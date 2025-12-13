દુનિયાની 5 સૌથી મોટી નદીઓ કઈ છે ? એક ક્લિકમાં જાણી લો જવાબ
આધુનિક યુગથી લઈને આજ સુધી નદીઓએ કૃષિ, વેપાર, પરિવહન અને જીવનશૈલીને આકાર આપ્યો છે. ઘણી મહાન સંસ્કૃતિઓ તેમના કિનારા પર વિકસિત થઈ છે અને આજે પણ લાખો લોકોનું જીવન તેમના પર નિર્ભર છે.
Trending Photos
વિશ્વમાં નદીઓનું મહત્વ ફક્ત પાણી પૂરતું મર્યાદિત નથી. નદીઓ એ પાયો છે જેના પર માનવ સભ્યતાનો જન્મ, સંવર્ધન અને વિકાસ થયો છે. પ્રાચીન કાળથી આધુનિક યુગ સુધી નદીઓએ કૃષિ, વેપાર, પરિવહન અને જીવનશૈલીને આકાર આપ્યો છે.
કેટલીક નદીઓ તેની લંબાઈ માટે જાણીતી છે, જ્યારે અન્ય તેના વિશાળ પાણીના પ્રવાહ માટે વિશ્વભરમાં જાણીતી છે. તો વિશ્વની પાંચ સૌથી મોટી નદીઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
વિશ્વની પાંચ સૌથી મોટી નદીઓ
નાઇલ નદી - નાઇલ નદીને વિશ્વની સૌથી લાંબી નદી માનવામાં આવે છે. તેની લંબાઈ આશરે 6,650 કિલોમીટર છે. આ નદી ઇથોપિયા, સુદાન અને ઇજિપ્ત સહિત આફ્રિકન ખંડના ઘણા દેશોમાંથી વહે છે. નાઇલ નદી વિક્ટોરિયા તળાવમાંથી ઉદ્ભવે છે અને પછી ભૂમધ્ય સમુદ્રમાં વહે છે. પ્રાચીન ઇજિપ્તની સમગ્ર સંસ્કૃતિ આ નદીના કિનારે ખીલી હતી. નાઇલ નદીએ ખેતી શક્ય બનાવી અને રણમાં સમૃદ્ધ સભ્યતાનો ઉદય થયો.
એમેઝોન નદી - એમેઝોન નદી દક્ષિણ અમેરિકામાંથી વહે છે અને જથ્થાની દ્રષ્ટિએ વિશ્વની સૌથી મોટી નદી છે. તે આશરે 6,400 કિલોમીટર લાંબી છે. તે બ્રાઝિલ, પેરુ અને કોલંબિયા જેવા દેશોમાંથી પસાર થાય છે. એમેઝોન નદીનો પ્રદેશ ગાઢ એમેઝોન વરસાદી જંગલોથી ઘેરાયેલો છે, જેને પૃથ્વીના ફેફસાં તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
યાંગ્ત્ઝે નદી - યાંગ્ત્ઝે નદી એશિયાની સૌથી લાંબી નદી અને ચીનની સૌથી મોટી નદી છે. તે આશરે 6,300 કિલોમીટર લાંબી છે. તે ઉચ્ચ તિબેટીયન ઉચ્ચપ્રદેશમાંથી ઉદ્ભવે છે અને પૂર્વ ચીન સમુદ્રમાં વહે છે. યાંગ્ત્ઝે નદી ચીનના ઘણા મુખ્ય શહેરોમાંથી વહે છે અને દેશની કૃષિ, ઉદ્યોગ અને પરિવહન વ્યવસ્થામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. આ નદી ચીનના અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવવામાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપે છે.
મિસિસિપી-મિસૌરી નદી - ઉત્તર અમેરિકાની સૌથી લાંબી નદી મિસિસિપી અને મિઝોરી નદીઓના સંગમથી બનેલી છે. તેની સંયુક્ત લંબાઈ આશરે 6275 કિલોમીટર છે. આ નદી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના મધ્ય ભાગમાં વહે છે અને અંતે મેક્સિકોના અખાતમાં વહે છે. આ નદી અમેરિકન વેપાર, કૃષિ અને પરિવહન માટે મહત્વપૂર્ણ છે. પ્રાચીન સમયથી આજ સુધી આ નદી દેશની આર્થિક કરોડરજ્જુ રહી છે.
યેનિસેઈ નદી - યેનિસેઈ નદી ઉત્તર એશિયાની મુખ્ય અને સૌથી મોટી નદી વ્યવસ્થાઓમાંની એક છે. તેની કુલ લંબાઈ આશરે 5539 કિલોમીટર છે. આ નદી મોંગોલિયામાં ઉદ્ભવે છે અને આર્કટિક મહાસાગરમાં વહેતા પહેલા રશિયાના સાઇબેરીયન પ્રદેશમાંથી વહે છે. યેનિસેઈ નદી સાઇબિરીયાના વિશાળ વિસ્તારને પાણી પૂરું પાડે છે અને સ્થાનિક લોકોના વન્યજીવન, પર્યાવરણ અને જીવનમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે