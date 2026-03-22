ગુજરાતી ન્યૂઝWorldયુદ્ધ ક્યારે સમાપ્ત થશે? ઈરાને યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે અમેરિકા સામે મૂકી 6 શરતો, જાણો

યુદ્ધ ક્યારે સમાપ્ત થશે? ઈરાને યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે અમેરિકા સામે મૂકી 6 શરતો, જાણો

Iran America War Update: ઈરાનના આ પ્રસ્તાવો એવા સમયે આવ્યા છે, જ્યારે એક દિવસ પહેલા જ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શનિવારે દાવો કર્યો હતો કે અમેરિકા પશ્ચિમ એશિયામાં લશ્કરી પ્રયાસોને એકત્રિત કરવાના પોતાના લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવાની નજીક છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 22, 2026, 10:24 PM IST
  • મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટે ઈરાને એક નવા કાનૂની અને વ્યૂહાત્મક માળખાના ભાગ રૂપે 6 શરતો મૂકી છે
  •  ઈરાનની શરતોમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ માટે એક નવું કાનૂની માળખું બનાવવું
  • દુશ્મનાવટ ફરીથી થવાની ખાતરી આપવી સહિતની શરતો છે

Trending Photos

યુદ્ધ ક્યારે સમાપ્ત થશે? ઈરાને યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે અમેરિકા સામે મૂકી 6 શરતો, જાણો

Iran America War Update: મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટે ઈરાને એક નવા કાનૂની અને વ્યૂહાત્મક માળખાના ભાગ રૂપે 6 શરતો મૂકી છે, જે રવિવારે તેના 23મા દિવસમાં પ્રવેશી છે. ઈરાનની શરતોમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ માટે એક નવું કાનૂની માળખું બનાવવું, દુશ્મનાવટ ફરીથી થવાની ખાતરી આપવી, આ ક્ષેત્રમાં યુએસ લશ્કરી થાણા બંધ કરવા, ઈરાનના ઇસ્લામિક રિપબ્લિકને વળતર ચૂકવવું, તમામ પ્રાદેશિક મોરચે દુશ્મનાવટનો અંત લાવવો અને ઈરાન પ્રત્યે દુશ્મનાવટ રાખનારા મીડિયા વ્યક્તિઓ પર કાર્યવાહી કરવી અને તેમને પ્રત્યાર્પણ કરવાનો સમાવેશ થાય છે.

ઈરાન તરફથી આ દરખાસ્તો શનિવારે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દાવો કર્યાના એક દિવસ પછી આવી છે કે અમેરિકા પશ્ચિમ એશિયામાં લશ્કરી પ્રયાસોને એકત્રિત કરવાના તેના લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવાની ખૂબ નજીક છે. તેમણે સંકેત આપ્યો હતો કે તેઓ પશ્ચિમ એશિયામાં કામગીરી સમાપ્ત કરવાનું વિચારી રહ્યા છે. 

ઈરાનની મેહર ન્યૂઝ એજન્સીએ એક અનામી વરિષ્ઠ રાજકીય અને સુરક્ષા અધિકારીને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે ઈરાન અમેરિકા અને ઇઝરાયલ સામેના તેના રક્ષણાત્મક યુદ્ધમાં પૂર્વ-આયોજિત, બહુ-તબક્કાની યોજના લાગુ કરી રહ્યું છે. તેમણે ભાર મૂક્યો હતો કે આ વ્યૂહરચના મહિનાઓ પહેલા વિકસાવવામાં આવી હતી અને ઉચ્ચ વ્યૂહાત્મક ધીરજ સાથે તેનો અમલ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર પ્રદેશમાં યુએસ-ઇઝરાયલી હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ અને રડાર માળખાને નિશાન બનાવીને નાશ કર્યા પછી, ઈરાને હવે ઇઝરાયલી હવાઈ ક્ષેત્ર પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ મેળવી લીધું છે. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ઈરાન આક્રમણખોરને સજા આપવાની તેની નીતિ ચાલુ રાખવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, જ્યાં સુધી તે યુએસ-ઇઝરાયલી આક્રમણ અને યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને ઐતિહાસિક પાઠ ન શીખવે. 
અધિકારીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ઘણા પ્રાદેશિક પક્ષો અને મધ્યસ્થીઓએ યુદ્ધનો અંત લાવવાના હેતુથી ઈરાનને દરખાસ્તો રજૂ કરી છે. ઈરાને તેમને એવી શરતો રજૂ કરી છે જેને કોઈપણ કરાર પર પહોંચતા પહેલા પૂર્ણ કરવી જોઈએ અને ગંભીરતાથી લેવી જોઈએ.

યુદ્ધ બે થી ત્રણ અઠવાડિયા સુધી ચાલવાની અપેક્ષા

આ દરમિયાન, એક્સિઓસે વ્હાઇટ હાઉસની નજીકના સૂત્રોને ટાંકીને અહેવાલ આપ્યો હતો કે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે કહ્યું હતું કે તેઓ સંઘર્ષનો અંત લાવવાનું વિચારી રહ્યા છે, જોકે યુએસ અધિકારીઓએ સૂચવ્યું હતું કે તેઓ બે થી ત્રણ અઠવાડિયા સુધી લશ્કરી કાર્યવાહી ચાલુ રહેવાની અપેક્ષા રાખે છે. 

આની સમાંતર, સલાહકારોએ વાટાઘાટો માટે જમીન તૈયાર કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે, જો તક ઊભી થાય તો તેનો લાભ લેવાની આશા રાખીને. પડદા પાછળ કામ કરતા, ખાસ દૂતો જેરેડ કુશનર અને સ્ટીવ વિટકોફ પહેલેથી જ તેહરાન અધિકારીઓ સાથે પ્રારંભિક રાજદ્વારી સંપર્કોની યોજના બનાવી રહ્યા છે. 

અધિકારીઓએ કહ્યું છે કે ઈરાન સાથેના કોઈપણ કરાર માટે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવાની, ઇસ્લામિક રિપબ્લિકના અત્યંત સમૃદ્ધ યુરેનિયમના વિશાળ ભંડાર અને તેના પરમાણુ અને મિસાઇલ કાર્યક્રમો પર લાંબા ગાળાની મર્યાદાઓ નક્કી કરવાની તેમજ પ્રાદેશિક પ્રોક્સી લશ્કર અને આતંકવાદી જૂથોને સમર્થન આપવાની જરૂર પડશે.

