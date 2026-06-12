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શું થશે ઈરાન US ડીલ? અબ્બાસ અરાઘચીની પોસ્ટને ટ્રમ્પે કરી રી પોસ્ટ, પાકિસ્તાની PMએ પણ માર્યો કુદકો

Iran US Deal: ટ્રમ્પ દ્વારા ઈરાની વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીની પોસ્ટને રી પોસ્ટ કરવી દુર્લભ છે. જ્યારે આ ચોક્કસપણે ડીલ વિશે સકારાત્મક સંદેશ આપે છે, ત્યારે બંને દેશો વચ્ચે અવિશ્વાસની ખાડી હજુ પણ ઊંડી છે, જે ઉપરાષ્ટ્રપતિ જે.ડી. વેન્સની પોસ્ટ દ્વારા પુરાવા મળે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 12, 2026, 11:56 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:56 PM IST
શું થશે ઈરાન US ડીલ? અબ્બાસ અરાઘચીની પોસ્ટને ટ્રમ્પે કરી રી પોસ્ટ, પાકિસ્તાની PMએ પણ માર્યો કુદકો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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શું થશે ઈરાન US ડીલ? અબ્બાસ અરાઘચીની પોસ્ટને ટ્રમ્પે કરી રી પોસ્ટ, જાણો
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