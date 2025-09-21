તબેલામાંથી ઘોડા છૂટ્યા બાદ વ્હાઈટ હાઉસે H-1B વિઝા પર કરી સ્પષ્ટતા, આ વન ટાઈમ ફી છે!
H-1B visas new rules : H-1B વિઝા પર અમેરિકાના વ્હાઈટ હાઉસની સ્પષ્ટતા... આ વાર્ષિક નહીં.. પરંતુ વન ટાઈમ ફી... જે ફક્ત અરજી કરતા સમયે જ આપવાની રહેશે...
White House debunks fake news around H1-B visa fee proclamation : H-1B વિઝા માટે ફી વધારવાના નિર્ણયથી વિશ્વભરમાં હોબાળો મચી ગયો છે. આ એક મોટો ફટકો છે, ખાસ કરીને ભારતના ટેક જાયન્ટ્સ માટે. 24 કલાકની અંદર, કંપનીઓએ કર્મચારીઓને યુએસ પાછા ફરવાનું કહ્યું છે, જેના પરિણામે વિમાન ભાડું બમણું થઈ ગયું છે. આ વચ્ચે H-1B વિઝા પર વ્હાઇટ હાઉસની સ્પષ્ટતા આવી છે.
H-1B વિઝા મામલે સૌથી મોટા સમાચાર
H-1B વિઝા મામલે વ્હાઇટ હાઉસે મોટી સ્પષ્ટતા કરી છે. વ્હાઈટ હાઉસે જણાવ્યું કે, નવો ફી વધારો માત્ર નવી વિઝા અરજીકર્તાને જ લાગુ પડશે. નવી ફી વાર્ષિક નહીં પરંતુ વન ટાઈમ જ આપવાની રહેશે. જે લોકો પાસે H-1B વિઝા છે તેમણે નવી ફી નહીં ભરવી પડે. જે લોકો વિઝા રિન્યુ કરશે તેમણે પણ ફી નહીં ભરવી પડે. જે લોકો પાસે વિઝા છે તેઓ અવરજવર કરી શકશે.
Fact Sheet: President Donald J. Trump Suspends the Entry of Certain Alien Nonimmigrant Workershttps://t.co/k46jPq4pg5
— Karoline Leavitt (@PressSec) September 20, 2025
વ્હાઈટ હાઈસે સ્પષ્ટતા કરી કે, આ વાર્ષિક ફી નથી, વન ટાઇમ ફી છે. જે ફકત અરજી કરતા સમયે આપવાની રહેશે. જે લોકો પાસે H-1B વિઝા છે અને અમેરિકાની બહાર છે તે લોકોને પરત ફરતા સમયે ફી નહિ ચુકવવી પડે. જે લોકો પાસે વિઝા છે તે સામન્ય રીતે અમેરિકામાં આવી શકશે. આ વિઝા ફી ફકત નવા વિઝા લેશે તેમના માટે છે. રિન્યુ કરનાર કે જેમની પાસે છે તેમને લાગુ નહિ પડે.
H-1B વિઝા શું છે?
- H-1B વિઝા એક નોન-ઈમિગ્રન્ટ વિઝા
- IT, આર્કિટેક્ટર, હેલ્થના વ્યવસાય માટે કરાયે છે જાહેર
- અમેરિકા દર વર્ષે 65 હજાર લોકોને આપે છે વિઝા
- H-1B વિઝાનો સમયગાળો 3 વર્ષનો
- જરૂર પડે તો 3 વર્ષ સુધી લંબાવી શકાય છે વિઝા
નવી અરજી પર જ લાગુ પડશે
ટ્રમ્પ વ્હાઇટ હાઉસે $100,000 ની વધેલી H1B વિઝા ફીના વધુ કડક અર્થઘટનને પાછું ખેંચી લીધું છે, સ્પષ્ટતા કરી છે કે તે વર્તમાન વિઝા ધારકોને અસર કરતું નથી અને માર્ચ 2026 ની આસપાસ શરૂ થનારા આગામી લોટરી ચક્રમાં ફક્ત વિઝા અરજદારોને જ લાગુ પડે છે. યુએસ વાણિજ્ય સચિવ હોવર્ડ લુટનિકના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ સાથે આપેલા નિવેદનનો સીધો વિરોધ કરતા કે H1B વિઝા પર $100,000 સ્ટીકર શોક વાર્ષિક ફી હશે, વ્હાઇટ હાઉસના પ્રવક્તા કેરોલિન લેવિટે પણ સ્પષ્ટતા કરી છે કે તે એક વખતની ફી હશે જે ફક્ત નવી અરજીઓ પર લાગુ થશે, નવીકરણ અથવા વર્તમાન વિઝા ધારકો પર નહીં.
"જેઓ પહેલાથી જ H-1B વિઝા ધરાવે છે અને હાલમાં દેશની બહાર છે તેમને ફરીથી પ્રવેશ માટે $100,000 ચાર્જ કરવામાં આવશે નહીં. H-1B વિઝા ધારકો સામાન્ય રીતે જેટલી હદ સુધી દેશ છોડી શકે છે અને ફરીથી પ્રવેશ કરી શકે છે; તેમની પાસે જે પણ ક્ષમતા હોય તે ગઈકાલની ઘોષણાથી પ્રભાવિત થશે નહીં," શુક્રવારે ઓવલ ઓફિસમાં રાષ્ટ્રપતિના એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર પર ટ્રમ્પ-લુટનિકના પ્રેસ નિવેદન બાદ લેવિટે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.
અમેરિકામાં કંપનીઓએ H-1B વિઝા ધારક કર્મચારીઓને પાછા બોલાવ્યા, હવે H-1B વિઝા માટે 88 લાખ અરજી ફી વસૂલાશે#breakingnews #H1BVisa #H1B #america #USA #news pic.twitter.com/Nq7JgBedQv
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 21, 2025
કેટલીક ટેક કંપનીઓએ નવી ફી તાત્કાલિક લાગુ થવાના ડરથી, તેમને વહેલી તકે પાછા ફરવા માટે સલાહ આપીને યુએસમાં ઘણા વિદેશી મહેમાન કામદારોએ વિદેશ પ્રવાસો રદ કર્યા હોવાના અહેવાલ છે અને જેઓ પહેલાથી જ વિદેશમાં છે તેઓ 21 સપ્ટેમ્બર પહેલા પાછા ફરવા માટે દોડી ગયા હોવાના અહેવાલ છે.
IT કંપનીઓ માટે આવ્યા રાહતના સમાચાર
અનેક કંપનીઓએ પોતાના કર્મચારીઓને તાત્કાલિક પરત બોલાવી લીધા છે. અમેરિકામાં કંપનીઓએ H-1B વિઝા ધારક કર્મચારીઓને પાછા બોલાવ્યા છે. માઈક્રોસોફ્ટ, મેટા, એમેઝોને કર્મચારીઓને પરત બોલાવ્યા છે. અમેરિકા હવે H-1B વિઝા માટે દર વર્ષે 88 લાખ અરજી ફી વસૂલશે તેવી જાહેરાત થતા જ અફરાતફરી મચી છે. ટ્રમ્પના નિર્ણય બાદ અમેરિકન ટેક કંપનીઓ માઇક્રોસોફ્ટ, મેટા, નાણાકીય કંપની જેપી મોર્ગન અને ઇ-કોમર્સ જાયન્ટ એમેઝોને કર્મચારીઓને તાત્કાલિક અમેરિકા પાછા ફરવાની સલાહ આપી.
