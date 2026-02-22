ઈરાન પર અમેરિકા ક્યારે કરશે હુમલો? પૂર્વ CIA અધિકારીનો સનસનીખેજ દાવો, જાણો દિવસ અને તારીખ
US Iran Tensions: અમેરિકા-ઈરાન તણાવ ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે. આ વચ્ચે પૂર્વ સીઆઈએ અધિકારી જોન કિરિયાકુએ એક પોડકાસ્ટમાં એક સનસનીભર્યો દાવો કર્યો છે કે, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાન પર લશ્કરી હુમલો કરવાનો અંતિમ નિર્ણય લઈ લીધો છે.
- રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ઈરાન પર લશ્કરી કાર્યવાહી કરવાનો અંતિમ નિર્ણય લઈ લીધો હોવાનો દાવો
- પૂર્વ CIA અધિકારી જોન કિરિયાકુનો દાવો કે વ્હાઇટ હાઉસમાં હુમલાની તૈયારી પૂર્ણ
- ઈરાન શાંતિ માટે તૈયાર છે, પરંતુ જો હુમલો થશે તો યુદ્ધ માટે પણ સજ્જ હોવાની ચેતવણી આપી
Trending Photos
US Iran Tensions: અમેરિકા-ઈરાન તણાવ ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે. આ વચ્ચે પૂર્વ સીઆઈએ અધિકારી જોન કિરિયાકુએ એક પોડકાસ્ટમાં એક સનસનીભર્યો દાવો કર્યો છે કે, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાન પર લશ્કરી હુમલો કરવાનો અંતિમ નિર્ણય લઈ લીધો છે. આ હુમલો સોમવાર અથવા મંગળવારે (23 અથવા 24 ફેબ્રુઆરી 2026) થઈ શકે છે. કિરિયાકુએ ખુલાસો કર્યો કે, વ્હાઇટ હાઉસમાં હાલમાં જ એક પૂર્વ ગુપ્તચર અધિકારીએ જાણકારી આપી હતી કે, વહીવટ દ્વારા જાહેરમાં આપવામાં આવેલી સમયમર્યાદા છતાં હુમલો ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં થઈ શકે છે. તેમણે કહ્યું કે, મારો એક મિત્ર, જે પૂર્વ સીઆઈએ અધિકારી છે, આજે સવારે વ્હાઇટ હાઉસમાં તેના મિત્રો સાથે વાત કરી રહ્યો હતો અને તેણે જણાવ્યું કે, સોમવાર અથવા મંગળવારે ઈરાન પર હુમલો કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
કિરિયાકુએ વધુમાં કહ્યું કે, જો કે રાષ્ટ્રપતિએ ગઈકાલે ઈરાનને અમારા પ્રસ્તાવો સ્વીકારવા માટે 10 દિવસનો સમય આપ્યો હતો, જેમાં બેલિસ્ટિક મિસાઈલ પ્રોગ્રામ બંધ કરવાનો, યુરેનિયમ સંવર્ધન બંધ કરવાનો અને હમાસ, હિઝબુલ્લાહ તથા હુથી જેવા મધ્ય પૂર્વીય જૂથોને સમર્થન ન આપવાનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ એવી સમયમર્યાદાનો ઉપયોગ ઘણીવાર વ્યૂહાત્મક વિક્ષેપો તરીકે થાય છે. તેમણે કહ્યું કે, રાષ્ટ્રપતિ તમને 10 દિવસ કે બે અઠવાડિયા આપે છે અને પછી બે દિવસ પછી અચાનક હુમલો કરે છે. આનાથી લોકો મૂંઝવણમાં મુકાઈ જાય છે.
ધ્યાન હટાવવા માટે અલ્ટીમેટમ
જો કે, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર સત્તાવાર રીતે રાજદ્વારી સમાધાનની વાત રી રહ્યા છે, પરંતુ ઘણા સૂત્રોનું માનવું છે કે, ઈરાન તરફથી વર્તમાન દરખાસ્તો લશ્કરી કાર્યવાહી અટકાવવા માટે અપૂરતી છે. આંતરિક યોજનાઓ વધુ વિસ્તૃત અને મહત્વાકાંક્ષી બની રહી છે, જેમાં સત્તા પરિવર્તનનો વિચાર પણ સામેલ છે. ચર્ચામાં એવી શક્યતા પણ ઉભી થઈ કે, હાલમાં UFO-સંબંધિત દસ્તાવેજોના જાહેર કરવાની જાહેરાતને એક ડાયવર્ઝનરી યુક્તિ ગણી શકાય. કિરિયાકુ સંમત થયા અને કહ્યું કે, અમુક અંશે, આ કેસ હોઈ શકે છે અને સમય પ્રશ્નો ઉભા કરે છે.
આ દરમિયાન પૂર્વ સીઆઈએ અધિકારીએ આંતરિક રાજકીય મતભેદોનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે, યુદ્ધ વિરોધી પક્ષમાં જે.ડી. વેન્સ અને તુલસી ગેબાર્ડ છે, જ્યારે યુદ્ધ સમર્થન જૂથનું નેતૃત્વ માર્કો રુબિયો કરી રહ્યા છે, જેમાં પીટ હેગસેથ અને જોઈન્ટ ચીફ ઓફ સ્ટાફ પણ સામેલ છે. કિરિયાકુએ જોઈન્ટ ચીફના આ વલણ પર આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું અને કહ્યું કે, ટ્રમ્પે તાજેતરના મહિનાઓમાં બધા જોઈન્ટ ચીફને બદલી નાખ્યા છે, આવા લોકોને બઢતી આપવામાં આવી જે રાજકીય રીતે વફાદાર છે.
ટ્રમ્પે શુક્રવારે આપી હતી ચેતવણી
ઉલ્લેખનીય છે કે, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે ચેતવણી આપી હતી કે, ઈરાન સામે મર્યાદિત હુમલા કરવામાં આવી શકે છે. શું દેશો વચ્ચેની વાતચીત દરમિયાન અમેરિકા મર્યાદિત લશ્કરી કાર્યવાહી કરી શકે છે કે કેમ તે અંગેના પ્રશ્નના જવાબમાં ટ્રમ્પે કહ્યું કે, "મને લાગે છે કે હું તેના પર વિચાર કરી રહ્યો છું."
અગાઉ ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીએ એક ટીવી ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું હતું કે, તેમનો દેશ "આગામી બે થી ત્રણ દિવસમાં" એક કરારનો મુસદ્દો તૈયાર કરવાની યોજના બનાવી રહ્યો છે, જ્યારબાદ વોશિંગ્ટન મોકલવામાં આવશે. અરાઘચીએ કહ્યું કે, "મને નથી લાગતું કે તેમાં વધુ સમય લાગશે, કદાચ એક અઠવાડિયાની અંદર જ આપણે ડ્રાફ્ટ પર વાસ્તવિક અને ગંભીર વાતચીત શરૂ કરી શકીશું અને કોઈ નિષ્કર્ષ પર પહોંચી શકીશું." આટલું જ નહીં, અરાઘચીએ કહ્યું કે, "અમે યુદ્ધ માટે તૈયાર છીએ અને અમે શાંતિ માટે પણ તૈયાર છીએ."
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે