ખામેનીના મૃત્યુ પછી પણ ટ્રમ્પનું કયું સ્વપ્ન રહ્યું અધૂરું ? પહેલા ચાર દિવસની જાહેરાત, હવે ચાર અઠવાડિયાનો પ્લાન
Donald Trump Dream: ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીના મોત પછી પણ, અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું કયું અધૂરું સ્વપ્ન પૂર્ણ કરવા માટે તેઓ અથાક મહેનત કરી રહ્યા છે? ટ્રમ્પે શરૂઆતમાં દાવો કર્યો હતો કે આ યુદ્ધ ફક્ત ચાર દિવસમાં સમાપ્ત થઈ જશે, પરંતુ હવે તેઓ ચાર અઠવાડિયા માટે ઈરાન પર હુમલો કરવાની વાત કરી રહ્યા છે.
- ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીના મોત થયું છે
- અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું કયું અધૂરું સ્વપ્ન પૂર્ણ કરવા માટે તેઓ અથાક મહેનત કરી રહ્યા છે?
- અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું પ્રાથમિક લક્ષ્ય હજુ સુધી પ્રાપ્ત થયું નથી.
Trending Photos
Donald Trump Dream: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તેમના છેલ્લા કાર્યકાળથી ઈરાન પ્રત્યે ખૂબ જ કડક વલણ અપનાવ્યું છે. ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીના સહિત અનેક ટોચના નેતાઓ યુએસ-ઇઝરાયલી સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં માર્યા ગયા હતા. મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલાઓએ ઈરાનના નેતૃત્વ અને લશ્કરી માળખાને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું, પરંતુ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું પ્રાથમિક લક્ષ્ય હજુ સુધી પ્રાપ્ત થયું નથી. ટ્રમ્પે શરૂઆતમાં દાવો કર્યો હતો કે આ યુદ્ધ ફક્ત ચાર દિવસમાં સમાપ્ત થઈ જશે, પરંતુ હવે તેઓ ચાર અઠવાડિયા વિશે વાત કરી રહ્યા છે. આનો સ્પષ્ટ અર્થ એ છે કે ઈરાને અપેક્ષા કરતાં ઘણો મજબૂત પ્રતિકાર દર્શાવ્યો છે.
ટ્રમ્પનું 'અધૂરું સ્વપ્ન' શું છે?
ટ્રમ્પનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય ફક્ત નેતૃત્વમાં પરિવર્તનનો નથી, પરંતુ ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવાનો છે અને તેને આર્થિક રીતે અપંગ બનાવવાનો છે, જ્યાં તે યુદ્ધ લડી શકે નહીં. ખામેનીના જીવતા આ અશક્ય લાગતું હતું, કારણ કે તેઓ કોઈપણ યુએસ શરતો સામે ઝૂકવા તૈયાર નહોતા. ખામેનીના મૃત્યુ પછી પણ, ટ્રમ્પ ત્યાં સુધી સંતુષ્ટ નહીં થાય જ્યાં સુધી ઈરાન નવા, યુએસ-મૈત્રીપૂર્ણ કરાર પર હસ્તાક્ષર ન કરે.
અમેરિકાએ શરૂઆતમાં રાજદ્વારી, ધમકીઓ અને પ્રદર્શનોનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ જ્યારે કંઈ કામ ન આવ્યું, ત્યારે ખામેનીને નિશાન બનાવવા અને ઈરાનની પરમાણુ મહત્વાકાંક્ષાઓને કચડી નાખવાની યોજના બનાવવામાં આવી. અમેરિકાને ડર હતો કે ઈરાન ગુપ્ત રીતે પરમાણુ શસ્ત્રો વિકસાવી રહ્યું છે, જે ઈરાન માટે નોંધપાત્ર ખતરો બની શકે છે.
ખામેનીની હત્યા કરવામાં આવી, પરંતુ ટ્રમ્પની ઇચ્છા હજુ પણ કેમ અધૂરી છે?
ખામેનીની અને અન્ય અગ્રણી નેતાઓના મૃત્યુ છતાં, ઈરાનમાં સત્તા નિશ્ચિતપણે ખામેનીના સમર્થકોના હાથમાં છે. ઈરાનમાં કોઈ મોટા પાયે શાસન વિરોધી વિરોધ પ્રદર્શન થયા નથી. કેટલાક લોકો ખામેનીના મૃત્યુની ઉજવણી કરી રહ્યા છે, પરંતુ શેરીઓમાં કોઈ વ્યાપક આંદોલન નથી. તેનાથી વિપરીત, ઈરાને જોરદાર પ્રતિક્રિયા આપી છે. ઈરાને મધ્ય પૂર્વમાં યુએસ લશ્કરી થાણાઓ પર હુમલો કર્યો, જેમાં ત્રણ અમેરિકન સૈનિકો માર્યા ગયા અને અનેક એરબેઝને નુકસાન પહોંચાડ્યું.
ઈરાને ખામેનીના મૃત્યુનો બદલો લેવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે અને તે સતત બદલો લઈ રહ્યું છે. ટ્રમ્પને આશા હતી કે ખામેનીના મૃત્યુથી ઈરાનમાં શાસન પરિવર્તન થશે અને અમેરિકા તરફી સરકારની સ્થાપના થશે, પરંતુ આવું થયું નહીં. ઈરાન મજબૂત રીતે મજબૂત બન્યું છે, અને યુદ્ધ લંબાય તેવું લાગે છે. આ અમેરિકા માટે ખરાબ સમાચાર છે, કારણ કે તેનું મૂળ લક્ષ્ય અધૂરું રહ્યું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે