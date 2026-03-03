ઈરાન-ઈઝરાયલ-અમેરિકા યુદ્ધ ક્યારે સમાપ્ત થશે? ટ્રમ્પ અને નેતન્યાહૂએ આપ્યા છે આ સંકેત, જાણો લેટેસ્ટ અપડેટ્સ

Prev
War End Time: ઈરાન-ઈઝરાયલ-અમેરિકા યુદ્ધ પર અનિશ્ચિતતા વચ્ચે, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ સંકેત આપ્યો છે કે યુદ્ધ કેટલા સમય સુધી ચાલી શકે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 03, 2026, 07:34 PM IST
  • 28 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, યુએસ અને ઇઝરાયલે ઈરાન પર એક મોટો હુમલો કર્યો
  • ઈરાન-ઈઝરાયલ-અમેરિકા યુદ્ધ પર અનિશ્ચિતતા વધી ગઈ છે
  •  યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ સંકેત આપ્યો છે કે યુદ્ધ કેટલા સમય સુધી ચાલી શકે છે.

War End Time: શનિવાર, 28 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, યુએસ અને ઇઝરાયલે ઈરાન પર એક મોટો સંયુક્ત હુમલો કર્યો, જેના કારણે મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ વધ્યો. આ કાર્યવાહીમાં ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા, આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીનું મૃત્યુ થયું, ત્યારબાદ ઈરાને સંયુક્ત અરબ અમીરાત, કુવૈત, કતાર, બહેરીન અને જોર્ડન જેવા ખાડી દેશોમાં યુએસ લશ્કરી થાણાઓને નિશાન બનાવીને બદલો લીધો. 

દરેકના મનમાં પ્રશ્ન એ છે કે: આ યુદ્ધ ક્યારે સમાપ્ત થશે?

સંઘર્ષના અંત અંગે અનિશ્ચિતતા વચ્ચે, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ સંકેત આપ્યો છે કે યુદ્ધ ઘણા અઠવાડિયા સુધી ચાલી શકે છે. ધ ન્યૂ યોર્ક ટાઈમ્સ સાથે ફોન પર વાતચીતમાં પૂછવામાં આવ્યું કે હુમલાઓ કેટલો સમય ચાલુ રહેશે, ત્યારે ટ્રમ્પે કહ્યું કે, શરૂઆતથી જ, અમારી યોજના ચારથી પાંચ અઠવાડિયા માટે હતી, પરંતુ જો જરૂરી હોય તો, તેમાં વધુ સમય લાગી શકે છે. 

બીજી બાજુ, નેતન્યાહૂએ જણાવ્યું હતું કે આ અંતહીન યુદ્ધ નહીં હોય. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે અમે થોડા અઠવાડિયાનો સામાન્ય સમયમર્યાદા તૈયાર કરી છે, પરંતુ તે ઝડપી અને નિર્ણાયક હશે.

વર્ષો નહીં, ઝડપી અને નિર્ણાયક

નેતન્યાહુએ ફોક્સ ન્યૂઝના હેનિટી કાર્યક્રમમાં જણાવ્યું હતું કે આ યુદ્ધ ઝડપી અને નિર્ણાયક હશે. તેમાં થોડો સમય લાગી શકે છે, પરંતુ વર્ષો નહીં. આ અનંત યુદ્ધ નથી. ઇઝરાયેલી લેફ્ટનન્ટ કર્નલ નદવ શોશાનીએ એક ઓનલાઈન બ્રીફિંગમાં જણાવ્યું હતું કે ઘટનાઓના આધારે સમયગાળો બદલાઈ શકે છે, પરંતુ અમે થોડા અઠવાડિયાનો સામાન્ય સમયમર્યાદા નક્કી કર્યો છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે ભૂમિ દળોની તૈનાતી અસંભવિત છે.

ટ્રમ્પ દાવો કરે છે: અમેરિકા પાસે પુષ્કળ હથિયારો

આ દરમિયાન, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે આ યુએસ અને ઇઝરાયલ માટે મુશ્કેલ નહીં હોય કારણ કે તેમની પાસે પુષ્કળ દારૂગોળો છે. તેમણે અમેરિકન જાનહાનિ સ્વીકારી હતી અને ત્રણ અમેરિકન સૈનિકોના મૃત્યુનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું હતું કે ત્રણ પણ ખૂબ વધારે છે. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે વધુ જાનહાનિની ​​શક્યતા રહે છે.

તણાવ ઘટાડવાની અપીલ

આ દરમિયાન, ભારતે મંગળવારે દુશ્મનાવટ ઘટાડવાની હાકલ કરી હતી. તેમણે વેપારી જહાજો પર થયેલા હુમલાઓની પણ નિંદા કરી અને ભાર મૂક્યો કે ભારતીય નાગરિકોની સલામતી અને સુખાકારી સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે. વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે આ ઘટનાક્રમ નજીકના પાડોશી તરીકે ખૂબ જ ચિંતાજનક છે જે પ્રદેશની સુરક્ષા અને સ્થિરતામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમના સમકક્ષો સાથે સંપર્કમાં

