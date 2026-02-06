Largest Diamond Reserves : આ દેશ છે હીરાની દુનિયાનો અસલી બાદશાહ, અહીં આવેલો છે દુનિયાનો સૌથી મોટો હીરાનો ભંડાર
Largest Diamond Reserves: હીરા એ દુનિયાનો સૌથી કઠણ કુદરતી પદાર્થ છે. ચાલો આપણે એવા દેશ વિશે જાણીએ જ્યાં હીરાનું પ્રમાણ સૌથી વધુ છે. આ દેશમાંથી દર વર્ષે વિશ્વના કુલ હીરા ઉત્પાદનના આશરે 30% થી 35% ઉત્પાદન કરે છે. આ તેને હીરાની દુનિયાનો બાદશાહ બનાવે છે.
Trending Photos
Largest Diamond Reserves: રશિયાની પાસે દુનિયાનો સૌથી મોટો હીરાનો ભંડાર છે અને તે માત્રાના હિસાબે સૌથી મોટો હીરા ઉત્પાદક દેશ છે. રશિયામાં દર વર્ષે વિશ્વના કુલ હીરા ઉત્પાદનના આશરે 30% થી 35% ઉત્પાદન કરે છે. આ તેને હીરાની દુનિયાનો બાદશાહ બનાવે છે. પરંતુ આ દબદબો રાતોરાત આવ્યો નથી.
સાઇબિરીયાના બરફ નીચે છુપાયેલો ખજાનો
રશિયાની હીરાની તાકાત સાઇબિરીયાના યાકુટિયા પ્રદેશના શિખર પર આવેલી છે. તે પૃથ્વી પરના સૌથી ઠંડા વસ્તીવાળા સ્થળોમાંથી એક છે. તેની બરફમાં જમી ગયેલી જમીન નીચે હીરાથી ભરપૂર એક વિશાળ કિમ્બરલાઇટ પાઇપ આવેલી છે. એખલ, મીર અને ઉડાચનાયા જેવી ખાણો દુનિયાની સૌથી મોટી હીરાની ખાણોમાંથી એક છે. તાપમાન -50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી ઘટી જવા છતાં આ ભંડારો ખૂબ જ ઉત્પાદક સાબિત થયા છે.
બધું જ બદલી નાખનાર શોધ
રશિયાની હીરાની યાત્રા ખરેખર 1954માં શરૂ થઈ હતી, જ્યારે સોવિયેત ભૂસ્તરશાસ્ત્રી લારિસા પોપુગાએવાએ ઝાર્નિત્સા કિમ્બરલાઇટ પાઇપની શોધી કરી હતી. આ સફળતાએ પુષ્ટિ કરી કે, સાઇબિરીયામાં આફ્રિકા જેવા જ હીરા ધરાવતા બંધારણો છે. એકવાર આ સાબિત થયા પછી મોટા પાયે શોધખોળ શરૂ થઈ. આનાથી અનેક વિશ્વ કક્ષાની હીરાની ખાણોની શોધ થઈ. સોવિયેત યુનિયન અને પછી રશિયાએ વૈશ્વિક હીરાના નકશા પર પોતાને મજબૂત રીતે સ્થાન આપ્યું.
રશિયાના હીરા ઉદ્યોગનું એન્જિન
રશિયાના હીરા ક્ષેત્ર મુખ્યત્વે ALROSA દ્વારા કંટ્રોલ કરવામાં આવે છે. આ એક સરકારી માલિકીની મોટી કંપની છે, જે દેશના 95%થી વધુ હીરાનું ઉત્પાદન કરે છે. આ કંપની માત્ર રશિયાની સૌથી મોટી ખનન કંપની જ નથી, પરંતુ દુનિયાના સૌથી મોટા હીરા ઉત્પાદકોમાંથી એક પણ છે.
ઉલ્કાપિંડથી બન્યો હીરાનો ખજાનો
રશિયાના સૌથી અસાધારણ હીરા સંસાધનોમાંનો એક પોપીગાઈ ક્રેટરમાં આવેલો છે. તે લાખો વર્ષો પહેલા એક મોટી ઉલ્કાના અથડામણથી બન્યો હતો. આ સાઈટ પર મોટી માત્રામાં સુપર-હાર્ડ ઇમ્પેક્ટ ડાયમંડ છે. આ કુદરતી હીરા કરતાં વધુ કઠણ છે અને ઈન્ડસ્ટ્રિયલ ઉપયોગ માટે ખૂબ જ કિંમતી છે. વૈજ્ઞાનિકોનું એવું કહેવું છે કે, આ ભંડાર એકલો જ હજારો વર્ષોથી ઈન્ડસ્ટ્રિયલ ડાયમંડની ડિમાન્ડ પૂર્ણ કરી શકે છે.
જ્યારે રશિયા ડાયમંડની માત્રાના મામલામાં દુનિયામાં સૌથી આગળ છે, પરંતુ ડાયમંડની કિંમતના મામલામાં તે લીડર નથી. આ ઓળખ બોત્સ્વાનાની છે. તેના હીરા સંખ્યામાં ઓછા છે પરંતુ ક્વોલિટીમાં ખૂબ જ સારા છે. આ સાથે જ ગ્લોબલ ડાયમંડ પાઇપલાઇન સુરતમાં સમાપ્ત થાય છે, જ્યાં દુનિયાના લગભગ 90% રફ હીરા કાપીને પોલિશ કરવામાં આવે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે