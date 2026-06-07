ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર મોજતબા ક્યાં છે? ટ્રમ્પનું આવ્યું નિવેદન, કહ્યું: મને ખબર છે..."

Donald Trump Statement: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે તણાવ સતત વધી રહ્યો છે. સંભવિત કરાર અંગે ચર્ચા ચાલી રહી છે, પરંતુ પરિસ્થિતિ હજુ પણ અસ્પષ્ટ છે. આ દરમિયાન, ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર મોજતબા ખામેનીનો ઉલ્લેખ કરતા, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે, હું એમ કહેવા માંગતો નથી કે મને ખબર છે કે તેઓ ક્યાં છે, પરંતુ ખૂબ જ શક્યતા છે કે તેઓ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે.
28 ફેબ્રુઆરીના રોજ, અમેરિકા અને ઇઝરાયલે ઈરાન પર મોટો હુમલો કર્યો, જેમાં ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીના મૃત્યુના સમાચાર આવ્યા. ત્યારબાદ, 9 માર્ચના રોજ, અલી ખામેનીના પુત્ર, મોજતબા ખામેનીને ઈરાનના નવા સુપ્રીમ લીડર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા.
તેઓ પણ હુમલાનો ભોગ બન્યા હતા
આ દરમિયાન, મોજતબા ખામેનીની સ્થિતિ અંગે સસ્પેન્સ રહે છે. કેટલાક માને છે કે તેઓ પણ હુમલાનો ભોગ બન્યા હતા, જ્યારે અન્ય લોકો કહે છે કે તેઓ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે.
ઈરાન મુદ્દા અંગે, યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે તેઓ એક કરારની ખૂબ નજીક છે. જો કોઈ કરાર ન થાય તો પણ, અમે તેને કોઈક રીતે મેનેજ કરીશું, અને બંને સ્થિતિમાં અમને ફાયદો થશે.
નુકસાનની ભરપાઈ કરવાના રસ્તાઓ શોધી રહ્યું છે અમેરિકા
અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષથી ગલ્ફ દેશોને નોંધપાત્ર આર્થિક નુકસાન થયું છે. અહેવાલો અનુસાર, અમેરિકા આ નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે એક નવી વ્યૂહરચના પર કામ કરી રહ્યું છે, જેના હેઠળ સ્થિર ઈરાની ભંડોળનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
ઈરાની હુમલાઓથી થયેલા નુકસાનનું મૂલ્યાંકન કરવા નિર્દેશ
રોઇટર્સના અહેવાલ મુજબ, યુએસ ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસન્ટે તેમની ટીમને ગલ્ફ દેશોમાં ઈરાની હુમલાઓથી થયેલા નુકસાનનું મૂલ્યાંકન કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે.
અમેરિકા પ્રતિબંધોને કારણે સ્થિર ઈરાની સંપત્તિનો ઉપયોગ ગલ્ફ દેશોને વળતર આપવા માટે કરવાના વિકલ્પો શોધી રહ્યું છે. ઉદ્દેશ્ય એ છે કે જો ભવિષ્યમાં ઈરાન તરફથી કોઈ પણ પ્રકારનો હુમલો થાય છે અને તે નુકસાન પહોંચાડે છે, તો તે આ ભંડોળમાંથી ભરપાઈ કરી શકાય.