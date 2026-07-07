/PM મોદીનો ઈન્ડોનેશિયા પ્રવાસ: અસ્ત્રથી EVM સુધી... ભારત-ઇન્ડોનેશિયા વચ્ચે સહકારનો નવો અધ્યાય

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી હાલ ઈન્ડોનેશિયાના પ્રવાસે છે. રણનીતિક રીતે ઈન્ડોનેશિયા ભારત માટે ખુબ મહત્વનું છે. તેમના આ પ્રવાસે હાલના સમયમાં ગ્લોબલ જિયોપોલિટિક્સમાં ખળભળાટ મચાવ્યો છે. ભારત અને ઈન્ડોનેશિયા વચ્ચે થનારી કેટલીક ઐતિહાસિક ડિફેન્સ અને ઈકોનોમિક ડીલ્સ પર દુનિયાભરની નજર છે જે એશિયામાં શક્તિનું સંતુલન બદલી શકે છે. પીએમ મોદીના ઈન્ડોનેશિયા પ્રવાસ દરમિયાન ભારત અને ઈન્ડોનેશિયા વચ્ચે અનેક મોટી રણનીતિક, ડિફેન્સ અને આર્થિક સમજૂતિઓ પર મહોર લાગી છે. બંને દેશો વચ્ચે આ સહયોગ મિસાઈલ સિસ્ટમ, ખનીજો અને સમુદ્રી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જેવા ક્ષેત્રોમાં થયો છે.
સૌથી મોટી સફળતા!
પીએમ મોદીના આ પ્રવાસનું સૌથી મોટું પરિણામ ઈન્ડોનેશિયા દ્વારા ભારતની સ્વદેશી હવામાંથી હવામાં માર કરનારી અસ્ત્ર મિસાઈલને ઈમ્પોર્ટ કરવાનો નિર્ણય છે. ભારતે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન આ મિસાઈલની તાકાત અને સફળતાનું પ્રદર્શન કર્યું હતું. ત્યારબાદ ઈન્ડોનેશિયાએ તેમાં રસ દેખાડ્યો છે.
આ સમજૂતિ ભારત અને ઈન્ડોનેશિયા વચ્ચે રક્ષા સહયોગ પહેલા કરતા વધુ મજબૂત કરી શકે છે. આ સાથે જ ભારતના ડિફેન્સ એક્સપોર્ટ માટે પણ એક મહત્વની ઉપલબ્ધિ ગણાશે. અસ્ત્ર મિસાઈલ ભારતમાં જ તૈયાર થતી હવામાંથી હવામાં માર કરનારી મિસાઈલ છે. જેને દુશ્મનોના ફાઈટર વિમાનો અને અન્ય હવાઈ લક્ષ્યોને લાંબા અંતરથી નિશાન બનાવવા માટે તૈયાર કરાઈ છે. જેને ભારતીય પરિસ્થિતિઓ અને આધુનિક યુદ્ધની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવાઈ છે.
Hasil dari kunjungan ini bersifat komprehensif, substantif, dan berorientasi ke masa depan.
Persahabatan India-Indonesia akan terus mencapai tingkatan yang lebih tinggi di tahun-tahun mendatang. https://t.co/5o3XGTWlD8
— Narendra Modi (@narendramodi) July 7, 2026
બ્રહ્મોસ મિસાઈલો પર મોટો નિર્ણય!
આ સાથે જ ઈન્ડોનેશિયા પોતાના બ્રહ્મોસ મિસાઈલોના સ્ટોકને પણ વધારવાની તૈયારીમાં છે. ભારત આ મામલે ઈન્ડોનેશિયાની મદદ કરશે અને તેને વધુ બ્રહ્મોસ મિસાઈલ બેટરીઓ સપ્લાય કરશે.
EVM ટેક્નોલોજી
ઈન્ડોનેશિયા ભારતના ચૂંટણી મોડલના વખાણ કરતું આવ્યું છે. હવે ભારત ત્યાંના પ્રમાણે ખાસ ઈન્ડોનેશિયા-વિશિષ્ટ EVM ડેવલપ કરવામાં મદદ કરશે.
સ્ટીલ અને નીકલમાં ભારત કરશે રોકાણ
ક્રિટિકલ મિનરલ સપ્લાય ચેનને મજબૂત કરવા માટે ભારત ઈન્ડોનેશિયામાં સ્ટીલ, નીકલ અને રેર અર્થ પરમેનન્ટ મેગ્નેટ્સના મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં મોટું રોકાણ કરશે.
સાબાંગ પોર્ટનો સંયુક્તપણે વિકાસ
આ સાથે જ રણનીતિક રીતે ખુબ જ મહત્વપૂર્ણ એવા સાબાંગ પોર્ટને બંને દેશો મળીને ડેવલપ કરશે. આ પોર્ટ મલક્કા જળમાર્ગ પાસે આવેલું છે અને ભારતના ગ્રેટ નિકોબાર પોર્ટ પ્રોજેક્ટથી માત્ર 100 માઈલના અંતરે છે. તેનાથી વિસ્તારમાં સમુદ્રી સુરક્ષા અને કનેક્ટિવિટીને ઘણી મજબૂતી મળશે.
પીએમ મોદીને મળ્યું વધુ એક સન્માન
પીએમ મોદીના ઈન્ડોનેશિયા પ્રવાસ દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવો સિબિયાંતોએ પીએમ મોદીને પોતાના દેશનું સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન ઈન્ડોનેશિયા ગણરાજ્યના બિંટાંગ આદિપૂર્ણા (Bintang Republik Indonesia Adipurna) પુરસ્કારથી સન્માનિત કર્યા છે. અત્રે જણાવવાનું કે હાલમાં જ સેશેલ્સે પણ પીએમ મોદીને પોતાના સર્વોચ્ચ સન્માન ગાર્ડિયન ઓફ ધ બ્લૂ હોરાઈઝનથી સન્માનિત કર્યા હતા. પીએમ મોદીને અત્યાર સુધી જે પ્રતિષ્ઠિત વૈશ્વિક પુરસ્કારો મળ્યા છે તે પણ જાણો.
I accept the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia with great humility.
This honour belongs to the people of India. It reflects the warmth and affection of the people of Indonesia. It is also a tribute to the historic and deeply-rooted ties between India and Indonesia.… pic.twitter.com/Kq5SfHukf5
— Narendra Modi (@narendramodi) July 7, 2026
અહીં જે યાદી આપી છે તેમાં એવા કેટલાક પુરસ્કાર પણ સામેલ છે જે પહેલીવાર કોઈ વિદેશી નાગરિક કે કોઈ ભારતીય પીએમને મળ્યા છે. દુનિયાભરમાં પીએમ મોદી એક ખાસ ઓળખ બનાવી રહ્યા છે.
ક્રમ પુરસ્કાર / સન્માન
1 વડાપ્રધાનને મળ્યો UN નો સર્વોચ્ચ પર્યાવરણ પુરસ્કાર 'ચેમ્પિયન્સ ઓફ અર્થ'
2 વડાપ્રધાન મોદીને મળ્યો 'ગ્લોબલ ગોલકીપર એવોર્ડ'
3 વડાપ્રધાન મોદીને મળ્યો સિઓલ શાંતિ પુરસ્કાર
4 ફિલિપ કોટલર પ્રેસિડેન્શિયલ પુરસ્કાર
5 CERAWeek વૈશ્વિક ઊર્જા અને પર્યાવરણ લીડરશિપ એવોર્ડ
6 પ્રથમ લતા દીનાનાથ મંગેશકર પુરસ્કાર
7 સચખંડ શ્રી હજૂર સાહિબ ના સન્માન પત્રથી સન્માનિત
8 લોકમાન્ય તિલક રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર
9 સાઉદી અરેબિયાનું સર્વોચ્ચ સૈશ ઓફ કિંગ અબ્દુલ અઝીઝ સન્માન
10 અફઘાનિસ્તાનના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન, આમિર અમાનુલ્લાહ ખાન એવોર્ડ થી સન્માનિત
11 PM મોદીને મળ્યું પેલેસ્ટાઈનનું સર્વોચ્ચ ગ્રાન્ડ કોલર સન્માન
12 UAE નું સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન 'ઓર્ડર ઓફ ઝાયેદ'
13 માલદીવના સર્વોચ્ચ સન્માન 'નિશાન ઇજ્જુદ્દીન' થી નવાજવામાં આવ્યા
14 'કિંગ હમાદ ઓર્ડર ઓફ ધ રેનેસાં' બહેરીન
15 લીજન ઓફ મેરિટ એવોર્ડ, અમેરિકા
16 એબાકલ એવોર્ડ, પલાઉ ગણરાજ્ય
17 પાપુઆ ન્યુ ગિનીના 'ધ ગ્રાન્ડ કમ્પેનિયન ઓફ ધ ઓર્ડર ઓફ લોગોહૂ' થી સન્માનિત
18 કમ્પેનિયન ઓફ ધ ઓર્ડર ઓફ ફીજી
19 ઓર્ડર ઓફ ધ નાઇલ, ઇજિપ્ત (Egypt)
20 ગ્રાન્ડ ક્રોસ ઓફ ધ લીજન ઓફ ઓનર, ફ્રાન્સ
21 ગ્રાન્ડ ક્રોસ ઓફ ધ ઓર્ડર ઓફ ઓનર, ગ્રીસ
22 ભૂતાનનું સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન Order of the Druk Gyalpo
23 રશિયાનું સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન - 'ઓર્ડર ઓફ સેન્ટ એન્ડ્રુ ધ એપોસ્ટલ'
24 નાઇજીરિયાએ ધ ગ્રાન્ડ કમાન્ડર ઓફ ધ ઓર્ડર ઓફ ધ નાઇઝર થી સન્માનિત કર્યા
25 ગયાનાના રાષ્ટ્રપતિએ 'ઓર્ડર ઓફ એક્સીલેન્સ' થી સન્માનિત કર્યા
26 ડોમિનિકાએ આપ્યું 'ડોમિનિકા એવોર્ડ ઓફ ઓનર' પોતાનું સર્વોચ્ચ સન્માન
27 કુવૈતનું સર્વોચ્ચ સન્માન - દ ઓર્ડર ઓફ મુબારક અલ-કબીર
28 બાર્બાડોસનું સૌથી મોટું સન્માન 'ઓનરરી ઓર્ડર ઓફ ફ્રીડમ ઓફ બાર્બાડોસ'
29 મોરિશિયસનું સર્વોચ્ચ સન્માન - 'દ ગ્રેન્ડ કમાન્ડર ઓફ ઓર્ડર ઓફ સ્ટાર એન્ડ કી ઓફ ઇન્ડિયન ઓશન'
30 શ્રીલંકા મિત્ર વિભૂષણ પુરસ્કાર
31 સાયપ્રસનું સન્માન મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો, સાઝા મૂલ્યો અને પરસ્પર સમજણને સમર્પિત
32 PM મોદી 'દ ઓફિસર ઓફ ધ ઓર્ડર ઓફ ધ સ્ટાર ઓફ ઘાના' થી સન્માનિત
33 'દ ઓર્ડર ઓફ ધ રિપબ્લિક ઓફ ત્રિનિદાદ એન્ડ ટોબેગો' થી સન્માનિત
34 બ્રાઝિલના સર્વોચ્ચ સન્માન 'નેશનલ ઓર્ડર ઓફ સધર્ન ક્રોસ' થી સન્માનિત
35 નામિબિયાનું સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન મળ્યું
36 ઇથોપિયાનું સર્વોચ્ચ સન્માન 'ગ્રેટ ઓનર નિશાન ઓફ ઇથોપિયા'
37 ઓમાનનું સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન 'ઓર્ડર ઓફ ઓમાન'
38 ઇઝરાયેલનું સર્વોચ્ચ સન્માન 'સ્પીકર ઓફ ધ નેસેટ મેડલ' થી સન્માનિત
39 સ્વીડનના 'રોયલ ઓર્ડર ઓફ ધ પોલર સ્ટાર' થી સન્માનિત
40 રોયલ નોર્વે ઓર્ડર ઓફ મેરિટ ગ્રાન્ડ ક્રોસ થી સન્માનિત
41 સ્લોવાકિયાના ઓર્ડર ઓફ ધ વ્હાઇટ ડબલ ક્રોસ થી સન્માનિત
42 સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન 'ગાર્ડિયન ઓફ ધ બીચ બ્લુ હોરાઇઝન' - સેશેલ્સ
ઈન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિનો મોટો સંદેશ!
પીએમ મોદીને ઈન્ડોનેશિયાના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માનથી સન્માનિત કર્યા બાદ પીએમ મોદી સાથે સ્ટેટ ડીનરમાં ઈન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવો સુબિયાંતોએ હળવા અંદાજમાં એક મોટો સંદેશ પણ આપ્યો. તેમે પીએમ મોદીને કહ્યું હું તમારી કરિયર અને તમારી અનેક ઉપલબ્ધિઓની નકલ કરી રહ્યો છું. સારી વાત છે કે આ પ્રગતિનો કોઈ કોપીરાઈટ નથી. જેવા તેમણે આ શબ્દો કહ્યા કે હોલમાં હાસ્ય રેલાઈ ગયું. જે ભારત અને ઈન્ડોનેશિયાની ગાઢ બનતી મિત્રતા અને આપસી સન્માનની સુંદર ઝલક હતી.