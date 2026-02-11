દુનિયાના કયા દેશોમાં સૌથી પહેલા ખતમ થશે પેટ્રોલ-ડીઝલ, જાણો કયા નંબરે છે ભારત
સમગ્ર વિશ્વમાં હજુ પણ ઘણા દાયકાઓ સુધી ચાલે તેટલું તેલ છે, પરંતુ ઓછા ભંડાર અને વધુ વપરાશ ધરાવતા દેશો આયાત પર આધાર રાખે છે. ત્યારે જાણીએ કે કયા દેશોમાં સૌથી પહેલા પેટ્રોલ-ડીઝલ ખતમ થઈ શકે છે.
આજના સમયમાં વિશ્વની મોટાભાગની અર્થવ્યવસ્થાઓ તેલ પર આધારિત છે. જો કોઈ દિવસ અચાનક પેટ્રોલ પંપ પર ઈંધણનો સ્ટોક ખતમ થઈ જાય, તો સમગ્ર અર્થતંત્ર પર તેની મોટી અસર પડી શકે છે. ઘણા દેશોમાં સ્થાનિક તેલના ભંડાર ઝડપથી ઘટી રહ્યા છે, જેના કારણે પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે કયા દેશોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ પહેલા ખતમ થઈ શકે અને ભારતની સ્થિતિ શું છે.
ક્રૂડ તેલ આજે ફક્ત વાહનો માટેનું ઈંધણ નથી, પરંતુ ઉદ્યોગ, પરિવહન અને ઊર્જા ક્ષેત્રની મુખ્ય આધારશિલા છે. વિશ્વમાં અંદાજે 1.7 ટ્રિલિયન બેરલથી વધુ સાબિત તેલના ભંડાર છે, જે વર્તમાન વપરાશ મુજબ લગભગ 47 થી 50 વર્ષ સુધી ચાલી શકે છે. જોકે દરેક દેશની સ્થિતિ અલગ છે. જે દેશોમાં ઉત્પાદન વધારે અને ભંડાર ઓછો છે, ત્યાં તેલની અછત વહેલી આવી શકે છે.
આ દેશોમાં વહેલા ખતમ થશે તેલના ભંડાર
અગાઉના અંદાજ મુજબ આર્જેન્ટિના, ઇન્ડોનેશિયા અને મેક્સિકો જેવા દેશોમાં જો નવા સ્ત્રોતો ન મળે તો પરંપરાગત તેલ ભંડાર આગામી સમયમાં ઝડપી ઘટી શકે છે. ચીન, અંગોલા, મલેશિયા અને અલ્જેરિયા જેવા દેશોમાં પણ ભવિષ્યમાં દબાણ વધવાની શક્યતા છે. યુરોપમાં યુનાઇટેડ કિંગડમ અને ઇટાલી જેવા દેશોમાં પણ સ્થાનિક તેલ ભંડાર ઘટતા જોવા મળી રહ્યા છે. ઓસ્ટ્રેલિયા પાસે સ્થાનિક ભંડાર ઓછું હોવાથી તે આયાત પર વધુ નિર્ભર છે.
ભારતની સ્થિતિ શું છે ?
ભારત વિશ્વનો ત્રીજો સૌથી મોટો તેલ ગ્રાહક દેશ છે, પરંતુ તેના પોતાના ભંડાર ખૂબ ઓછા છે. ભારત પોતાની જરૂરિયાતના લગભગ 85-88 ટકા કાચા તેલની આયાત કરે છે. પુરવઠામાં વિક્ષેપ આવે તો દેશના વ્યૂહાત્મક પેટ્રોલિયમ ભંડાર અને અન્ય સ્ટોક્સ મળીને અંદાજે 74 દિવસ સુધી જરૂરિયાત પૂરી કરી શકે છે.
કુલ મળીને, તેલના ભંડાર ઝડપથી ખતમ થવાના જોખમથી બચવા માટે દરેક દેશ વૈકલ્પિક ઊર્જા સ્ત્રોતો તરફ ધ્યાન આપી રહ્યો છે, કારણ કે ભવિષ્યમાં ઊર્જા સુરક્ષા સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો બનવાનો છે.
