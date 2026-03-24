ક્યારે ખતમ થશે ઈરાન યુદ્ધ? અમેરિકાએ કરી દીધી તારીખ જાહેર, ભારતના પાડોશી દેશમાં થશે મધ્યસ્થતા બેઠક
Iran Isreal US War: ટ્રમ્પનું કહેવું છે કે, અમેરિકાએ ઈરાનમાં તે બધું જ ખતમ કરી દીધું છે જે ખતમ કરી શકાય તેમ હતું. ટ્રમ્પે દાવો કર્યો છે કે, ઈરાન સાથે 15 મુદ્દાઓ પર સહમતિ બની ગઈ છે.
- અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિવેદને મિડલ ઈસ્ટમાં શાંતિના આપ્યા સંકેત
- અમેરિકાએ ઈરાનમાં બધું જ ખતમ કરી દીધું છે, હવે તેઓ શાંતિ ઈચ્છે છે: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
- ઈરાન-અમેરિકા તણાવ વચ્ચે એસ. જયશંકરની માર્કો રુબિયો સાથે કરી વાતચીત
Iran Isreal US War: અમેરિકાએ ઈરાન સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધને ખતમ કરવાની તારીખ જાહેર કરી દીધી છે. યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટે અમેરિકાએ 9 એપ્રિલ 2026ની તારીખ નક્કી કરી છે. ઈરાનને આપેલા અલ્ટીમેટમની સમાપ્તિ પહેલા જ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિવેદને મિડલ ઈસ્ટમાં શાંતિના સંકેત આપ્યા છે. ટ્રમ્પે આગામી 5 દિવસ સુધી ઈરાનના એનર્જી ઠેકાણાઓ પર હુમલો ન કરવાની વાત કહી છે.
ટ્રમ્પનો દાવો છે કે, બન્ને દેશો વચ્ચેની વાતચીત સકારાત્મક દિશામાં આગળ વધી રહી છે અને લગભગ 15 મુદ્દાઓ પર વાત બની ગઈ છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિનું કહેવું છે કે, ઈરાન સાથેની વાતચીત પરથી નક્કી થશે કે વ્યાપક સમજૂતી સંભવ છે કે નહીં. જ્યારે બીજી તરફ ઈરાને પહેલા અમેરિકા સાથે વાતચીત કરવાનો ઇનકાર કર્યો અને બાદમાં સ્વીકાર્યું કે, બન્ને દેશો વચ્ચે વાતચીત ચાલી રહી છે.
પાકિસ્તાન સહિતના આ મુસ્લિમ દેશો બન્યા મધ્યસ્થી: રિપોર્ટ
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે, જો ઈરાન સાથે યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે કોઈ સમજૂતી થાય છે, તો તેલની કિંમતોમાં ઝડપથી ઘટાડો થશે. ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું કે, આયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈના પુત્ર મોજતબા ખામેનેઈ ગુમ છે અને કોઈને ખબર નથી કે તેમની સાથે શું થયું છે. તેમણે દાવો કર્યો કે, ઈરાનનું નેતૃત્વ લગભગ સંપૂર્ણપણે ખતમ થઈ ચૂક્યું છે. અમેરિકી ન્યૂઝ આઉટલેટ Axiosએ યુએસ અધિકારીના હવાલાથી જણાવ્યું કે, આ યુદ્ધ ખતમ કરાવવા માટે તુર્કી, ઇજિપ્ત અને પાકિસ્તાનના પ્રતિનિધિઓએ વ્હાઇટ હાઉસના દૂત સ્ટીવ વિટકોફ સાથે મુલાકાત કરી છે.
મુનીર અને ટ્રમ્પ વચ્ચે થઈ વાતચીત
આ દરમિયાન પાકિસ્તાનના આર્મી ચીફ ફિલ્ડ માર્શલ આસિમ મુનીરે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે વાત કરી. રોયટર્સના રિપોર્ટ અનુસાર, ઈઝરાયેલના અધિકારીઓનું માનવું છે કે, અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે આ અઠવાડિયે ઈસ્લામાબાદમાં વાતચીત થઈ શકે છે. આ પહેલા ઈઝરાયેલની ચેનલ-12એ એક વરિષ્ઠ ઈઝરાયેલી અધિકારીના હવાલાથી જણાવ્યું હતું કે, આ અઠવાડિયાના અંતમાં ઈસ્લામાબાદમાં વરિષ્ઠ ઈરાની અને અમેરિકી અધિકારીઓની બેઠક માટે સંપર્ક પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, 'પાકિસ્તાનમાં યોજાનારી આ સમિટ માટે ચાલી રહેલા સંપર્કો હેઠળ એવી સંભાવના પર વિચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે કે ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સ અમેરિકાના પ્રતિનિધિમંડળના હેડ હશે.'
અમેરિકાએ ઈરાનમાં બધું ખતમ કરી દીધું: ટ્રમ્પ
ઈરાની રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સ (IRGC)એ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને છેતરપિંડી કરનારા રાષ્ટ્રપતિ ગણાવતા કહ્યું કે, તેમનું નિવેદન ઈરાનનું ધ્યાન ભટકાવી શકશે નહીં. ટ્રમ્પનું કહેવું છે કે, અમેરિકાએ ઈરાનમાં તે બધું જ નષ્ટ કરી દીધું છે જે નષ્ટ કરી શકાય તેમ હતું. ટ્રમ્પે કહ્યું કે, "આ વખતે ઈરાન ખરેખર ગંભીર છે, તેઓ સમજૂતી કરવા માંગે છે. તેઓ શાંતિ ઈચ્છે છે. અમે તેમને પાંચ દિવસનો સમય આપીશું."
એસ. જયશંકરે માર્કો રુબિયો સાથે વાત કરી
આ દરમિયાન ભારતના વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે અમેરિકામાં તેમના સમકક્ષ માર્કો રુબિયો સાથે વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે, "અમારી ચર્ચા પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષ અને આંતરરાષ્ટ્રીય અર્થતંત્ર પર તેની અસર પર કેન્દ્રિત હતી. અમે ખાસ કરીને ઉર્જા સુરક્ષા સંબંધિત ચિંતાઓ પર વાત કરી. સંપર્કમાં રહેવા પર સહમતિ બની છે." અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે 'મેસેન્જર'ની ભૂમિકામાં ઇજિપ્ત અને તુર્કી છે. નેગોશિએશન માટે બન્ને દેશોના અધિકારીઓની હાઈ-લેવલ મુલાકાત ઈસ્લામાબાદમાં થઈ શકે છે.
