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PM મોદીનો ઈન્ડોનેશિયા પ્રવાસ: અસ્ત્રથી EVM સુધી... ભારત-ઇન્ડોનેશિયા વચ્ચે સહકારનો નવો અધ્યાય

PM Modi Indonesia Visit: પીએમ મોદી હાલ ઈન્ડોનેશિયાના પ્રવાસે છે. રણનીતિક રીતે ભારત માટે ઈન્ડોનેશિયા ખુબ મહત્વનું છે. પીએમ મોદીના આ પ્રવાસને ભારતને શું મળવાનું છે એ ખાસ જાણો. પીએમ મોદીને વધુ એક દેશે પોતાના ઉચ્ચ સન્માનથી નવાજ્યા છે. અત્યાર સુધી પીએમ મોદીને કયા કયા પુરસ્કાર મળ્યા એ પણ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 07, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:30 PM IST
PM મોદીનો ઈન્ડોનેશિયા પ્રવાસ: અસ્ત્રથી EVM સુધી... ભારત-ઇન્ડોનેશિયા વચ્ચે સહકારનો નવો અધ્યાય
Source: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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