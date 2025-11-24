જો પૃથ્વી ફરવાનું બંધ કરી દે તો શું થાય... કોણ જીવતું બચી શકે ?
Earth Rotation : પૃથ્વીનું પરિભ્રમણ આપણી સૌથી મોટી સુરક્ષા છે. જે દિવસે તે બંધ થઈ જશે, જીવનનું સંતુલન ખોરવાઈ જશે. ત્યારે એ જાણીએ કે જો પૃથ્વી ફરવાનું બંધ કરી દે તો કોણ જીવતું બચી શકે.
Earth Rotation : કલ્પના કરો કે એક સાંજે સૂર્ય આથમે છે અને ફરી ક્યારેય ઉગે નહીં, પવન અચાનક તોફાનમાં ફેરવાઈ જાય, સમુદ્ર શહેરોને ગળી જાય અને પૃથ્વી એક જ ઝાટકામાં પોતાની ગતિએ તૂટી રહી હોય. આ કોઈ સાયન્સ ફિક્શન કે ફિલ્મની કહાની નથી, પરંતુ જો એક ક્ષણ માટે જો પૃથ્વી ફરવાનું બંધ કરી દે તો, સવાલ માત્ર એ નથી કે તો શું થશે, પરંતુ એ છે કે આવી દુનિયામાં કોણ ટકી રહેશે અને કેવી રીતે ?
શરૂ થશે વિનાશનો ખેલ
પૃથ્વી દર સેકન્ડે આશરે 1670 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ફરે છે. આપણે આ ગતિ અનુભવતા નથી કારણ કે આપણે તેની સાથે ફરતા હોઈએ છીએ, પરંતુ વૈજ્ઞાનિકો કહે છે કે જો પૃથ્વી અચાનક બંધ થઈ જાય, તો આ ઘટના બ્રહ્માંડના સૌથી મોટા વિસ્ફોટો જેવી અસરો પેદા કરી શકે છે.
પ્રથમ પૃથ્વીની સપાટી પરની દરેક વસ્તુ - સમુદ્ર, હવા, પર્વતોમાંનો કાટમાળ, ઇમારતો, વાહનો અને માનવીઓ પણ બધા તેમની ગોઠવાયેલી ગતિએ પૂર્વ તરફ ઉડશે. આ બળ એવું હશે કે જાણે એક જ ઝટકામાં આખો ગ્રહ થંભી જાય.
મહાસાગરો આકાશ તરફ ઉછળશે, ખંડો બદલશે સ્વરૂપ
પૃથ્વીના પરિભ્રમણ દ્વારા ઉત્પન્ન થતું કેન્દ્રત્યાગી બળ મહાસાગરોને સ્થાને રાખે છે. જ્યારે આ બળ સમાપ્ત થશે, ત્યારે મહાસાગરો એક તરફ ખસવા લાગશે. પહેલા 24 કલાકમાં 100 મીટર ઊંચી સુનામી એશિયા, અમેરિકા, યુરોપ અને આફ્રિકા સહિત અનેક ખંડો પર અથડાશે. એક અંદાજ મુજબ, જો પૃથ્વી ફરવાનું બંધ કરી દે તો મહાસાગરો વિષુવવૃત્ત તરફ ખસી જશે, જેનાથી નવા દરિયાકિનારા બનશે, જ્યારે ધ્રુવીય પ્રદેશો બરફના વજન હેઠળ વધુ ડૂબી જશે.
દિવસ અને રાતની લડાઈ
જો પૃથ્વી ફરવાનું બંધ કરી દે તો એક દિવસ 24 કલાક નહીં, પણ છ મહિનાનો થઈ જશે. આનો અર્થ એ છે કે એક બાજુ, છ મહિના સતત સૂર્યપ્રકાશ રહેશે, જેના કારણે તાપમાન 100°C સુધી પહોંચી શકે છે. બીજી બાજુ છ મહિનાના અંધકારથી તાપમાન -100°C સુધી ઘટી જશે. મતલબ અડધી દુનિયા અગ્નિ બની જશે અને બીજી અડધી બરફ બની જશે.
પવનની ગતિ મૃત્યુનો પર્યાય બની જશે
જ્યારે પૃથ્વી ફરવાનું બંધ કરી દે તો વાતાવરણ તેની સામાન્ય ગતિએ ફરતું રહેશે. આના કારણે 1700 કિમી/કલાકથી વધુની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે, જે ક્ષણભરમાં કંઈપણ ઉડાડી શકે છે. આ તોફાનો સામાન્ય વાવાઝોડા નહીં, પરંતુ ગ્રહોના આંચકા હશે જે શહેરોનો નાશ કરી શકે છે.
કોણ બચી શકે ?
વૈજ્ઞાનિકોના મતે, જો આ ઘટના અચાનક બને છે, તો બચવાની શક્યતા લગભગ શૂન્ય છે. પરંતુ જો પૃથ્વી ધીમે ધીમે ધીમી પડવા લાગે છે, તો કેટલાક સ્થળોએ ખાસ કરીને વિષુવવૃત્તથી દૂર પર્વતીય પ્રદેશોમાં, ભૂગર્ભ બંકરોમાં અને જ્યાં તાપમાન ન તો ખૂબ ગરમ હોય છે અને ન તો ખૂબ ઠંડુ હોય તેવા સ્થળોએ જીવન શક્ય બની શકે છે. કેટલાક નિષ્ણાતો માને છે કે સમુદ્રના ઊંડાણમાં રહેલા કેટલાક જીવો અને ધ્રુવીય બરફ નીચે છુપાયેલા જીવન સ્વરૂપો આ પરિવર્તનથી બચી શકે છે.
