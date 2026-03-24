તમે કરાવ્યો હુમલો, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કોના પર ફોડ્યું ઈરાન પરના હુમલાનું ઠીકરું
Donald Trump : એક કાર્યક્રમ દરમિયાન યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે તેમણે સૌપ્રથમ રક્ષા મંત્રી પીટ હેગસેથ સાથે ઈરાન પર હુમલા અંગે વાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે પીટે સૂચન કર્યું હતું કે, ચલો લશ્કરી કાર્યવાહી કરી જોઈએ શું થાય છે.
- અમેરિકા અને ઇરાન વચ્ચે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે
- હાલમાં યુદ્ધ બંધ થવાનો કોઈ રસ્તો દેખાતો નથી
- યુદ્ધ વચ્ચે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે
Donald Trump : અમેરિકા અને ઇરાન વચ્ચેનું યુદ્ધ તેના ચોથા અઠવાડિયાની નજીક પહોંચી રહ્યું છે. હાલમાં યુદ્ધ બંધ થવાનો કોઈ રસ્તો દેખાતો નથી. હવે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પણ આ સંઘર્ષનો દોષ દેશના રક્ષા મંત્રી પીટ હેગસેથ પર ઢોળી રહ્યા છે. સોમવારે એક કાર્યક્રમમાં બોલતા તેમણે કહ્યું કે રક્ષા મંત્રી હેગસેથે સૌપ્રથમ આ લશ્કરી કાર્યવાહી માટે દબાણ કર્યું હતું.
તેમની બાજુમાં બેઠેલા હેગસેથને સંબોધતા ટ્રમ્પે કહ્યું કે, પીટ હું માનું છું કે આપણે આ અંગે ચર્ચા કરનારા પહેલા બે હતા અને તમે કહ્યું, ચાલો એક પ્રયાસ કરીએ. તમે દલીલ કરી હતી કે ઈરાનને આ રીતે પરમાણુ શસ્ત્રો રાખવાની મંજૂરી આપી શકાતી નથી. નોંધનીય છે કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે ઇરાન પર યુએસ હુમલા અંગે વિરોધાભાસી સ્પષ્ટતાઓ આપી છે.
દરમિયાન એક્સપર્ટ સૂચવે છે કે ઇઝરાયલ પહેલાથી જ ઇરાન પર હુમલા કરી રહ્યું હતું, જેના કારણે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ તેની સાથે દખલ કરવા મજબૂર થયું. અન્ય લોકો દલીલ કરે છે કે ઇરાન પરમાણુ શસ્ત્રોનો મોટો જથ્થો તૈનાત કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું હતું, જેના કારણે તેને રોકવું જરૂરી હતું.
ઈરાન સમાધાન કરવા માંગે છે : ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરીથી ખોલવા માટે ઈરાનને આપવામાં આવેલી સમયમર્યાદા લંબાવી છે. વધુમાં તેમણે જાહેરાત કરી કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઈરાની ઊર્જા સુવિધાઓ પરના તેના આયોજિત હુમલાઓને વધુ પાંચ દિવસ માટે મુલતવી રાખશે. ટ્રમ્પે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે યુએસ રાજદૂતો હાલમાં ઈરાની નેતા સાથે વાટાઘાટો કરી રહ્યા છે અને ઈરાન સમાધાન કરવા માંગે છે.
તેનાથી વિપરીત ઈરાની અધિકારીઓએ આવા કોઈપણ દાવાઓને સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢ્યા છે, તેના બદલે ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ ઈરાનની કડક ચેતવણીઓને પગલે પીછેહઠ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
