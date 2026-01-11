માનવ ઇતિહાસમાં સૌથી વધારે ઠંડી ક્યારે પડી? ક્યાં નોંધાયું હતું પૃથ્વી પર સૌથી ઓછું તાપમાન ?
Coldest Temperature: ઇતિહાસમાં સૌથી ઠંડો શિયાળો હજુ પણ લોકોને આશ્ચર્યચકિત કરે છે. એક એવો દિવસ જ્યારે ઠંડી બધી મર્યાદાઓ વટાવી ગઈ હતી અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી હતી.
Coldest Temperature: માનવ ઇતિહાસમાં સૌથી ખતરનાક ઠંડી હજુ પણ લોકોને આશ્ચર્યચકિત કરે છે. એક એવો દિવસ આવ્યો જ્યારે તાપમાન એટલું ઘટી ગયું કે તેણે વિશ્વને કુદરતની અતિશય શક્તિનો પરિચય કરાવ્યો. વિશ્વના સૌથી ઠંડા ખંડ એન્ટાર્કટિકામાં, એક દિવસ બધા રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો.
આ ઘટના વૈજ્ઞાનિક અને કુદરતી બંને દ્રષ્ટિકોણથી અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. તે દિવસે હવામાન એટલું ખતરનાક હતું કે થોડી મિનિટો માટે બહાર રહેવું પણ જીવલેણ બની શકે છે. આ રેકોર્ડ આજે પણ યથાવત છે અને વૈજ્ઞાનિક વિશ્વમાં આદર અને આશ્ચર્ય બંને સાથે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે.
આ ઐતિહાસિક રેકોર્ડ ક્યારે અને ક્યાં બન્યો થયો હતો?
21 જુલાઈ, 1983ના રોજ, દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં શિયાળો ટોચ ચાલી રહ્યો હતો. તે સમયે, એન્ટાર્કટિકામાં રશિયાના વોસ્ટોક સંશોધન સ્ટેશને માઇનસ 89.2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન નોંધ્યું હતું. આ આંકડાને હવામાનશાસ્ત્રના સાધનો દ્વારા સંપૂર્ણપણે ચકાસવામાં આવ્યા હતા. ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સે પણ તેને પૃથ્વી પર નોંધાયેલા સૌથી નીચા તાપમાન તરીકે માન્યતા આપી હતી. આશ્ચર્યજનક રીતે, ચાર દાયકાથી વધુ સમય પછી પણ, કોઈ આ રેકોર્ડ તોડી શક્યું નથી.
તે દિવસે હવામાન કેટલું અસાધારણ હતું?
વોસ્ટોક રિસર્ચ સ્ટેશન સામાન્ય રીતે શિયાળામાં ભારે ઠંડીનો અનુભવ કરે છે. ત્યાં શિયાળાનું સરેરાશ તાપમાન પહેલાથી જ ઘણું ઓછું હોય છે. પરંતુ 21 જુલાઈ, 1983ના રોજ, તાપમાન સરેરાશ કરતા લગભગ 54 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઓછું નોંધાયું હતું.
આવી ઠંડીમાં, માનવ શરીર થોડી મિનિટોમાં થીજી જાય છે. વૈજ્ઞાનિકોના મતે, આ સ્તરે પાણી તરત જ બરફમાં ફેરવાઈ જાય છે, અને શ્વાસ લેવા પર ગંભીર અસર થઈ શકે છે, જેમાં ફેફસાંનો પણ સમાવેશ થાય છે. તે દિવસે બહાર રહેવું લગભગ અશક્ય હતું.
હજુ પણ શા માટે ખાસ માનવામાં આવે છે આ રેકોર્ડ ?
એન્ટાર્કટિકા પહેલાથી જ વિશ્વનો સૌથી ઠંડો ખંડ છે. વોસ્ટોક રિસર્ચ સ્ટેશન સમુદ્ર સપાટીથી આશરે 3,488 મીટર ઉપર સ્થિત છે, જે ઠંડીને વધુ તીવ્ર બનાવે છે. ઘણા દેશોએ આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ત્યાં અભ્યાસ હાથ ધર્યા હતા, પરંતુ આ તાપમાન નીચે કોઈ નવો રેકોર્ડ નોંધાયો નથી. આ ઘટના દર્શાવે છે કે પ્રકૃતિ કેટલી શક્તિશાળી અને રહસ્યમય હોઈ શકે છે. તે પૃથ્વીના આબોહવાના સૌથી આત્યંતિક ઉદાહરણોમાંનું એક છે.
