અમેરિકા કે રશિયા નહીં... આ દેશ પાસે છે વિશ્વની સૌથી મોટી સેના, જાણો કયા ક્રમે છે ભારત

World Largest Army : મિલિટરી બેલેન્સ રિપોર્ટ 2025 અનુસાર, વિશ્વની સૌથી મોટી સેનાઓની યાદી બહાર પાડવામાં આવી છે. ત્યારે આ યાદી મુજબ કયા દેશ પાસે વિશ્વની સૌથી મોટી સેના છે અને આ યાદીમાં ભારત કયા ક્રમે છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 04, 2026, 04:37 PM IST
  • ચીન વિશ્વની સૌથી મોટી સેના ધરાવે છે
  • આ યાદીમાં ભારત બીજા ક્રમે છે
  • રશિયા આ યાદીમાં 5મા ક્રમે છે

World Largest Army : હાલમાં સમગ્ર વિશ્વમાં તણાવનું વાતાવરણ છે. ઘણા દેશો વચ્ચે યુદ્ધ અથવા સંઘર્ષ ચાલી રહ્યો છે. રશિયા-યુક્રેન બાદ હવે અમેરિકા-ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે પરિસ્થિતિ ગંભીર છે. ત્યારે વિશ્વભરના દેશો તેમની લશ્કરી ક્ષમતાઓને મજબૂત બનાવવામાં સક્રિય છે. ઇન્ટરનેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર સ્ટ્રેટેજિક સ્ટડીઝ (IISS) દ્વારા 2025 રિપોર્ટના આધારે વિશ્વની સૌથી મોટી સેનાઓની યાદી બહાર પાડવામાં આવી છે. આ રેન્કિંગ એક્ટિવ સેનાની સંખ્યાના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે.

ચીન પાસે છે સૌથી મોટી સેના

ચીન વિશ્વની સૌથી મોટી સેના ધરાવે છે. તેના પાસે આશરે 20 લાખ એક્ટિવ સૈનિકોની ફોર્સ છે. ચીન સૌથી વધુ બજેટ સંરક્ષણ પાછળ ફાળવે છે. ચીની સૈન્યને પીપલ્સ લિબરેશન આર્મી (PLA) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને તે સીધા રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગના અધિકાર હેઠળ કાર્ય કરે છે.

આ યાદીમાં બીજા ક્રમે છે ભારત 

ભારત વિશ્વની બીજા ક્રમની સૌથી મોટી સેના ધરાવતો દેશ છે. ભારતીય સશસ્ત્ર દળોમાં 14 લાખથી વધુ એક્ટિવ સૈનિકો છે. ભારતે તાજેતરમાં 'ઓપરેશન સિંદૂર' દરમિયાન તેની લશ્કરી શક્તિનું પ્રદર્શન કર્યું હતું. દેશ હાલમાં સ્વદેશી શસ્ત્રો અને ટેકનોલોજીના વિકાસ પર મજબૂત ભાર મૂકી રહ્યું છે.

અમેરિકા ત્રીજા સ્થાને, તો ઉત્તર કોરિયા ચોથા ક્રમે છે

અમેરિકા ત્રીજા સ્થાને છે. તેના પાસે 13 લાખ એક્ટિવ ફોર્સ છે. અમેરિકા પણ વિશ્વનું સૌથી મોટું સંરક્ષણ બજેટ ધરાવે છે અને તેના લશ્કરી થાણાઓ વ્યૂહાત્મક રીતે અનેક દેશોમાં વહેંચાયેલા છે. ઉત્તર કોરિયા યાદીમાં ચોથા ક્રમે છે. તેની પાસે 12.80 લાખ સૈનિકો છે. આ દેશ પરમાણુ શસ્ત્રો અને આધુનિક ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રોમાં તેની ક્ષમતાઓને ઝડપથી આગળ વધારી રહ્યું છે.

આ યાદીમાં પાકિસ્તાન કયા ક્રમે છે ?

રશિયા 11 લાખથી વધુ એક્ટિવ સૈનિકો સાથે આ યાદીમાં 5મા ક્રમે છે. રશિયા વિશ્વના સૌથી શક્તિશાળી લશ્કરી દળોમાંના એક તરીકે ઓળખાય છે અને સતત ભરતી અભિયાન ચાલુ રાખે છે. છઠ્ઠા ક્રમે યુક્રેન છે. તો પાકિસ્તાન સાતમા સ્થાને છે. તેની સેનામાં 6.60 લાખ એક્ટિવ સૈનિકો છે.

આ અહેવાલ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ભારત વિશ્વની મુખ્ય લશ્કરી શક્તિઓમાં સ્થાન ધરાવે છે. માત્ર સૈનિકોની સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ જ નહીં પરંતુ વ્યૂહરચના અને ટેકનોલોજીની દ્રષ્ટિએ પણ ભારત આગળ છે. 

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

