશે.